Sociedad

Yerba mate: cuáles son las diferencias entre las variedades con palo, sin palo, orgánicas y artesanales

La variedad de opciones responde a distintos métodos de elaboración, características de las hojas y preferencias de los consumidores

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La yerba mate en Argentina se presenta en variedades con palo, sin palo, orgánicas, artesanales y comerciales, con diferencias en sabor, duración y forma de consumo

En Argentina, el consumo de yerba mate forma parte de la vida cotidiana y su variedad responde a múltiples factores. Las opciones incluyen yerbas con palo, sin palo, orgánicas, artesanales y comerciales. Cada tipo presenta características propias que inciden en el sabor, la duración y la experiencia al tomar mate.

Martín Seid, productor yerbatero, distinguió en Infobae Al Amanecer las diferencias principales entre la yerba tradicional argentina y las variantes uruguaya y brasileña. La yerba argentina suele contener palo y hojas grandes, mientras que la uruguaya y la brasileña se caracterizan por su molienda fina y la ausencia de palo.

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El proceso de producción varía de acuerdo al tipo de yerba. Las yerbas orgánicas y artesanales, por ejemplo, suelen prepararse de manera manual, lo que se traduce en hojas y palos más grandes y una textura menos homogénea.

Seid explicó: “La hoja es grande y el palo también. Se saca y seca manualmente, y se muele manualmente”. Por el contrario, la molienda fina de la yerba uruguaya o brasileña resulta en un producto más compacto y de sabor intenso y persistente.

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La yerba argentina suele incluir palo y hojas grandes, mientras que la yerba uruguaya y la yerba brasileña se caracterizan por la molienda fina y la ausencia de palo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La yerba argentina suele incluir palo y hojas grandes, mientras que la yerba uruguaya y la yerba brasileña se caracterizan por la molienda fina y la ausencia de palo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre yerba con palo, sin palo y orgánica

La yerba con palo predomina en el mercado argentino y ofrece una infusión de sabor equilibrado. Los palos y las hojas grandes permiten que el mate mantenga su sabor durante varias rondas. En contraste, la yerba sin palo, habitual en Uruguay y utilizada por algunos consumidores en Argentina, brinda un sabor más concentrado y dura más tiempo sin perder intensidad. Este tipo, al carecer de palo, requiere bombillas con orificios pequeños para evitar que el polvo pase al mate.

Las yerbas orgánicas y artesanales se producen con métodos tradicionales. Incluyen hojas y palos grandes, y su elaboración manual produce un sabor suave y menos persistente. Además, algunos consumidores eligen estas yerbas para preparar tereré, bebida fría típica del litoral.

La composición de la yerba incide en el método de consumo. La molienda fina obliga a elegir bombillas específicas, mientras que las yerbas de hoja grande permiten el uso de bombillas tradicionales. Seid señaló: “Si yo la pongo en la yerba uruguaya, seguramente se me tape muy rápido”, al referirse al uso de bombillas convencionales con yerba de polvo fino.

La yerba con palo predomina en el mercado argentino y permite que el mate conserve un sabor equilibrado durante varias rondas (Imagen Ilustrativa Infobae)
La yerba con palo predomina en el mercado argentino y permite que el mate conserve un sabor equilibrado durante varias rondas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción artesanal y comercial

El proceso de producción de la yerba artesanal implica el secado y la molienda manual. Este método conserva las características originales de la planta y produce un producto con hojas y palos de gran tamaño. Seid precisó: “Se va moliendo también manual”. Esta variante demora más en liberar el sabor y, por su composición, genera una infusión suave.

Las yerbas comerciales, en cambio, se fabrican a gran escala y suelen presentar una molienda más homogénea. Estas yerbas dominan el mercado y responden a la demanda de la mayoría de los consumidores, que priorizan la practicidad y el costo.

El mercado argentino cuenta con más de 200 marcas registradas. La expansión de marcas artesanales refleja la voluntad de algunos consumidores de buscar sabores y orígenes alternativos a las opciones masivas.

Elección de la bombilla y preparación del mate

La elección de la bombilla depende de la composición de la yerba. Las bombillas con orificios pequeños se recomiendan para yerbas de molienda fina. Las convencionales resultan adecuadas para yerbas con palo y hojas grandes. Seid afirmó: “Hay diferencia de bombillas”.

La yerba sin palo ofrece un sabor más concentrado y requiere bombillas con orificios pequeños para evitar el paso del polvo al mate (Imagen Ilustrativa Infobae)
La yerba sin palo ofrece un sabor más concentrado y requiere bombillas con orificios pequeños para evitar el paso del polvo al mate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación correcta del mate influye en la duración y el sabor de la infusión. Seid aconsejó no mojar toda la yerba de una vez. “Mojar de a poquito es simplemente mantener, que cuando se te fue el sabor del lado que vos mojaste, empezás a mojar el otro lado. Esa es la montañita”. Este método permite conservar el sabor por más tiempo y aprovechar mejor el producto.

Cambios en el consumo y tendencias actuales

En los últimos años, el mercado argentino de yerba mate experimentó una diversificación impulsada por la demanda de productos artesanales y orgánicos. Aunque la mayoría sigue eligiendo la yerba comercial tradicional, crece el interés por nuevas variantes y métodos de preparación.

La expansión de la oferta responde a la búsqueda de experiencias diferenciadas y a la valorización de la producción manual y regional. Cada tipo de yerba, su proceso y la forma de consumirla forman parte de una tradición en transformación, en la que conviven costumbres históricas y nuevas tendencias.

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