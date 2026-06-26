Economía

Cuánto tiene que ganar una familia para pertenecer al 10% de la población con mayores ingresos

Un informe oficial detalla cómo se distribuyen los diez deciles en la estructura de ingresos familiares de los argentinos

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Una familia tiene que ganar más de $4,1 millones para pertenecer al 10% con más recursos del país. (Sarah Pabst/Bloomberg)

Para formar parte del 10% de los hogares argentinos más ricos, una familia debe contar con un ingreso total mensual superior a $4.120.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el primer trimestre de 2026. Este valor marca el umbral mínimo requerido para ingresar al décimo decil de la escala de ingresos en los 31 principales aglomerados urbanos relevados.

En este segmento, los ingresos familiares se ubican entre $4.120.000 y $45.000.000 mensuales, con un ingreso medio de 6.732.547 pesos. El décimo decil concentra a 1.014.000 hogares, lo que equivale al 10% del total, y a 3.411.000 personas, que representan el 11,4% de la población contemplada en la muestra.

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Dentro del grupo, las diferencias internas son notables, ya que incluye tanto hogares que apenas superan el umbral de $4.120.000 como otros con ingresos que multiplican varias veces esa cifra. El promedio de ingresos en este decil evidencia una distancia significativa respecto al resto de la distribución.

La comparación con los deciles inferiores resalta aún más la brecha existente. En el noveno decil, los hogares perciben entre $3.000.000 y $4.120.000, con un ingreso promedio de 3.511.457 pesos. El octavo decil comprende ingresos de $2.400.000 a $3.000.000, con un ingreso medio de 2.652.257 pesos. En el primer decil, que agrupa al 10% de los hogares con menores recursos, los ingresos oscilan entre $12.000 y $600.000, y el ingreso medio se ubica en 426.981 pesos.

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Escala de ingreso familiar por decil

Primer decil

  • Ingreso total familiar: desde $12.000 hasta $600.000
  • Hogares: 1.016.000 (10%)
  • Personas: 2.041.000 (6,8%)
  • Ingreso total decil: $433.730.000.000 (2%)
  • Ingreso medio: $426.981

Segundo decil

  • Ingreso total familiar: desde $600.000 hasta $853.000
  • Hogares: 1.019.000 (10%)
  • Personas: 2.419.000 (8,1%)
  • Ingreso total decil: $757.692.000.000 (3,5%)
  • Ingreso medio: $743.309

Tercer decil

  • Ingreso total familiar: desde $853.000 hasta $1.060.000
  • Hogares: 1.019.000 (10%)
  • Personas: 2.697.000 (9%)
  • Ingreso total decil: $973.973.000.000 (4,4%)
  • Ingreso medio: $964.541

Cuarto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.060.000 hasta $1.310.000
  • Hogares: 1.015.000 (10%)
  • Personas: 2.942.000 (9,8%)
  • Ingreso total decil: $1.209.299.000.000 (5,5%)
  • Ingreso medio: $1.191.510

Quinto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.310.000 hasta $1.600.000
  • Hogares: 1.017.000 (10%)
  • Personas: 3.056.000 (10,2%)
  • Ingreso total decil: $1.497.003.000.000 (6,8%)
  • Ingreso medio: $1.471.332

Sexto decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.600.000 hasta $1.919.000
  • Hogares: 1.012.000 (10%)
  • Personas: 3.413.000 (11,4%)
  • Ingreso total decil: $1.781.824.000.000 (8,1%)
  • Ingreso medio: $1.760.251

Séptimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $1.919.000 hasta $2.400.000
  • Hogares: 1.016.000 (10%)
  • Personas: 3.163.000 (10,6%)
  • Ingreso total decil: $2.175.789.000.000 (9,9%)
  • Ingreso medio: $2.139.223

Octavo decil

  • Ingreso total familiar: desde $2.400.000 hasta $3.000.000
  • Hogares: 1.014.000 (10%)
  • Personas: 3.446.000 (11,5%)
  • Ingreso total decil: $2.686.153.000.000 (12,3%)
  • Ingreso medio: $2.652.257

Noveno decil

  • Ingreso total familiar: desde $3.000.000 hasta $4.120.000
  • Hogares: 1.014.000 (10%)
  • Personas: 3.362.000 (11,2%)
  • Ingreso total decil: $3.565.249.000.000 (16,3%)
  • Ingreso medio: $3.511.457

Décimo decil

  • Ingreso total familiar: desde $4.120.000 hasta $45.000.000
  • Hogares: 1.014.000 (10%)
  • Personas: 3.411.000 (11,4%)
  • Ingreso total decil: $6.828.789.000.000 (31,2%)
  • Ingreso medio: $6.732.547
Para pertenecer al decil más rico de la población, una familia necesita ganar entre $4.120.000 hasta $45.000.000. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Para pertenecer al decil más rico de la población, una familia necesita ganar entre $4.120.000 hasta $45.000.000. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La distribución del ingreso

Según el Indec, en la Argentina, el 61,9% de la población percibió algún tipo de ingreso durante el primer trimestre de 2026. El ingreso promedio para quienes tuvieron ingresos en este período fue de 1.153.457 pesos. Analizando por niveles, quienes se ubican en los deciles más bajos (del 1 al 4) tuvieron un ingreso promedio de $389.298, el sector medio (deciles 5 a 8) alcanzó $1.059.895, y el segmento de mayores ingresos (deciles 9 y 10) promedió 2.873.233 pesos.

Existen diferencias importantes según género. Los varones que percibieron ingresos tuvieron un promedio de $1.352.247, mientras que en las mujeres el promedio fue de 959.030 pesos.

En cuanto a la población ocupada —personas que efectivamente trabajan— el ingreso promedio se estimó en $1.104.227, con una mediana de 900.000 pesos. Esto significa que la mitad de quienes trabajan perciben hasta ese monto. En el grupo de menores ingresos laborales (deciles 1 a 4), el promedio fue de 405.245 pesos. En el sector medio (deciles 5 a 8) llegó a $1.065.844 y, en los deciles más altos (9 y 10), a 2.579.304 pesos.

Entre las personas asalariadas, se estimaron 9,7 millones de trabajadores con un ingreso promedio de 1.136.558 pesos. Quienes cuentan con descuento jubilatorio —es decir, aportes a la seguridad social— tuvieron un promedio de $1.375.143, mientras que quienes no realizan estos aportes percibieron en promedio 731.150 pesos.

Al observar los ingresos de los hogares, el 77,7% provino de fuentes laborales y el 22,3% restante de ingresos no laborales, como jubilaciones, pensiones o ayudas sociales. Estos últimos tienen mayor peso en los hogares de menores ingresos: en el primer decil, los ingresos no laborales representaron el 61% del total, en contraste con el décimo decil, donde solo aportaron el 15,6 por ciento.

La relación de dependencia en los hogares —cuántas personas no ocupadas hay por cada 100 ocupadas— fue de 123 a 100 en el promedio general, y de 61 personas sin ingresos por cada 100 con ingresos. Esta relación es mucho mayor en los sectores más vulnerables: en el primer decil, hay 272 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas y 153 no perceptores de ingreso cada 100 perceptores. En el decil más alto, en cambio, la relación cae a 48 no ocupados y 22 no perceptores por cada 100 ocupados y perceptores, respectivamente.

En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,442, levemente por encima del 0,435 registrado un año antes. La brecha de ingresos entre la mediana del decil más alto y la del más bajo fue de 15 veces, un valor que se mantuvo estable respecto al año anterior, aunque mostró variaciones en los trimestres intermedios.

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