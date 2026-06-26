La joven que se aferró a Dios para abandonar OnlyFans: “Para trabajar en esa plataforma hay que congelar el corazón y el alma”

Natalia Cabrera cuenta en el clip las razones de su cambio de vida

Hace menos de un mes Natalia Cabrera decidió dar un vuelco en su vida. Borró casi todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram de más de 300 mil seguidores y anunció en un video de Youtube que dejaba de hacer contenido para OnlyFans. Su clip en Instagram tuvo más de 57 mil likes. “Para trabajar en esa plataforma tenés que congelar tu corazón y tu alma”, sostiene en diálogo con Infobae.

Todo empezó un par de meses antes de la pandemia. Natalia tenía 19 años, una pareja y una nena de 2 años. “Vivíamos de un emprendimiento de lencería, pero todo nos costaba mucho. Primero entregaba todo yo, hasta que aprendí a hacer los envíos por correo”, recuerda la joven.

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Natalia Cabrera empezó a vender contenido en OnlyFans durante la pandemia de coronavirus

El cimbronazo de la pandemia de coronavirus

Entonces, las restricciones por el coronavirus arruinaron el emprendimiento de Natalia. Es el momento en el que se da el boom de venta de contenidos sexuales a través de OnlyFans. “Mi pareja me lo propuso y yo lo vi en ese momento como algo que no me traía muchos problemas - explica Cabrera-. Era vender las mismas imágenes en bikini o ropa interior que subía a mi cuenta de Instagram.”

Natalia empezó con ese pack de tres fotos. Luego fueron otros pack pero de imágenes desnuda. “Una cosa te va llevando a la otra y en ese momento yo creía que lo hacía por la plata”, explica Cabrera que es conocida en las redes sociales como Tía Nat.

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Natalia siguió subiendo niveles dentro de OnlyFans. Después fueron videos, videollamadas y hasta un par de encuentros presenciales con clientes. También hizo colaboraciones con actores porno para clips que publicó en su cuenta. “En un primer momento yo me sentía como agrandada. Sentía que era Moria Casán y que muchos hombres pagaban por ver mis fotos o videos”, admite Cabrera.

Antes de cada sesión, Natalia tenía que hacer todo un trabajo mental para prepararse para el momento

Natalia reflexiona cómo fue que llegó a vender contenido porno. “Yo era medio un bardo desde los 13 años. Siempre me hacía la linda y se me acercaban los hombres, pero sólo para tener sexo. Y yo lo que buscaba era cariño, pero no lograba encontrarlo”, cuenta la chica.

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El poder del cliente de OnlyFans

En las videollamadas, Natalia sentía el peso del poder que el dinero le a los clientes sobre ella. “Si estaba haciendo algo que a mí me gustaba, el hombre del otro lado de la pantalla me pedía otra cosa. Me daba bronca, pero bueno tenía que cumplir su deseo siempre para cobrar”, explica.

Antes de cada sesión, Natalia tenía que hacer todo un trabajo mental para prepararse para el momento. “Para no sentirme tan mal hacia como una disociación entre mi cuerpo y mi alma para poder soportar esos momentos. Tenía que adormecer mis emociones para poder cumplir con lo que me pedía el cliente”, sostiene la joven.

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Cabrera recuerda una vez que uno de los hombres que la contactó le llegó a pedir que defecara en un plato y que se comiera su propio excremento. “Obviamente me negué y corté la llamada”, revela Natalia.

Para lograr esa disociación y poder alejar la mente del cuerpo, Natalia se alcoholizaba antes de conectarse a trabajar en OnlyFans. “En 2022 estaba en mi peor etapa con el alcohol y fue la primera vez que invoque a Dios para que me ayudase”, recuerda Cabrera.

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Natalia Cabrera participó de la segunda temporada de la serie Viudas Negras

La joven cree que es muy difícil formar pareja con una chica que trabaja en OnlyFans. “Se te acercan solo por sexo o personas muy violentas que luego no soportan lo que hacés”, explica.

Hace poco tuvo una situación muy violenta con su pareja. Natalia sintió que tocaba fondo, que no podía seguir así. La joven le pidió a Dios que la ayudase. Estaba un domingo tirada en la cama y no veía la salida. “ME dormí y al otro día tras el pedido a Dios sentí como algo cálido, como si alguien me estuviera abrazando”, explica .Entonces, pudo cortar con su novio violento y también decidió abandonar el mundo de OnlyFans.

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Cabrera afirma que no forma parte de ninguna religión. “Mi comunicación con Dios es directa, sin pasar por ninguna institución. Pasa por mi espiritualidad. Es lo que me da fuerzas para hacer todos estos cambios que estoy haciendo. Y me permite seguir adelante”, sostiene la joven.

Hace menos de un mes, el Instagram de Natalia apareció vacío. Ya no estaban sus fotos sensuales ni la promoción de su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, la joven iniciaba su carrera actoral con la participación en la segunda temporada de Viudas Negras, la serie protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot. “Fue Malena quien me contactó para que haga el casting para uno de los personajes. Soy una especie de ricotera de barrio”, explica entusiasmada Cabrera.

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Natalia, adempas, publicó un video en YouTube en el que cuenta las razones por las cuales abandona su carrera como creadora de contenido para adultos en OnlyFans. La decisión, según explicó, responde a una conversión religiosa. En las imágenes, asegura que Dios la está guiando hacia un nuevo propósito y que no quiere seguir vinculada a lo que ella describe como “placeres de la carne” y todo aquello que, en sus palabras, “no es de Dios”.

Malena Pichot vio los reels de Natalia y la convocó para la serie

La búsqueda de Dios

En el video, Cabrera reconoció haber promovido una imagen de la mujer como objeto de deseo masculino y haber alentado a otras mujeres a seguir ese camino. Admitió que la búsqueda de dinero y validación la llevó a un proceso de “despersonificación” progresiva, donde la apariencia física desplazó por completo al bienestar emocional. Dijo estar “asqueada” de esa realidad y pidió perdón a Dios públicamente.

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En el video, Natalia afirma que Dios le da “fortaleza, fe y fuerza” para atravesar el proceso de cambio. Su discurso mezcla arrepentimiento con certeza. No sabe qué va a hacer ni cómo va a sostenerse económicamente, pero sí sabe, según sus palabras, que cada paso lo guía una voluntad superior. Pidió ser “lavada de sus culpas” y se autodefinió como “nueva criatura en Cristo”, una frase que repitió varias veces a lo largo del video con evidente carga emocional.

Natalia Cabrera y una selfie con Pilar Gamboa durante la grabación de la segunda temporada de Viudas Negras

La figura de Dios también aparece en su relato como la única fuente de paz que no encontró en ningún otro lugar. Cabrera enumeró todo aquello donde buscó tranquilidad antes de esta conversión. Desde los hombres, la noche, el dinero hasta las satisfacciones materiales. Con su cuenta de OnlyFans llegó a ganar unos 15 millones de pesos en “un buen mes”. Ninguno funcionó. Frente a eso, presenta a Dios como la única salida real a un malestar que describe como profundo y sostenido.

Como próximo paso, anunció que apostará por la música, actividad en la que dice sentir una conexión espiritual genuina. Incluso esa decisión la enmarca dentro de su plan divino. Natalia afirma que canta “para él”.

Natalia tiene tatuado casi todo su cuerpo hasta la zona del cuello, debajo de su amplia sonrisa. Pese a la variedad de dibujos en su piel, siempre recuerda el primer tatuaje que se hizo a los 13 años. “Le pedí a mi papá que me dejara a cambio de aprobar todas las materias que me había llevado ese año”, recuerda. Entonces, la chica estudió, aprobó y se inscribió en la espalda una frase que la marcará para siempre. “Inhala futuro y exhala pasado”. En eso anda, Natalia en busca de su propio destino.