Javier Milei habló del caso Adorni: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”

Milei habló del caso Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad"

Javier Milei volvió a respaldar en las últimas horas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero advirtió que lo apartará del cargo si la Justicia lo declara culpable. “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó el mandatario desde Madrid, España, ciudad a la que arribó para recibir una distinción.

“A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, afirmó Milei al periodista Fernando González. Las declaraciones del Jefe de Estado se producen después de que Adorni reconociera públicamente, el pasado 10 de junio, que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados.

PUBLICIDAD

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en Madrid. (Matías Chiofalo/Europa Press)

El ahora exvocero presidencial explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y que entre 2014 y 2018 la pareja acumuló ganancias por alrededor de 300.000 dólares, llegando a almacenar al menos 500.000 dólares en un dispositivo externo. Ante esa situación, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente.

Pese a la gravedad de los hechos, Milei se mostró confiado en la inocencia de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema“, sostuvo. Además, aclaró que la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, resumió.

PUBLICIDAD

El mandatario ratificó una postura que expone en público y en privado y señaló que no se dejará "llevar por los denunciadores seriales”. Al mismo tiempo, lanzó otra crítica al expresidente Mauricio Macri al recordar que asumió la presidencia en 2015 “procesado”. “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública", ironizó.

Consultado sobre si el escándalo podría afectar la imagen de su gobierno de cara a las elecciones de 2027, Milei descartó el impacto y reafirmó su intención de presentarse a la reelección.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

“Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O vos crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro", aseguró.

Y agregó: “El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría”.

PUBLICIDAD

Por último, afirmó a El Observador: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las las cumplí en febrero".

Distinción en Madrid

Por otro lado, Milei recibió este viernes la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo durante la inauguración de la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, celebrada en el Aula Magna de esa casa de estudios en Madrid. El acto se enmarca en la sexta visita del mandatario a la capital española desde su asunción en diciembre de 2023.

PUBLICIDAD

La distinción fue entregada en reconocimiento a “su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina", según precisó la propia institución universitaria.

Durante su discurso ante el auditorio, Milei defendió los resultados económicos de su gestión. El presidente argentino señaló que la inflación, que al inicio de su mandato rondaba el 211% en minoristas y el 300% en mayoristas —con una dinámica proyectada hacia el 15.000%—, se ubica actualmente entre el 25% y el 30%. “Lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos”, afirmó.

PUBLICIDAD

En otro pasaje de su intervención, cuestionó los modelos económicos en Europa, señalando de forma directa que "no puede crecer porque está atestada de regulaciones“. El mandatario argentino advirtió que la obsesión por corregir supuestos “fallos de mercado” mediante la intervención estatal solo consigue “matar el crecimiento económico”.

“Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”, afirmó el mandatario en referencia al gasto público descontrolado, el ataque a la propiedad privada y las regulaciones en nombre de la “justicia social”.

PUBLICIDAD