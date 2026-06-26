República Dominicana

Economía dominicana creció 4.7% en mayo de 2026, según Banco Central

El sector construcción, la minería y los servicios encabezaron el repunte, mientras las cifras oficiales muestran aumentos en el crédito y un mayor flujo de visitantes internacionales durante el periodo analizado

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Billetes de pesos dominicanos extendidos en abanico, un mapa acuarela de la República Dominicana y varias flechas azules y doradas.
Billetes de pesos dominicanos se despliegan junto a un mapa de la República Dominicana con flechas que indican movimientos económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) comunicó, este jueves, que la economía del país registró un crecimiento interanual de 4.7 % en mayo de 2026, según las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE). Este resultado sitúa el promedio acumulado del crecimiento económico en 4.2 % durante los cinco primeros meses del año, dentro de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, aumento de los costos de transporte internacional y encarecimiento del petróleo.

De acuerdo con el reporte del BCRD, la expansión de la economía en mayo corresponde principalmente al mayor valor agregado real en los sectores construcción, minería y actividades de servicios. La construcción lideró el crecimiento con una variación de 7.1 %, seguida por la minería con 6.4 % y los servicios con un promedio de 5.3 %.

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Entre los servicios, los mayores incrementos se observaron en servicios profesionales, servicios financieros, enseñanza, otras actividades de mercado, hoteles, bares y restaurantes, salud, y transporte y almacenamiento.

Vista de un sitio de obra con dos edificios de hormigón en construcción, cinco trabajadores con chalecos amarillos y cascos, andamios y varillas de acero.
La construcción lideró la expansión de la economía dominicana con una suba de 7.1% impulsada por proyectos privados y financiamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores que lideran la expansión económica

El sector construcción se expandió impulsado por proyectos de capital privado en los segmentos comercial, residencial y turístico, junto con condiciones favorables de financiamiento. El crédito destinado a la construcción aumentó en 23.7 % interanual, equivalente a más de RD$35 mil millones (aproximadamente USD 590 millones) adicionales en comparación con el mismo período del año anterior. Además, el volumen de ventas de insumos clave para la industria evidenció el impacto positivo sobre los encadenamientos productivos del sector.

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Por su parte, la minería experimentó una expansión de 6.4 % en mayo, sostenida por el incremento en la extracción de oro y plata y por los precios internacionales favorables de estos metales. El sector manufacturero local mostró una variación positiva de 2.9 %, atribuida en gran medida al aumento en la producción de minerales no metálicos, bebidas alcohólicas y sustancias químicas. En contraste, la manufactura de zonas francas presentó una variación negativa de -4.1 %.

El sector servicios, que representa una parte fundamental del PIB, presentó resultados destacados en varias ramas. Los servicios profesionales crecieron 8.3 %, los financieros 8.2 %, la enseñanza 7.7 %, otras actividades de mercado 6.5 %, hoteles, bares y restaurantes 6.2 %, salud 6.1 % y transporte y almacenamiento 5.1 %. El BCRD detalló que el valor agregado de hoteles, bares y restaurantes se vio favorecido por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes que ingresaron por vía aérea.

En mayo de 2026, Dominicana recibió 743,983 turistas, lo que representó un incremento de 10.4 % respecto al mismo mes del año anterior. El flujo acumulado de turistas internacionales alcanzó 4,146,831 personas entre enero y mayo, un aumento de 10.8 % frente al período enero-mayo de 2025.

Playa de arena con palmeras; pareja caminando de espaldas, con sombreros y mochilas; mar azul turquesa; bandera de República Dominicana en un mástil; botes en el agua.
El turismo impulsó a hoteles, bares y restaurantes, que crecieron 6.2% tras la llegada de 743,983 turistas en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El área de intermediación financiera, seguros y actividades conexas experimentó un aumento interanual de 8.2 %. Este avance se relaciona directamente con la expansión de 8.6 % en los créditos dirigidos al sector privado en moneda nacional y extranjera, lo que representa RD$203 mil millones (aproximadamente USD 3,425 millones) adicionales en comparación con mayo de 2025.

Durante el mismo período, la manufactura local creció 2.9 % y la agropecuaria 2.0 %.

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