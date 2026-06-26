Mery del Cerro reveló los problemas de salud que afrontó durante el 2025: “La vida me dio otra oportunidad”

La actriz contó que mantuvo en silencio su pérdida de embarazo y la cirugía por el tumor, incluso ante su familia

El relato de Mery del Cerro sobre su reciente experiencia médica y personal resonó con fuerza en la última emisión de Otro día perdido, el show televisivo que comanda Mario Pergolini por la pantalla de El Trece. La actriz se animó a compartir detalles que, hasta ese momento, había mantenido en el más estricto silencio, incluso con su familia.

El año pasado, Del Cerro enfrentó dos golpes inesperados para su salud, mientras trabajaba en Margarita y todavía no sabía que iba a ser parte del elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate. Y en un momento sintió que tenía que hacerlo público. “No se lo conté a nadie, perdí un embarazo el año pasado. Y después el tumor: los especialistas me dijeron que nunca habían visto algo así”, confesó durante su conversación con el conductor. El tono de su voz y la emoción a flor de piel marcaron el ritmo de la charla.

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Después de la pérdida del embarazo, una ecografía detectó una anomalía en el abdomen y abrió el proceso médico de Mery del Cerro

Durante el programa, del Cerro relató que el primer signo de alarma fue en Uruguay, donde supo que su embarazo no había prosperado. “Era la primera vez que me pasaba. No se lo conté a nadie, estaba muy lastimada”, sostuvo la actriz, que transitó ese momento junto a su pareja, Meme Bouquet, el padre de sus hijas Mila y Cala. Entonces, recurrió a una amiga cercana, compañera de trabajo y de la vida: “Solo se lo conté a Isabel Macedo, para que me sea de sostén”, reveló, subrayando la importancia de encontrar refugio en un vínculo genuino con la actriz quien es su compañera en Margarita.

Del Cerro profundizó en la secuencia de hechos posteriores a la pérdida. “Después de eso me pasó algo más. Me empiezo a sentir mal, algo raro. Me hacen una eco y me descubren algo en el abdomen”, recordó. Esa ecografía cambiaría el rumbo de su vida en los meses siguientes.

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La actriz contó en Otro día perdido cómo atravesó en silencio una pérdida gestacional y un diagnóstico inesperado, en charla con Mario Pergolini, y por qué decidió recién ahora compartirlo en televisión

El hallazgo del tumor supuso un nuevo desafío: fue sometida a una cirugía que representaba riesgos considerables para su salud reproductiva. “De repente quedo internada con una batería de médicos alrededor”, contextualizó. El diagnóstico sonó fuerte: “Tenés un tumor supervascularizado”, le informaron. Al día siguiente entró en cirugía, una experiencia inédita en sus 41 años de vida. “Nunca me habían operado, nunca me habían dormido, nunca nada”. Horas después, sintió el primer alivio: “La operación fue un éxito”. El tumor estaba encapsulado y la patóloga pudo cortarlo en el momento justo. Ahora tenía que esperar el resultado. 40 días de incertidumbre, hasta que sonó el teléfono.

“Te queremos decir que el tuyo es un caso rarísimo, es más raro que perro verde”, le dijeron los médicos, un camino necesario que solo hizo más difícil la espera. “Fue muy duro, muy difícil. Siento que la vida me dio otra oportunidad”, remarcó, al borde de las lágrimas. Su emoción fue evidente durante todo el relato, cambiando el foco distendido e irónico que suele reinar en el piso.

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Isabel Macedo fue su sostén en todo el proceso que vivió Mery del Cerro

La intervención quirúrgica resultó exitosa y los médicos pudieron conservar sus órganos reproductivos. Y en ese panorama, la ex Casi Ángeles insistió en el papel que jugó el silencio como mecanismo de protección. El resguardo incluso de sus seres queridos, quizás para protegerse mutuamente, y el apoyo incondicional de su pareja y de su compañera, para no sentirse tan sola al procesar el dolor de una pérdida y la ansiedad ante un diagnóstico incierto.

La exposición en televisión de este capítulo íntimo de su vida buscó, según sugirió la propia Mery, ofrecer un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones críticas en silencio. Aunque evitó detallar aspectos médicos específicos sobre el tipo de tumor, sí quedó en evidencia la complejidad y la excepcionalidad del cuadro. La incertidumbre sobre el resultado de la intervención y el temor a las posibles secuelas marcaron cada etapa del proceso. El final feliz, para alguien acostumbrada a la ficción, esta vez se aplicó a uno de los momentos más difíciles de la vida real.

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