Teleshow

Mery del Cerro reveló los problemas de salud que afrontó durante el 2025: “La vida me dio otra oportunidad”

La actriz de Charlie y la Fábrica de Chocolate contó por primera vez la intervención de urgencia a la que fue sometida mientras grababa en Uruguay. La emoción al recordarlo y el mensaje para quienes transitan casos similares

Guardar
Google icon
La actriz contó que mantuvo en silencio su pérdida de embarazo y la cirugía por el tumor, incluso ante su familia

El relato de Mery del Cerro sobre su reciente experiencia médica y personal resonó con fuerza en la última emisión de Otro día perdido, el show televisivo que comanda Mario Pergolini por la pantalla de El Trece. La actriz se animó a compartir detalles que, hasta ese momento, había mantenido en el más estricto silencio, incluso con su familia.

El año pasado, Del Cerro enfrentó dos golpes inesperados para su salud, mientras trabajaba en Margarita y todavía no sabía que iba a ser parte del elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate. Y en un momento sintió que tenía que hacerlo público. “No se lo conté a nadie, perdí un embarazo el año pasado. Y después el tumor: los especialistas me dijeron que nunca habían visto algo así”, confesó durante su conversación con el conductor. El tono de su voz y la emoción a flor de piel marcaron el ritmo de la charla.

PUBLICIDAD

La triste historia que contó Mery del Cerro capturas
Después de la pérdida del embarazo, una ecografía detectó una anomalía en el abdomen y abrió el proceso médico de Mery del Cerro

Durante el programa, del Cerro relató que el primer signo de alarma fue en Uruguay, donde supo que su embarazo no había prosperado. “Era la primera vez que me pasaba. No se lo conté a nadie, estaba muy lastimada”, sostuvo la actriz, que transitó ese momento junto a su pareja, Meme Bouquet, el padre de sus hijas Mila y Cala. Entonces, recurrió a una amiga cercana, compañera de trabajo y de la vida: “Solo se lo conté a Isabel Macedo, para que me sea de sostén”, reveló, subrayando la importancia de encontrar refugio en un vínculo genuino con la actriz quien es su compañera en Margarita.

Del Cerro profundizó en la secuencia de hechos posteriores a la pérdida. “Después de eso me pasó algo más. Me empiezo a sentir mal, algo raro. Me hacen una eco y me descubren algo en el abdomen”, recordó. Esa ecografía cambiaría el rumbo de su vida en los meses siguientes.

PUBLICIDAD

La triste historia que contó Mery del Cerro capturas
La actriz contó en Otro día perdido cómo atravesó en silencio una pérdida gestacional y un diagnóstico inesperado, en charla con Mario Pergolini, y por qué decidió recién ahora compartirlo en televisión

El hallazgo del tumor supuso un nuevo desafío: fue sometida a una cirugía que representaba riesgos considerables para su salud reproductiva. “De repente quedo internada con una batería de médicos alrededor”, contextualizó. El diagnóstico sonó fuerte: “Tenés un tumor supervascularizado”, le informaron. Al día siguiente entró en cirugía, una experiencia inédita en sus 41 años de vida. “Nunca me habían operado, nunca me habían dormido, nunca nada”. Horas después, sintió el primer alivio: “La operación fue un éxito”. El tumor estaba encapsulado y la patóloga pudo cortarlo en el momento justo. Ahora tenía que esperar el resultado. 40 días de incertidumbre, hasta que sonó el teléfono.

“Te queremos decir que el tuyo es un caso rarísimo, es más raro que perro verde”, le dijeron los médicos, un camino necesario que solo hizo más difícil la espera. “Fue muy duro, muy difícil. Siento que la vida me dio otra oportunidad”, remarcó, al borde de las lágrimas. Su emoción fue evidente durante todo el relato, cambiando el foco distendido e irónico que suele reinar en el piso.

Mery del Cerro
Isabel Macedo fue su sostén en todo el proceso que vivió Mery del Cerro

La intervención quirúrgica resultó exitosa y los médicos pudieron conservar sus órganos reproductivos. Y en ese panorama, la ex Casi Ángeles insistió en el papel que jugó el silencio como mecanismo de protección. El resguardo incluso de sus seres queridos, quizás para protegerse mutuamente, y el apoyo incondicional de su pareja y de su compañera, para no sentirse tan sola al procesar el dolor de una pérdida y la ansiedad ante un diagnóstico incierto.

La exposición en televisión de este capítulo íntimo de su vida buscó, según sugirió la propia Mery, ofrecer un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones críticas en silencio. Aunque evitó detallar aspectos médicos específicos sobre el tipo de tumor, sí quedó en evidencia la complejidad y la excepcionalidad del cuadro. La incertidumbre sobre el resultado de la intervención y el temor a las posibles secuelas marcaron cada etapa del proceso. El final feliz, para alguien acostumbrada a la ficción, esta vez se aplicó a uno de los momentos más difíciles de la vida real.

Temas Relacionados

Otro día perdidoMery del CerroMario Pergolini

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

La empresaria inició el vínculo con el rosarino y Antonela Roccuzzo cuando Diego Maradona era el entrenador de la Selección. El llamado de cumpleaños y las charlas con Celia

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

Sofía Jujuy habló de los insultos que recibió por su video en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para esta violencia?"

Desde Dallas, la influencer contó en SQP que repitió a propósito una broma ligada a un video anterior y confesó que la ola de insultos la afectó mucho, al punto de necesitar contención psicológica

Sofía Jujuy habló de los insultos que recibió por su video en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

A pocos días de confirmar el final de la relación, la ex Gran Hermano compartió una serie de imágenes que encendió los comentarios

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

El fallecimiento del exluchador llega apenas 4 días después de otra pérdida ligada al programa de Telefe. La emotiva despedida de Vicente Viloni y Hip Hop Man. Su fuerte testimonio sobre lo problemas de salud que atravesaba, en su última entrevista con Teleshow

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

En Infobae Mundial, la cantante repasó su vida en Miami, habló del trabajo detrás de Las Guerreras y revivió con humor el momento que marcó su historia televisiva

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

DEPORTES

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre en el GP de Austria al finalizar en el octavo lugar

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ayudá a Scaloni a armar el equipo: quiénes deben ser los 11 titulares de Argentina frente a Jordania

“Esto es un parto de nalgas”: la inesperada analogía de Gustavo Alfaro sobre la chance de Paraguay de clasificar a 16avos

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 26 de junio, resultados, fixture y cómo continúa la definición de los grupos

TELESHOW

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

INFOBAE AMÉRICA

Economía dominicana creció 4.7% en mayo de 2026, según Banco Central

Economía dominicana creció 4.7% en mayo de 2026, según Banco Central

Guatemala: El Tribunal Supremo Electoral reporta avances de cuatro comités hacia las elecciones de 2027

Índice Global de Tortura 2026 coloca a Nicaragua entre los países con riesgo muy alto

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”