Guatemala

Guatemala: El Tribunal Supremo Electoral reporta avances de cuatro comités hacia las elecciones de 2027

La actualización, presentada por Gloria López en la reunión mensual con organizaciones políticas, detalló la revisión de hojas de apoyo ciudadano y el estado de los trámites para constituirse como nuevas agrupaciones

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Salón de conferencias con escenario, mesa principal con panelistas, podio con banderas de Guatemala, pantalla con logo del Tribunal Supremo Electoral. Mesas con manteles, sillas y asistentes
Miembros del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presiden una conferencia con delegados de partidos políticos en un salón de reuniones. (Tribunal Supremo Electoral)

El Tribunal Supremo Electoral informó en su reunión mensual con representantes de partidos políticos que cuatro comités proformación registran avances en la validación de hojas de adhesión y en sus trámites para competir en las elecciones 2027, un proceso que define qué nuevas organizaciones políticas podrán llegar formalmente a la próxima contienda.

Entre los datos expuestos, el Comité Pro-Formación Raíces reporta 39,448 adherentes aceptados, la cifra más alta entre las organizaciones mencionadas, sobre un total de 52,293 ciudadanos reflejados en 16,284 hojas presentadas. El comité también acumula 12,845 adherentes rechazados y se encuentra en fase de celebración de asambleas municipales y departamentales.

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La información fue presentada por Gloria López, de la Dirección Electoral, durante el encuentro periódico entre magistrados y representantes de organizaciones políticas. En esa actualización se detalló el estado de las investigaciones sobre las hojas de adhesión y el avance administrativo de los comités que buscan constituirse como partidos políticos.

Cuatro comités avanzan entre validaciones y asambleas territoriales

El Comité Pro-Formación Dignidad registra 29,601 adherentes aceptados y se encuentra, al igual que Raíces, en fase de celebración de asambleas municipales y departamentales. Según los datos expuestos, presentó 11,462 hojas, con un total de 40,048 ciudadanos, y ya tiene publicada la convocatoria para realizar esas asambleas.

El Comité Pro-Formación Revolución suma 31,787 adherentes aceptados y avanza en el proceso administrativo para constituirse como partido político. De acuerdo con la exposición, presentó 12,576 hojas de adhesión, correspondientes a 48,612 ciudadanos, mientras que 16,825 adherentes fueron rechazados.

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En ese mismo proceso administrativo figura el Comité Pro-Formación XGuate, que reporta 32,257 adherentes aceptados. La Dirección Electoral indicó que esa organización presentó sus hojas en 2024, 2025 y 2026, después de haberse constituido como comité en 2024.

Vista panorámica de un salón con mesas redondas ocupadas por asistentes, un podio, una pantalla grande, una mesa principal con oradores y banderas
Delegados participan en una sesión plenaria de una conferencia política, sentados en mesas redondas frente a un panel de oradores y una pantalla, en un salón de Guatemala. (Tribunal Supremo Electoral)

XGuate presentó hojas de adhesión durante tres años

En el caso de XGuate, el total acumulado es de 13,188 hojas de adhesión, con 47,677 ciudadanos registrados en esos documentos. El comité reporta además 15,420 adherentes rechazados por validaciones del sistema y por revisiones realizadas por el personal asignado.

La actualización presentada ante el Tribunal Supremo Electoral muestra dos rutas distintas entre los comités en formación: Raíces y Dignidad están en etapa de asambleas municipales y departamentales, mientras Revolución y XGuate siguen en trámites administrativos para constituirse como partidos políticos. Ese estado procesal marca el avance de las agrupaciones que aspiran a participar en las elecciones de 2027.

Primera vuelta electoral 27 de junio de 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.

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