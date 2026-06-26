Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

La relación de Claudia Villafañe con toda la familia Messi

El reciente paso de Claudia Villafañe por el programa de cocina conducido por Jimena Monteverde dejó en evidencia la discreción con la que la empresaria gestiona sus relaciones con figuras del deporte argentino. Durante la emisión de La cocina rebelde, Villafañe contó detalles inéditos sobre su vínculo con Lionel Messi y su entorno más cercano, sorprendiendo tanto a la audiencia como a la conductora.

“Sí, lo saludé, le mandé un mensajito y me respondió”, aseguró Villafañe cuando Monteverde le preguntó si había felicitado al capitán argentino por su cumpleaños. La empresaria aclaró que estos gestos de cercanía suelen permanecer fuera del ojo público: “Son cosas que yo no hago públicas y no es que porque no lo publique o no lo diga, no lo haga”, explicó con firmeza.

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La relación de Villafañe con la familia de Messi va más allá de simples mensajes. Ella misma se encargó de subrayar que mantiene comunicación tanto con la pareja como con la madre del futbolista. “Con Antonela también hablo y con Celia, pero son cosas que no tengo que andar publicando”, enfatizó durante la charla, dejando claro su estilo reservado.

Lionel Messi posa sonriente junto a sus compañeros de la Selección Argentina en la celebración de su cumpleaños número 39 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villafañe recordó cómo conoció a la esposa de Messi en un momento muy particular: “Yo a Anto la conocí en el Mundial de Sudáfrica”, evocó la ex de Diego Maradona, quien en aquel momento era el entrenadore de la Selección. “Era muy chiquita, estaban de novios. Yo tengo más afinidad, por edad, con Celia que con las mujeres de los jugadores, pero igualmente charlo con ellas”.

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Monteverde no dejó pasar la oportunidad de resaltar una característica que considera poco común en el ambiente: “Se nota que sos una muy buena mina y confiable. Eso de verdad no se ve en el medio muchas veces. La gente conocida y famosa hace públicas un montón de cosas para hacerse conocer, y Clau preserva todo”, reconoció la conductora, elogiando la capacidad de Villafañe para mantener la privacidad en tiempos de sobreexposición digital.

La participación de Villafañe en el ciclo televisivo se dio mientras la Selección Argentina disputa el Mundial, contexto que potencia la curiosidad sobre los vínculos y gestos de apoyo hacia Messi y su círculo. La empresaria, exesposa de Diego Maradona, eludió la tentación de capitalizar públicamente su cercanía con el actual referente del fútbol mundial.

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Claudia Villafañe afirmó que no hace públicos sus mensajes con Lionel Messi porque prefiere mantener esos gestos en privado

A la pregunta sobre la naturaleza del mensaje enviado a Messi, Villafañe prefirió no entrar en detalles, manteniéndose fiel a su estilo discreto. Insistió en que prefiere cultivar las relaciones en la intimidad y no utilizarlas como recurso mediático.

El episodio mostró a una Villafañe que, lejos de buscar reflectores, opta por la reserva y la autenticidad. Su acercamiento a Messi y su familia no parece responder a intereses públicos, sino a una historia de respeto y afecto cultivada a lo largo del tiempo.

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“Con Antonela también hablo y con Celia, pero son cosas que no tengo que andar publicando”, contó Villafañe

Mientras tanto, la empresaria continúa siendo una figura de consulta y referencia cada vez que se trata de hablar de grandes nombres del fútbol argentino. Su capacidad para mantener la confidencialidad y el bajo perfil la distingue en un ambiente donde la exposición suele ser la norma.

En definitiva, lo que ocurrió en la cocina televisiva fue más que una charla sobre recetas: fue una ventana a la manera en que Villafañe entiende la amistad y la lealtad en el universo futbolero, lejos del exhibicionismo y cerca de los vínculos auténticos. La empresaria dejó claro que su trato con Messi, Antonela y Celia se mantiene en el plano privado.

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