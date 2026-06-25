Deportes

Tras las victorias de Ecuador y Costa de Marfil, así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026: el primer partido confirmado

La Copa del Mundo se puso al rojo vivo con la definición del Grupo E, que tuvo a Alemania como líder

Guardar
Google icon
Estadio de fútbol con el trofeo de la Copa del Mundo. Futbolistas Messi, Mbappé, Ronaldo, Haaland y Vinicius Jr. extienden sus manos.
Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves continuó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la gran victoria de Ecuador ante Alemania y el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao que definió el Grupo E.

El equipo que conduce Sebastián Beccacece comenzó perdiendo ante los alemanes, pero revirtió el marcador y se impuso 2-1 para quedar como uno de los mejores terceros del certamen. Resta esperar en qué posición y cuál será su rival en 16avos de final. En cambio, los dirigidos por Julian Nagelsmann ya habían logrado el primer lugar en la zona. En el otro cruce, los Elefantes de Costa de Marfil avanzaron como segundos gracias al 2-0 ante Curazao y aguardan por el 2° del Grupo I (Francia o Noruega) en la instancia de eliminación directa.

PUBLICIDAD

Ecuador festejó una heroica clasificación a 16avos de final con una victoria ante Alemania (Reuters/Vincent Carchietta)
Ecuador festejó una heroica clasificación a 16avos de final con una victoria ante Alemania (Reuters/Vincent Carchietta)

El miércoles comenzó con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer 4-2 a una eliminada Haití. Además, Bosnia y Herzegovina permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B. En último turno, México cerró su liderazgo en el Grupo A con una goleada 3-0 frente a República Checa y Sudáfrica dio el golpe porque derrotó a Corea del Sur y avanzó en el segundo escalón de esa zona.

La finalización de esta última fecha marcará cuáles serán los cruces de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de 32 a 48 participantes.

PUBLICIDAD

Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de este inicio de la tercera fecha aparecen en el horizonte diferentes cruces que reunirán muchas miradas, como Argentina-Uruguay, Brasil-Japón, Portugal-Ghana y España-Austria. Vale destacar que la Albiceleste podría cruzarse al Scratch en un hipotético cruce de semifinales.

Hasta el momento, sólo hay un cruce de 16avos de final confirmado: Sudáfrica y Canadá se enfrentarán el domingo 28 de junio en la primera llave de playoffs en Los Angeles a partir de las 16 horas de Argentina.

Según precisó el periodista y estadígrafo de El Gráfico, Silvio Maverino, también se pueden producir otros enfrentamientos con respecto a los mejores terceros porque Paraguay se mediría a Alemania y Croacia se cruzaría con Colombia, entre otros compromisos. De igual manera, esto puede cambiar en cada duelo hasta el final de esta ronda.

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL:

  • Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)*
  • Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero a definir entre Grupos A, B, C, D y F)
  • Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero a definir entre Grupos C, D, F, G y H)
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)
  • Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)
  • España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)
  • Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia (mejor tercero a definir entre Grupos B, E, F, I y J)
  • Egipto (1° Grupo G) vs. Corea del Sur (mejor tercero a definir entre Grupos A, E, H, I y J)
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)
  • Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)
  • México (1° del Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero a definir entre Grupo C, E, F, H y I)
  • Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Ecuador (mejor tercero a definir entre el Grupo E, H, I, J y K)
  • Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)
  • Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)
  • Suiza (1° del Grupo B) vs. Argelia (mejor tercero a definir entre el Grupo E, F, G, I y J)
  • Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero a definir entre el Grupo D, E, I, J y L)

* Cruce confirmado

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Brasil
  • Marruecos
  • Sudáfrica
  • Bosnia y Herzegovina
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Así está la tabla de los terceros

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

  • Haití
  • Túnez
  • Turquía
  • Jordania
  • Panamá
  • Qatar
  • República Checa
  • Curazao

¿Cuándo se juegan los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

¿Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos?

Las ocho mejores seleccionados que avancen a la siguiente ronda como mejores terceros se definirán bajo los siguientes criterios:

  • Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo
  • Diferencia de goles en todos los partidos de grupo
  • Más goles marcados en todos los partidos de grupo
  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva
  • Si dos selecciones continúan empatadas, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA
  • Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA a la publicada más reciente

Asignación de cruces en dieciseisavos de final

Para asegurar el equilibrio deportivo, los 8 terceros clasificados se enfrentarán exclusivamente a líderes de grupo, evitando cruces contra segundos lugares. La FIFA emplea una tabla con 495 combinaciones preestablecidas para definir estos enfrentamientos de forma automatizada y transparente.

Los emparejamientos se confirmarán el 27 de junio de 2026, tras concluir la fase de grupos. La organización procesará los datos en menos de una hora para que los equipos conozcan a sus rivales antes del inicio de la siguiente ronda, fijada para el 28 de junio.

Criterios de desempate para los grupos de la Copa Mundial

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios:

  • Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión
  • Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión
  • Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión

En caso de seguir la paridad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

  • Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo
  • Más goles marcados de todos los partidos de grupo
  • Más puntos obtenidos por conducta deportiva

El último paso, en caso de proseguir la igualdad, será definir un desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026:

Todos los partidos de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026:

SUIZA 2-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Suiza 2 - Canadá 1

BOSNIA 3-1 QATAR

Mundial 2026 - Bosnia y Herzegovina 3 - Catar 1

ESCOCIA 0-3 BRASIL

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

MARRUECOS 4-2 HAITÍ

Mundial 2026 - Marruecos 4 - Haiti 2

MÉXICO 3-0 REPÚBLICA CHECA

Mundial 2026 - Rep. Checa 0 - México 3

SUDÁFRICA 1-0 COREA DEL SUR

Mundial 2026 - Sudáfrica 1 - Corea 0

Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Cabo Verde vs Arabia Saudita

Uruguay vs España

Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Selección argentinaSelección argentina 2026Selección Argentina Mundial 2026Selección Brasil Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

El elenco sudamericano venció 2-1 a los teutones y se clasificó a los 16 avos de final

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

El curioso método antiestrés de la selección de Estados Unidos en el Mundial: cachorros de refugio y terapia animal para enfrentar la máxima presión

Tras el 4-1 ante Paraguay en la primera fecha, el plantel sumó una visita de tres perros rescatados en su base de Irvine, con aval de Mauricio Pochettino y apoyo de Purina

El curioso método antiestrés de la selección de Estados Unidos en el Mundial: cachorros de refugio y terapia animal para enfrentar la máxima presión

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El conjunto guaraní buscará imponerse ante los oceánicos para acceder a los 16avos de final

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los eufóricos festejos de Sebastián Beccacece en la victoria de Ecuador a Alemania: la romántica dedicatoria en el gol de la clasificación en el Mundial

El entrenador de la Tricolor vivió un partido especial en el triunfo que selló el boleto a los 16avos de final

Los eufóricos festejos de Sebastián Beccacece en la victoria de Ecuador a Alemania: la romántica dedicatoria en el gol de la clasificación en el Mundial

Los memes del histórico triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial: Beccacece, Pacho, Galíndez y Enner Valencia, los elegidos

La clasificación de La Tri a los 16avos de la Copa del Mundo disparó una avalancha de reacciones en redes, con el técnico argentino y sus jugadores como protagonistas del humor digital

Los memes del histórico triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial: Beccacece, Pacho, Galíndez y Enner Valencia, los elegidos

DEPORTES

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

El curioso método antiestrés de la selección de Estados Unidos en el Mundial: cachorros de refugio y terapia animal para enfrentar la máxima presión

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los eufóricos festejos de Sebastián Beccacece en la victoria de Ecuador a Alemania: la romántica dedicatoria en el gol de la clasificación en el Mundial

Los memes del histórico triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial: Beccacece, Pacho, Galíndez y Enner Valencia, los elegidos

TELESHOW

Emily Ceco denuncia amenazas de Santiago Martínez desde la cárcel: “La violencia sigue siendo constante”

Emily Ceco denuncia amenazas de Santiago Martínez desde la cárcel: “La violencia sigue siendo constante”

Tuli Acosta compartió su exigente rutina de entrenamiento y deslumbró a sus seguidores: “Volvió ella”

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

Claudia Ciardone recordó su historia de amor con Ricardo Fort: “Recibí mucho hate por mi relación”

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

INFOBAE AMÉRICA

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Venezolanos en Estados Unidos se apresuran a enviar ayuda a las víctimas del terremoto, pero el aeropuerto de Caracas está cerrado

El presidente Bernardo Arévalo otorga la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 a siete docentes

Costa Rica: Contraloría detecta más de 1,800 fallecidos activos en registros de Garabito

En Panamá viven cerca de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición