Tras las victorias de Ecuador y Costa de Marfil, así están los cruces de 16avos de final del Mundial 2026: el primer partido confirmado

Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves continuó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la gran victoria de Ecuador ante Alemania y el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao que definió el Grupo E.

El equipo que conduce Sebastián Beccacece comenzó perdiendo ante los alemanes, pero revirtió el marcador y se impuso 2-1 para quedar como uno de los mejores terceros del certamen. Resta esperar en qué posición y cuál será su rival en 16avos de final. En cambio, los dirigidos por Julian Nagelsmann ya habían logrado el primer lugar en la zona. En el otro cruce, los Elefantes de Costa de Marfil avanzaron como segundos gracias al 2-0 ante Curazao y aguardan por el 2° del Grupo I (Francia o Noruega) en la instancia de eliminación directa.

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Ecuador festejó una heroica clasificación a 16avos de final con una victoria ante Alemania (Reuters/Vincent Carchietta)

El miércoles comenzó con la victoria de Brasil ante Escocia, que le aseguró la cima de su grupo, y el destacado regreso de Neymar, mientras que Marruecos sufrió para vencer 4-2 a una eliminada Haití. Además, Bosnia y Herzegovina permanece a la expectativa tras dejar afuera a Qatar y Suiza le ganó el cruce de líderes a Canadá para terminar como puntero del Grupo B. En último turno, México cerró su liderazgo en el Grupo A con una goleada 3-0 frente a República Checa y Sudáfrica dio el golpe porque derrotó a Corea del Sur y avanzó en el segundo escalón de esa zona.

La finalización de esta última fecha marcará cuáles serán los cruces de los 16avos de final, la nueva instancia que se añadió en esta edición de la competencia producto de la ampliación de 32 a 48 participantes.

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Aunque aún hay lugar para sorpresas y cambios en los emparejamientos, luego de este inicio de la tercera fecha aparecen en el horizonte diferentes cruces que reunirán muchas miradas, como Argentina-Uruguay, Brasil-Japón, Portugal-Ghana y España-Austria. Vale destacar que la Albiceleste podría cruzarse al Scratch en un hipotético cruce de semifinales.

Hasta el momento, sólo hay un cruce de 16avos de final confirmado: Sudáfrica y Canadá se enfrentarán el domingo 28 de junio en la primera llave de playoffs en Los Angeles a partir de las 16 horas de Argentina.

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Según precisó el periodista y estadígrafo de El Gráfico, Silvio Maverino, también se pueden producir otros enfrentamientos con respecto a los mejores terceros porque Paraguay se mediría a Alemania y Croacia se cruzaría con Colombia, entre otros compromisos. De igual manera, esto puede cambiar en cada duelo hasta el final de esta ronda.

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE 16AVOS DE FINAL:

Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)*

Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero a definir entre Grupos A, B, C, D y F)

Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero a definir entre Grupos C, D, F, G y H)

Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)

Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)

España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)

Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia (mejor tercero a definir entre Grupos B, E, F, I y J)

Egipto (1° Grupo G) vs. Corea del Sur (mejor tercero a definir entre Grupos A, E, H, I y J)

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)

Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)

México (1° del Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero a definir entre Grupo C, E, F, H y I)

Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Ecuador (mejor tercero a definir entre el Grupo E, H, I, J y K)

Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)

Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)

Suiza (1° del Grupo B) vs. Argelia (mejor tercero a definir entre el Grupo E, F, G, I y J)

Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero a definir entre el Grupo D, E, I, J y L)

* Cruce confirmado

Quiénes ya aseguraron su boleto a los 16avos de final:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Bosnia y Herzegovina

Costa de Marfil

Ecuador

Así está la tabla de los terceros

La selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo:

Haití

Túnez

Turquía

Jordania

Panamá

Qatar

República Checa

Curazao

¿Cuándo se juegan los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará inmediatamente después de la fase de grupos. Se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

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¿Cómo se definen los mejores terceros que clasifican a los 16avos?

Las ocho mejores seleccionados que avancen a la siguiente ronda como mejores terceros se definirán bajo los siguientes criterios:

Más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo

Diferencia de goles en todos los partidos de grupo

Más goles marcados en todos los partidos de grupo

Más puntos obtenidos por conducta deportiva

Si dos selecciones continúan empatadas, se ordenarán según la edición más reciente del ranking FIFA

Si continúa el empate, se ordenarán según la edición del ranking FIFA a la publicada más reciente

Asignación de cruces en dieciseisavos de final

Para asegurar el equilibrio deportivo, los 8 terceros clasificados se enfrentarán exclusivamente a líderes de grupo, evitando cruces contra segundos lugares. La FIFA emplea una tabla con 495 combinaciones preestablecidas para definir estos enfrentamientos de forma automatizada y transparente.

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Los emparejamientos se confirmarán el 27 de junio de 2026, tras concluir la fase de grupos. La organización procesará los datos en menos de una hora para que los equipos conozcan a sus rivales antes del inicio de la siguiente ronda, fijada para el 28 de junio.

Criterios de desempate para los grupos de la Copa Mundial

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre las selecciones en cuestión

Mayor diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión

Más goles anotados en los partidos de las selecciones en cuestión

En caso de seguir la paridad, se aplicarán los siguientes criterios para desempatar:

Mayor diferencia de goles de todos los partidos de grupo

Más goles marcados de todos los partidos de grupo

Más puntos obtenidos por conducta deportiva

El último paso, en caso de proseguir la igualdad, será definir un desempate de acuerdo a la posición de las selecciones en el último ranking FIFA.

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ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026:

Todos los partidos de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026:

SUIZA 2-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Suiza 2 - Canadá 1

BOSNIA 3-1 QATAR

Mundial 2026 - Bosnia y Herzegovina 3 - Catar 1

ESCOCIA 0-3 BRASIL

Mundial 2026 - Escocia 0 - Brasil 3

MARRUECOS 4-2 HAITÍ

Mundial 2026 - Marruecos 4 - Haiti 2

MÉXICO 3-0 REPÚBLICA CHECA

Mundial 2026 - Rep. Checa 0 - México 3

SUDÁFRICA 1-0 COREA DEL SUR

Mundial 2026 - Sudáfrica 1 - Corea 0

Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Cabo Verde vs Arabia Saudita

Uruguay vs España

Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana