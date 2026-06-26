Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Tres hermanas centenarias de Río de Janeiro fueron reconocidas por Guinness World Records como el trío de hermanas vivas con mayor edad combinada del mundo (Créditos: Reuters)

Tres hermanas brasileñas de más de 100 años, que viven en Río de Janeiro, fueron reconocidas este mes por Guinness World Records como el trío de hermanas vivas con mayor edad combinada del mundo. Según Reuters, Zulina de Deus Nunes, de 103 años, Zoraide de Deus Mota, de 104, y Levita de Deus Nunes, de 109, también concentran el interés de científicos que buscan pistas sobre la longevidad.

El caso resulta relevante para la investigación sobre el envejecimiento porque reúne dos factores de interés: las tres superan los 100 años y pertenecen a una misma familia. Reuters informó que el Proyecto ADN Longevo de la Universidad de São Paulo analizará situaciones como esta para identificar rasgos biológicos y posibles genes protectores vinculados con una vida prolongada y con la preservación de funciones físicas y mentales a edades muy avanzadas.

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Zoraide nació el 24 de noviembre de 1921 y trabajó primero como maestra de primaria y después como enfermera (Créditos: Reuters)

Reuters señaló que las hermanas fueron identificadas a través de LongeviQuest, organización dedicada a verificar registros de longevidad. Guinness precisó que el total verificado asciende a 316 años y 302 días.

LongeviQuest informó que la investigadora Iara Souza visitó a las hermanas el 29 de mayo de 2026 en Río de Janeiro. Esa organización fue la que publicó un perfil ampliado sobre la historia compartida de las tres.

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Qué buscan los científicos en el caso de las hermanas

Reuters indicó que el Proyecto ADN Longevo, dirigido por la científica Mayana Zatz, investiga los factores biológicos que intervienen en el envejecimiento. Zatz coordina además el Centro de Estudios del Genoma Humano de la Universidad de São Paulo, según la agencia.

El Proyecto ADN Longevo de la Universidad de São Paulo busca genes protectores y rasgos biológicos asociados con la longevidad y la preservación física y mental (Créditos: Reuters)

La investigación comparará a nonagenarios y centenarios con personas que desarrollaron fragilidad, deterioro cognitivo o enfermedades crónicas. El objetivo es detectar rasgos vinculados con la longevidad, de acuerdo con Reuters.

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Zatz explicó a Reuters: “A través de pruebas de ADN, buscamos genes protectores, y sabemos que hay varios”. Según la agencia, esa línea de trabajo parte de la hipótesis de que algunos factores hereditarios pueden pesar más que las condiciones del entorno en la conservación de la salud a edades avanzadas.

El peso de la genética y de la red familiar

Ben Meyers, director ejecutivo de LongeviQuest, afirmó en declaraciones recogidas por Reuters que el caso de las hermanas apunta a un componente hereditario. “Cuando las hermanas llegan a esa edad, hay claramente un fuerte componente genético”, dijo.

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Zulina de Deus Nunes nació el 4 de marzo de 1923 y estuvo vinculada con la costura, el bordado y otros oficios manuales (Créditos: Reuters)

Meyers agregó que la cercanía entre ellas también influye en su vida diaria. “Pero como viven cerca unas de otras, también tienen una red de apoyo, con familiares que pueden ayudar cuando hace falta. También hay sin duda un componente comunitario”, señaló a la agencia de noticias.

Reuters añadió que las propias hermanas atribuyen su longevidad a una dieta saludable y a una vida activa. Esa valoración convive con la hipótesis científica sobre la carga hereditaria, sin que la investigación la presente como explicación única.

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Una vida de trabajo y apoyo mutuo en Río de Janeiro

Según LongeviQuest, Levita —nacida el 7 de junio de 1917— era la segunda mayor de ocho hermanos. La organización indicó además que asumió tareas del hogar y el cuidado de la familia mientras sus padres trabajaban en el campo.

Nunca se casó ni tuvo hijos y dedicó su vida a su familia. También ejerció oficios manuales ligados al croché, el tejido y la costura, actividades que formaron parte de su sustento, y trabajó 12 años en Rede Globo Television.

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La investigación sobre envejecimiento comparará nonagenarios y centenarios con personas que desarrollaron fragilidad, deterioro cognitivo o enfermedades crónicas (Créditos: Reuters)

Zoraide nació el 24 de noviembre de 1921 y trabajó primero como maestra de primaria y después como enfermera. LongeviQuest añadió que se formó como maestra en la Escola Normal de Aracaju, inició su carrera en São Cristóvão, en Sergipe, y luego estudió enfermería en la Escuela Anna Nery tras mudarse a Río de Janeiro en 1944.

Guinness informó que Zoraide se casó con Enéas Alves da Mota en 1950 y tuvo cinco hijos. La boda fue el 6 de febrero de ese año y trabajó en varios hospitales hasta su jubilación.

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Zulina nació el 4 de marzo de 1923. La organización la vinculó con la costura, el bordado y otros oficios manuales, y añadió que esas habilidades fueron decisivas para su supervivencia y su autonomía. Se casó con José Benvindo dos Santos el 17 de julio de 1945 y crió a sus seis hijos mientras él trabajaba en el ferrocarril. LongeviQuest precisó que su esposo era empleado de la antigua Red Ferroviaria Federal y que cubría rutas entre Aracaju y Salvador.

Levita de Deus Nunes —nacida el 7 de junio de 1917— era la segunda mayor de ocho hermanos y asumió tareas del hogar y el cuidado de la familia mientras sus padres trabajaban en el campo (Créditos: Reuters)

Se mudó a Río de Janeiro tras el fin del matrimonio. Guinness indicó que Zulina se instaló en la ciudad, donde ya vivía Zoraide, y que después Levita se sumó para ayudarla a adaptarse a la nueva vida. LongeviQuest situó esa mudanza hacia 1952 y señaló que Zoraide la acogió durante el primer mes.

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Los hábitos y recuerdos que ellas vinculan con una vida larga

Reuters recogió un recuerdo de infancia de Zulina de Deus Nunes ligado a su alimentación y su vida al aire libre. “Todo era fresco. No teníamos refrigerador”, afirmó al evocar una niñez con natación y pesca en ríos.

Por su parte, Zoraide destacó otro aspecto en declaraciones a Reuters. “La lactancia materna es increíblemente importante”, sostuvo.

LongeviQuest sumó otros recuerdos alimentarios y familiares. Esa fuente indicó que Levita dijo a Iara Souza que hoy prefiere el surubí y el bagre lau-lau, mientras Zoraide recordó que en su juventud la familia consumía carne de cerdo de alta calidad porque su padre criaba cerdos, los faenaba él mismo y reservaba los mejores cortes para la casa.

LongeviQuest y Reuters destacaron que la red familiar, el apoyo mutuo y la vida activa también aparecen entre los factores vinculados con la longevidad de las hermanas (Créditos: Reuters)

LongeviQuest presentó la historia de las tres como una trayectoria de apoyo mutuo durante décadas. Reuters, por su parte, situó ese vínculo entre los elementos que podrían ayudar a explicar cómo lograron llegar a edades tan avanzadas con capacidad física y mental preservada.

Para los investigadores citados por Reuters, cada familia con varios centenarios amplía la base de comparación y permite afinar la búsqueda de patrones biológicos asociados con una vida muy larga. Joao Paulo Guilherme, investigador que trabaja con Zatz, explicó que el objetivo del estudio “es llegar a 500 centenarios para poder extraer conclusiones más definitivas sobre la longevidad”.

Casos como el de estas hermanas, por su rareza y por su documentación, pueden aportar señales más precisas en ese trabajo.