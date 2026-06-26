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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 26 de junio, resultados, fixture y cómo continúa la definición de los grupos

La fase avanza este viernes hacia sus instancias decisivas con seis partidos. También quedará definido el rival de Argentina para 16avos de final

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Kaan Ayhan, de Turquía, marca ante Estados Unidos en la agonía del encuentro en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)
Kaan Ayhan, de Turquía, marca ante Estados Unidos en la agonía del encuentro en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

La fase de grupos del Mundial 2026 poco a poco comienza a definirse. Con emoción, y algunos resultados inesperados, las 48 selecciones buscan meterse dentro de los mejores 32 del certamen. Este viernes, la jornada se presenta con otros seis partidos que prometen muchas emociones.

La selección española será una de las animadoras del día. Cierra la fase regular en lo que será una “final anticipada” frente a Uruguay que definirá el destino del grupo H. “¿Ser primeros? Nosotros pensamos en ganar. Nada más. Para llegar a la final hay que jugar contra todos. Solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante", sentenció Luis de la Fuente en la previa.

Por su parte, Argentina será la selección ajena, pero más expectante, al duelo entre españoles y uruguayos debido a que de ahí saldrá su rival para los 16avos de final. La albiceleste, que finalizará primera del grupo J incluso si no saca un resultado positivo frente a Jordania, se medirá contra el segundo del grupo H el próximo viernes 3 de julio en Miami.

Colombia, mientras tanto, seguirá con una nueva jornada de entrenamientos pensando en el partido contra Portugal. Tendrán un duelo crucial ante los lusos el sábado para definir las posiciones finales en el grupo K. Actualmente, los de Conmebol suman 6 unidades y los europeos 4.

La selección mexicana, en contraste, se encuentra relajada y a la espera de conocer quién será su rival en los 16avos de final. La Tri finalizó primera del grupo A con 9 puntos de 9 posibles y en el emparejamiento irá contra uno de los mejores terceros.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

09:54 hsHoy

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

La Selección jugará el viernes 3 de julio en Miami contra el segundo del Grupo H, que esta noche tendrá su última fecha

El Grupo H finalizará este viernes y se definirá cuál será el rival de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Grupo H finalizará este viernes y se definirá cuál será el rival de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina conocerá hoy a su rival de 16avos de final del Mundial 2026: la Selección de Lionel Scaloni jugará esa llave el próximo viernes 3 de julio en Miami, desde las 19 de Argentina, contra España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay. Eso se terminará de definir en los cruces que concluirán el Grupo H y definirán cuál de esos cuatro equipos queda ubicado en la segunda posición.

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09:53 hsHoy

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

El último duelo de la fase de grupos de España será ante los charrúa, que necesitan una victoria para seguir en el torneo

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La selección española afronta en la madrugada del sábado su último partido de la fase de grupos en el Mundial 2026 ante Uruguay. Un partido que ya a priori se presenta complicado por la situación de los dos combinados. La Roja no mostró su mejor versión durante su debut en la cita mundialista, dejando entrever sus costuras. Uruguay tampoco tuvo un inicio esperanzador. Los de Luis de la Fuente fueron capaces de revertir la situación. El seleccionador entendió qué era lo que necesitaba su equipo y ajustó el plantel con algunos cambios. Los charrúa no corrieron la misma suerte y ahora ante España buscan de forma desesperada una victoria que asegure su supervivencia en la cita mundialista.

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09:52 hsHoy

Con cuatro cruces confirmados, así están los 16avos de final del Mundial 2026

Con los Grupos D, E y F, se cerraron la mitad de las zonas de la Copa del Mundo. México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos terminaron como líderes

Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las principales figuras luchan por quedarse con la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves continuó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la gran victoria de Ecuador ante Alemania y el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao que definió el Grupo E. Mientras Países Bajos derrotó a Túnez y Japón igualó con Suecia, ambos encuentros confirmaron las posiciones del Grupo F.

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09:31 hsHoy

Los partidos del día: 26 de junio

Noruega vs. Francia

  • México: 13:00
  • Colombia: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • España: 21:00

-

Senegal vs. Irak

  • México: 13:00
  • Colombia: 14:00
  • Argentina: 16:00
  • España: 21:00

-

Uruguay vs. España

  • México: 18:00
  • Colombia: 19:00
  • Argentina: 21:00
  • España: 02:00 (sábado)

-

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

  • México: 18:00
  • Colombia: 19:00
  • Argentina: 21:00
  • España: 02:00 (sábado)

-

Egipto vs. Irán

  • México: 21:00
  • Colombia: 22:00
  • Argentina: 00:00 (sábado)
  • España: 05:00 (sábado)

-

Nueva Zelanda vs. Bélgica

  • México: 21:00
  • Colombia: 22:00
  • Argentina: 00:00 (sábado)
  • España: 05:00 (sábado)
Los partidos del día 26 de junio (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Los partidos del día 26 de junio (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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