Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 26 de junio, resultados, fixture y cómo continúa la definición de los grupos

Kaan Ayhan, de Turquía, marca ante Estados Unidos en la agonía del encuentro en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)

La fase de grupos del Mundial 2026 poco a poco comienza a definirse. Con emoción, y algunos resultados inesperados, las 48 selecciones buscan meterse dentro de los mejores 32 del certamen. Este viernes, la jornada se presenta con otros seis partidos que prometen muchas emociones.

La selección española será una de las animadoras del día. Cierra la fase regular en lo que será una “final anticipada” frente a Uruguay que definirá el destino del grupo H. “¿Ser primeros? Nosotros pensamos en ganar. Nada más. Para llegar a la final hay que jugar contra todos. Solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante", sentenció Luis de la Fuente en la previa.

Por su parte, Argentina será la selección ajena, pero más expectante, al duelo entre españoles y uruguayos debido a que de ahí saldrá su rival para los 16avos de final. La albiceleste, que finalizará primera del grupo J incluso si no saca un resultado positivo frente a Jordania, se medirá contra el segundo del grupo H el próximo viernes 3 de julio en Miami.

Colombia, mientras tanto, seguirá con una nueva jornada de entrenamientos pensando en el partido contra Portugal. Tendrán un duelo crucial ante los lusos el sábado para definir las posiciones finales en el grupo K. Actualmente, los de Conmebol suman 6 unidades y los europeos 4.

La selección mexicana, en contraste, se encuentra relajada y a la espera de conocer quién será su rival en los 16avos de final. La Tri finalizó primera del grupo A con 9 puntos de 9 posibles y en el emparejamiento irá contra uno de los mejores terceros.

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