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“Esto es un parto de nalgas”: la inesperada analogía de Gustavo Alfaro sobre la chance de Paraguay de clasificar a 16avos

El director técnico de la Albirroja analizó las posibilidades de su equipo en la Copa del Mundo

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Gustavo Alfaro analizó las chances de Paraguay tras igualar 0 a 0 contra Australia (REUTERS/Eloisa Lopez)
Gustavo Alfaro analizó las chances de Paraguay tras igualar 0 a 0 contra Australia (REUTERS/Eloisa Lopez)

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, eligió una analogía inusual y contundente para describir el momento que atraviesa su equipo tras el empate 0-0 frente a Australia en la última fecha del Grupo D del Mundial 2026. “Esto es un parto de nalgas”, expresó en conferencia de prensa, en alusión a la agónica espera por la clasificación a los 16avos de final.

El resultado dejó a Paraguay en el tercer puesto del grupo, con cuatro puntos, y a la expectativa de los demás resultados para saber si avanzará a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. En sus declaraciones, el técnico argentino desarrolló su concepto con una metáfora que sorprendió a los presentes: “La manera de crecer es nivelarte para arriba. Entonces, si para nivelarte para arriba, esto es un parto. Y esto es un parto a veces de nalga. No lo voy a decir yo, por las mujeres. Es un parto de nalga, un parto con dolor. Y a veces te viene con el cordón cruzado. Entonces, hay que parir. Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para, en definitiva, después darle para adelante”, afirmó Alfaro.

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El empate favoreció a Australia, que se aseguró el segundo puesto y el ticket directo a los 16avos, mientras la selección sudamericana quedó a la espera de los desenlaces en otros grupos. A falta de varios partidos para que finalice la fase de grupos, Alemania, ganador del Grupo E, sería el rival de la Albirroja.

El técnico, que asumió el desafío de conducir a Paraguay en una zona compleja, remarcó la dificultad de eliminar a un cabeza de serie en la siguiente fase, aunque desestimó la idea de imposibles: “De la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil eliminar a un cabeza de serie. ¿Imposible? No, no existen los imposibles. Entonces, tranquilamente uno va a jugar. Como yo se lo decía a los muchachos: ‘De ahora cuando salgamos de acá, si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos’. Entonces, va a decir que ya estamos, ya estamos de regalo, que para qué vamos a jugar esto. Le digo: ‘¿La verdad? ¿Qué quieren? ¿Que nos volvamos a Asunción antes de tiempo?’. Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos, como tengamos, como podamos, vamos a pelear”, relató el entrenador.

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La conferencia de prensa mostró a un Alfaro que evitó escudarse en excusas y planteó una mirada pragmática sobre el presente del plantel: “A ver, a mí me gustaría tener el 99 % de la posesión de la pelota. ¿Sabe cómo me encantaría tener el 99 % de posesión de la pelota? Cómo me encantaría. Entonces, hay cosas que las tenés o hay cosas que no las tenés. Lo peor que hay es ser un ni. Es ser un ni. No sos ni ofensivo ni defensivo. No sos defensivo por elección. A veces sos defensivo porque no te queda otra. O no sos ofensivo por elección. Sos ofensivo si tenés sustento como para poder tenerlo”, explicó.

Sobre las críticas recibidas, Gustavo Alfaro fue enfático al remarcar las diferencias de recursos entre las selecciones y el contexto en el que trabaja Paraguay. “Está, como dije, Turquía, cuatro a uno con respecto a nosotros. Y Turquía ya se va del mundial. Entonces, con dos jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay. Entonces, quieren ser críticos con Paraguay, no tengo ningún problema. Quieren ser críticos conmigo, no tengo ningún problema. Yo tengo claro dónde estoy. De la misma manera que lo tenía cuando estaba en Ecuador, de la misma manera que lo tenía cuando estaba en Costa Rica. Y yo estoy para dar no las buenas noticias. Yo estoy para decir las cosas que siento, como las veo y como son. Después, tal vez el tiempo, a la corta o a la larga, me termine dando la razón o no”, manifestó.

La definición del Grupo D, que tuvo a Estados Unidos como líder y a Australia como escolta, dejó a Paraguay con cuatro puntos y una diferencia de gol desfavorable. La expectativa de la delegación paraguaya se centró en la tabla de terceros, donde ocho equipos podrán acceder a la siguiente instancia.

La tabla de los mejores terceros del Mundial 2026:

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