Ayudá a Scaloni a armar el equipo: quiénes deben ser los 11 titulares de Argentina frente a Jordania

El director técnico Lionel Scaloni reflexiona sobre la estrategia del equipo argentino mientras observa a los jugadores en el campo de un estadio en Kansas City. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado 27 de junio ante Jordania, con un objetivo claro: mantener el paso perfecto y llegar con el mejor estado posible a la instancia eliminatoria. El partido se disputa a las 23:00 (hora argentina) en Dallas y la pregunta que recorre a los hinchas es una sola: ¿quién debe salir a la cancha?

Lionel Scaloni tiene margen para rotar. Argentina ya está clasificada a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J, tras dos victorias consecutivas: 3-0 ante Argelia —con triplete de Lionel Messi— y 2-0 ante Austria, también con doblete del capitán. La valla permanece invicta y el equipo acumula 6 puntos en dos presentaciones, con una diferencia de gol de +5.

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El técnico de Pujato anticipó en conferencia de prensa que Cristian “Cuti” Romero no jugará por el golpe en la rodilla que sufrió ante Austria. Más allá de esa baja confirmada, el cuerpo técnico analiza dar rodaje a jugadores que aún no debutaron o tuvieron escasos minutos. Según informaron los periodistas enviados de Infobae, Scaloni tiene la intención de que debuten quienes todavía no lo hicieron en esta Copa del Mundo.

Entre los nombres que suenan para el once inicial figuran Gerónimo Rulli en el arco, en lugar del habitual Emiliano “Dibu” Martínez; Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico en los laterales; Marcos Senesi junto a Nicolás Otamendi en el centro de la defensa. En el mediocampo, Leandro Paredes busca sumar minutos tras recuperarse de un desgarro, y aparecen como opciones Valentín Barco, Exequiel Palacios y Nico Paz. En ataque, Julián Álvarez —que todavía no salió desde el arranque en este torneo— apunta a ser titular, aunque la presencia de Messi sigue siendo una incógnita.

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La duda sobre el capitán es real. El propio Messi quiere jugar todos los partidos, pero el cuerpo técnico evalúa preservarlo de cara a la fase eliminatoria. Una posibilidad concreta es que ingrese desde el banco en el complemento.

Jordania, por su parte, llega al partido sin chances de clasificar: suma cero puntos tras caer 1-3 ante Austria y 1-2 ante Argelia. El equipo de Hossam Hassan apuesta por el orgullo y por terminar el torneo con un resultado positivo.

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Mientras se define la alineación, esta noche se resuelve también quién será el rival de Argentina en los dieciseisavos de final. El Grupo H cierra su última fecha con los partidos Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, y el segundo clasificado de esa zona será el próximo obstáculo de la Albiceleste, el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Las proyecciones actuales señalan a Cabo Verde como el adversario más probable (61,1% de posibilidades), seguido de Arabia Saudita (28,8%), mientras que Uruguay y España mantienen chances matemáticas.

Ahora es tu turno: entrá a la aplicación de Infobae y armá el equipo que querés ver en cancha este sábado. Luego, compartilo en redes y debatilo con tus seguidores.

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