Economía

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 26 de junio de 2026

La jornada incluye depósitos para haberes superiores al mínimo, con suba de 2,58%, y suma montos reforzados en varias prestaciones sociales según la terminación del documento informada en el calendario

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Fachadas ANSES
ANSES continúa este viernes 26 de junio de 2026 con el cronograma de pagos de junio según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 26 de junio con el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. Hoy se efectúan acreditaciones para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, así como para titulares de asignaciones sociales y prestaciones familiares, con los montos actualizados tras el incremento de 2,58% y el pago del medio aguinaldo. El calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite una distribución ordenada de los haberes en todo el país.

Quiénes cobran hoy, 26 de junio de 2026

anses
Beneficiarios de ANSES con DNI finalizados en 6 y 7 reciben hoy sus haberes y asignaciones, conforme al calendario oficial de pagos

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este viernes corresponde el pago a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 6 y 7. Estos beneficiarios reciben su haber actualizado, el medio aguinaldo y, en los casos que corresponde, un bono extraordinario.

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Asignación por Embarazo para Protección Social

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminados en 8 reciben hoy el pago correspondiente a junio, que ya incluye el aumento del 2,58%. El esquema mantiene la retención de una parte del monto hasta la presentación de la documentación obligatoria.

Asignación por Prenatal

Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos documentos finalizan en 8, según el calendario oficial. La prestación se acredita en la cuenta bancaria declarada por la titular.

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Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad de todas las terminaciones de DNI reciben el pago durante el período que va del 10 de junio al 8 de julio, por lo que hoy también se efectúan acreditaciones para quienes cumplen con los requisitos y cronograma.

Asignaciones de Pago Único

El período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (por Matrimonio, Nacimiento y Adopción) sigue vigente entre el 9 de junio y el 8 de julio, alcanzando a todas las terminaciones de documento.

Seguro por Desempleo

El Seguro por Desempleo se abona según el cronograma dispuesto y corresponde hoy a los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Las jubilaciones y pensiones de junio incluyen aumento por movilidad, bono extraordinario y medio aguinaldo, alcanzando montos brutos y netos actualizados para cada prestación

Durante el mes de junio, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 2,58% aplicando la fórmula de movilidad. Los montos para este mes quedan de la siguiente forma:

  • La jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos. Una vez realizado el descuento al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
  • Los beneficiarios de la mínima reciben, además, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos. El total bruto para quienes cobran la mínima alcanza $674.976,99 ($656.827,67 netos).
  • La jubilación máxima en junio se ubica en $2.713.948,17 brutos. Con el descuento de PAMI, el monto neto es de $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos, por lo que el ingreso total del mes llega a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) corresponde a $322.654,39 más el bono y el aguinaldo, totalizando $553.981,59.
  • Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $282.322,60 más bono y aguinaldo, sumando $493.483,90.

Estos valores reflejan el impacto de las medidas oficiales para preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

anses
Las asignaciones universales y familiares muestran nuevos valores tras el ajuste de 2,58%, con incrementos en AUH, AUE, SUAF y los programas de pago único

Las asignaciones familiares y universales también recibieron el ajuste del 2,58% y presentan los siguientes valores:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)$144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese monto, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40 hasta que se presente la Libreta AUH o la documentación obligatoria.
  • AUH por Discapacidad: el monto mensual es de $471.915. El beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta la acreditación documental. En los casos donde se suma la Tarjeta Alimentar, el ingreso total puede superar $449.780,06.
  • Asignaciones Familiares (SUAF): para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, la Asignación por Hijo es de $72.474 en el primer rango de ingresos (hasta $1.122.074 mensuales) y $235.967 por hijo con discapacidad. Los montos disminuyen en rangos de ingreso superiores.
  • Asignaciones de Pago Único (APU): por Nacimiento, el monto es de $84.478; por Matrimonio, asciende a $126.489; y por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago.

Los titulares pueden consultar la fecha y el monto exacto de sus acreditaciones a través de la plataforma Mi ANSES o en las entidades bancarias habilitadas.

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