La Justicia sobreseyó a la empresaria que atropelló y mató a un turista brasileño en Año Nuevo de 2025: los argumentos del fallo

Video: la secuencia completa del accidente protagonizado por Scheuer

Patricia Ana Scheuer, la actriz y empresaria gastronómica detenida en las primeras horas del Año Nuevo de 2025 por atropellar y matar a un turista brasileño y herir gravemente a su pareja en la esquina de la avenida Del Libertado y Alvear, fue finalmente sobreseída por la Justicia un año y medio después del hecho.

La decisión fue tomada por el magistrado Martín Peluso, titular del Juzgado N°9, en una investigación llevada adelante por el secretario Diego Villanueva.

Paula Asaro, fiscal del caso -que esclareció el crimen de Ángeles Rawson- no recurrió la decisión en el expediente por el delito de homicidio culposo, que fue apelada por las querellas del expediente que representan al hijo de Gabriel Amorim, la víctima, y la pareja del hombre fallecido, que pasó varias semanas internada en grave estado en un centro médico. La mujer, de 50 años, atravesó varias tomografías, que determinaron un daño masivo en su cráneo y una deformación de la caja torácica.

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Peluso sobreseyó a Scheuer, hoy de 72 años, por “estimarse que al momento del hecho, cursó un episodio de estado de inconciencia, que excluyó toda conducta voluntaria”, aseguró el juez en el fallo, al que Infobae accedió en forma completa. Durante el expediente, Scheuer había asegurado que sufrió un blackout, una suerte de apagón neurológico durante los segundos previos al accidente. Incluso, que sufría de “epilepsia focal de causa estructural”, un diagnóstico realizado en la clínica FLENI, según el expediente.

Scheuer, minutos después del accidente tras la llegada de la Policía de la Ciudad

La empresaria parecía complicada durante la marcha de la causa. Había declarado, por ejemplo, que su iPhone 14 estaba en su cartera al momento del accidente. La Policía de la Ciudad no encontró el aparato al momento de arrestarla a metros de sus víctimas; se descubrió que estaba en poder de su hijo, que se presentó en la comisaría donde su madre estaba detenida para entregarlo.

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La pericia al iPhone 14, realizada por un laboratorio forense de la fuerza porteña, reveló que el momento en que ocurrió el accidente, las 10:43 del 1° de enero, Scheuer supuestamente recibía y leía un mensaje por WhatsApp.

Sin embargo, la historia luego cambió. La teoría del apagón fue finalmente validada. “Empíricamente, tiene todo a favor”, asegura una fuente clave en el caso. La clave para el sobreseimiento vino, precisamente, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que convocó a una junta médica y entregó su informe psicológico-psiquiátrico el 10 de abril de este año.

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La pericia accidentológica del caso: las 10:43 como hora del impacto

Al citar al Cuerpo Médico Forense, el juez Peluso buscó contrastar el diagnóstico aportado por la defensa.

El informe marcó, en un análisis retrospectivos, que “surge que la paciente sufría de eventos psíquicos registrados previos al de 2024 (trastornos del lenguaje, covatos panicosos, despersonalización)“ que podían ser consideradas ”crisis focales o parciales con manifestaciones psíquicas/sensoriales sin y posteriormente con pérdida de conciencia”.

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Así, los peritos concluyeron:

“No es posible descartar que Scheuer haya tenido una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del hecho investigado”.

“En conjunto, todas las intervenciones tendieron a reforzar el eje central del descargo: que el siniestro no obedeció a negligencia en la conducción, sino a un evento de salud súbito e imprevisible, frente al cual la imputada careció de capacidad de dirección de sus actos”, afirmó Peluso en el fallo.

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Patricia Scheuer en foto de sus redes sociales

La polémica del chat

La polémica del chat al momento del accidente también fue zanjada. Un segundo análisis oficial de la Policía de la Ciudad entregado en agosto de 2025, cuatro meses después de la primera pericia, contradijo la conclusión original.

Este segundo informe aseveró todo lo contrario: reveló que “el celular de Patricia Scheuer “se encontraba en reposo (pantalla apagada y bloqueado)” y que los registros de “mensajes” o “estados de WhatsApp” que impactaron en su teléfono entre las 10.43 y 21.48 del día del hecho “se encontraban “unread”, es decir, que no fueron visualizados"

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