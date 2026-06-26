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Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Austria: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito Red Bull Ring

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:10 hsHoy

El trazado del circuito del Gran Premio de Austria:

Circuito GP de Austria
10:07 hsHoy

Tras cosechar el décimo puesto (producto de una sanción que lo privó de finalizar octavo), Franco Colapinto buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito austríaco

10:01 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Franco Colapinto iniciará la actividad del GP de Austria (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto iniciará la actividad del GP de Austria (@AlpineF1Team)

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