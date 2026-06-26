Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Austria: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA
Viernes 26 de junio
Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)
Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)
Sábado 27 de junio
Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)
Domingo 28 de junio
Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
10:10 hsHoy
El trazado del circuito del Gran Premio de Austria:
10:07 hsHoy
Tras cosechar el décimo puesto (producto de una sanción que lo privó de finalizar octavo), Franco Colapinto buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito austríaco
10:01 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1