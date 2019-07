Sucede que la decisión del Banco Central de "cuidar al ahorrista", como dijo el presidente de la entidad, Guido Sandleris, no constituye un slogan de campaña, sino que es la expresión de la realidad de las altas tasas reales de interés para las colocaciones a plazo en pesos que se deriva de la dureza del plan monetario y, desde mayo, con el incentivo a la mayor competencia en la captación del escaso ahorro con la reglamentación de los depósitos on line de no clientes.