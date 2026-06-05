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Los sentidos mensajes de los músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas por la muerte del Indio Solari

Varios de los integrantes de las agrupaciones lideradas por el cantante fallecido dejaron en las redes su despedida

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Portada Redonditos de Ricota
El Indio Solari y Skay Beillinson, núcleo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La muerte de Indio Solari provocó una intensa ola de homenajes y mensajes emotivos en redes sociales, en especial por parte de muchos ex integrantes de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El impacto emocional quedó patente en el círculo íntimo del artista, que recurrió a mensajes y recuerdos públicos para despedirse.

Tras el fallecimiento, distintos ex miembros de ambas bandas, así como colaboradores y allegados, compartieron mensajes en Instagram y Facebook. Las publicaciones destacaron su conmoción, el afecto personal y la huella indeleble que deja Solari en la música argentina. Entre los testimonios más representativos figuran los históricos integrantes de los Redondos Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli y Walter Sidotti, junto con el comunicado oficial difundido por Los Fundamentalistas. Sus palabras colectivas reflejaron tanto la tristeza como la profunda admiración y el vínculo con el músico.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram que muestra a dos hombres en un retrato: uno con cabello rizado y una taza, el otro calvo con gafas de sol
En una emotiva publicación de Instagram, Skay Beilinson compartió una imagen junto a Indio Solari y un mensaje de despedida tras el sensible fallecimiento del reconocido músico

Skay Beilinson, guitarrista y socio histórico de Solari, manifestó su dolor en Instagram con un mensaje donde expresó: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”. En la misma publicación anunció que sus conciertos quedarían postergados “hasta nuevo aviso”.

El histórico bajista de Los Redondos, Semilla Bucciarelli, y su adiós público al Indio
El histórico bajista de Los Redondos, Semilla Bucciarelli, y su adiós público al Indio

Por su parte, Semilla Bucciarelli, bajista de Los Redondos, clave en definir el sonido de la banda, publicó en Facebook: “Lamento mucho no haber podido despedirme y darte un abrazo... Buen viaje”. Su mensaje cosechó 8.800 reacciones y más de 600 comentarios en pocas horas, reflejando el alcance de la noticia entre seguidores.

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El baterista Walter Sidotti posteó una fotografía jugando al fútbol con el Indio
El baterista Walter Sidotti posteó una fotografía jugando al fútbol con el Indio

Walter Sidotti, baterista de la banda durante sus años más emblemáticos, eligió una fotografía jugando al fútbol con el Indio, acompañando la imagen con una leyenda destacada: “ESTARÁS SIEMPRE PRESENTE EN MI RECUERDO Y EL CORAZÓN DE TODOS LOS RICOTEROS. HASTA SIEMPRE INDIO”, mientras de fondo sonaba “Las Increíbles”.

EL saxofonista Gonzo Palacios hizo un posteo austero, con una emblemática imagen del Indio
EL saxofonista Gonzo Palacios hizo un posteo austero, con una emblemática imagen del Indio

Gonzalo “Gonzo” Palacios, saxofonista de la formación clásica en 1983 y 1984, optó por compartir en Facebook una escena de Solari sobre el escenario, entre luces rojas y azuladas, sin añadir texto. En tanto, Gabriel “El Conejo” Jolivet, guitarrista de los primeros años, subió a Instagram una fotografía retro en la que aparece junto al Indio en la trastienda de un teatro, con “Ji Ji Ji” de fondo.

El guitarrista Gabriel "Conejo" Jolivet publicó una foto junto al Indio Solari
El guitarrista Gabriel "Conejo" Jolivet publicó una foto junto al Indio Solari

La Kermesse Redonda, una agrupación que recrea el espíritu original de las fiestas ricoteras, por donde pasan y pasaron músicos históricos de Patricio Rey como “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri, también hizo llegar su pena por la partida del Indio, con una foto histórica de Los Redondos: “Una parte de nuestro propio andar se va con vos. Ya no hay más camino juntos, pero queda todo lo que contruimos, el eco de lo que vivimos y la certeza de que tu poesía te vuelve eterno. De alguna forma, la inmortalidad era tuya desde mucho antesVamos a seguir cuidando el fuego que queda encendido. Nuestro cariño a Virginia y Bruno. Hasta siempre Indio”.

La cuenta de Kermesse Redonda, con una vieja foto de la banda y un sentido mensaje
La cuenta de Kermesse Redonda, con una vieja foto de la banda y un sentido mensaje

Mensajes de los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Los músicos de Los Fundamentalistas, Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios replicaron de forma idéntica el comunicado publicado desde la cuenta oficial @indiosolarioficial en Instagram. El mensaje, de tono colectivo y conmovedor, expresó: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes. Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también. Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó.” La despedida, de gran repercusión en redes, reforzó la unión de la comunidad ricotera ante la pérdida.

Todos los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado publicaron el mismo mensaje de la cuenta oficial del Indio Solari
Todos los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado publicaron el mismo mensaje de la cuenta oficial del Indio Solari

Homenajes de allegados, artistas visuales y ex colaboradores

El duelo envolvió también a allegados y colaboradores cercanos. Rocambole, histórico artista plástico responsable de la identidad visual de la banda, despidió a Solari en Instagram con una imagen negra y la frase: “ADIÓS AMIGO / TU LUZ SEGUIRÁ / ILUMINÁNDONOS”. La publicación sumó más de 3.500 reacciones y decenas de comentarios y compartidos.

Rocambole, el artista plástico que le dio una identidad visual a Los Redondos, dejó su mensaje en las redes para el Indio
Rocambole, el artista plástico que le dio una identidad visual a Los Redondos, dejó su mensaje en las redes para el Indio

La cantante Laura Hatton, quien participó en el disco Gulp! de 1988 y la posterior presentación en vivo, compartió en Facebook una animación y la frase “Chau Indio!!!!”, indicando que “se siente deprimida” por la noticia.

La despedida de Laura Hatton, quien hizo coros con Los Redondos en Gulp!
La despedida de Laura Hatton, quien hizo coros con Los Redondos en Gulp!

El Soldado, plomo histórico de Los Redondos, que en su disco debut tuvo la participación del Indio, Skay y Sergio Dawi, eligió el silencio visual: subió a Instagram una imagen de una cinta negra sobre fondo blanco, símbolo de duelo, sin agregar palabras.

El posteo de El Soldado, músico y ex plomo de Los Redondos
El posteo de El Soldado, músico y ex plomo de Los Redondos

Entre los ex integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Julio Sáez, guitarrista y antiguo road manager del Indio, publicó una foto junto a Solari tomada en una calle de Estados Unidos. En ella escribió: “Gloriosos años juntos que guardo en mi corazón, descansa en paz amigo”, mostrando su afecto y gratitud.

El adiós del guitarrista y road manager Julio Sáez
El adiós del guitarrista y road manager Julio Sáez

Mario Breuer, ingeniero de sonido que ayudó a definir el sonido de Los Redondos y el Indio Solari, hizo un sentido posteo, donde se ve al músico en un estudio de grabación: “Siempre me dijiste que no le tenías miedo a la muerte pero sí a la “decrepitud”, por eso me entristece que hayas cargado la densa mochila de tu enfermedad. Lamentar tu muerte si, pero no me entristece tu partida ya que tu paso por el mundo, por la música, por los millones de almas que tocas y seguirás tocando, superan por mucho la necesidad de tu presencia física. Vos vivís en la cultura de nuestro país, estas tatuado en millones de pieles y almas. Hoy estoy más para festejarte, homenajearte y ofrecerte mi más alto respeto por la persona que fuiste. Te abrazo fuerte Carlitos querido. Y desde el alma vayan abrazos sanadores para Virginia y y Bruno. Salute".

La despedida del ingeniero de sonido de Los Redondos, Mario Breuer
La despedida del ingeniero de sonido de Los Redondos, Mario Breuer

La despedida colectiva al Indio Solari volvió a unir a generaciones de músicos y seguidores, quienes, entre recuerdos y canciones, mantienen latente el carácter inolvidable y el espíritu valiente que definieron al artista en la memoria cultural argentina.

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