Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: cómo ver el primer amistoso antes del Mundial 2026

Lionel Scaloni buscará seguir probando jugadores antes del debut en el Mundial frente a Argelia

La selección argentina afrontará su primer partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026 frente a su par de Honduras. El encuentro, que se jugará el sábado 6 de junio a las 21 horas de la Argentina en el estadio Kyle Field de la College Station en Texas y será televisado por TyC Sports, Telefé y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).

El equipo que orienta Lionel Scaloni lleva varios días entrenando en Kansas City, el lugar donde hace base durante el desarrollo de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. El entrenador argentino tendrá este partido ante Honduras como banco de pruebas para saber el estado físico de algunos futbolistas que llegan tocados a la cita máxima.

PUBLICIDAD

En cuanto a la probable formación frente al seleccionado centroamericano, Scaloni no contará con Emiliano Dibu Martínez, quien se encuentra recuperándose de una fractura en el dedo anular de su mano derecha. El arquero de Aston Villa apaciguó las aguas al comentar en un video que iba a llegar bien al debut del martes 16 de junio ante Argelia. “Muy bien, llego, llego”, expresó el marplatense, con el típico gesto del pulgar arriba. En su lugar estaría desde el arranque Gerónimo Rulli, arquero del Olympique de Marsella que estuvo en el plantel en Qatar 2022.

Dibu Martínez, uno de los ausentes en el amistoso de la Selección ante Honduras (REUTERS/Agustin Marcarian)

Siguiendo con la defensa, uno de los soldados que recuperó Argentina fue Cristian Cuti Romero, quien había sufrido un esguince del ligamento colateral de la rodilla y se perdió el tramo final de la temporada con Tottenham. El cordobés sería preservado para este amistoso y Lisandro Martínez tomaría su puesto junto a Nicolás Otamendi. En el lateral derecho, ante las bajas de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina (se recuperan de sus desgarros), Nicolás Capaldo arrancaría como titular, aunque el Gringo también probó con Agustín Giay. Mientras que por el sector izquierdo estará Nicolás Tagliafico.

PUBLICIDAD

En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández se repartirían el mediocampo, ya que Leandro Paredes está descartado por su contractura en el isquiotibial derecho que viene arrastrando desde su último partido con Boca Juniors. Según informó ESPN, el ex jugador de Roma comenzará con los trabajos junto al resto de sus compañeros y llegaría sin problemas al Mundial.

Lionel Messi se está recuperando de su lesión muscular y apunta a llegar en condiciones al Mundial (AP Foto/Gustavo Garello)

En la delantera, Giuliano Simeone comenzaría en el tridente de ataque junto con Lautaro Martínez y Thiago Almada. Para el encuentro ante Honduras no estarán Nico Paz, Lionel Messi, Nicolás González y Julián Álvarez, quienes están en etapa de recuperación por sus problemas físicos. En el caso del joven jugador del Como de Italia es probable que tampoco pueda jugar el amistoso ante Islandia del próximo martes 9 de junio.

PUBLICIDAD

La selección argentina debutará en el Grupo J el 16 de junio en Kansas frente a Argelia. Luego, el 22/6 se enfrentará contra Austria en Dallas y cerrará la fase en el mismo escenario frente a Jordania el 27/6.

Probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

PUBLICIDAD

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Estadio: Kyle Field de Texas

Hora: 21.00 (Argentina)

TV: TyC Sports, Telefé y LPF Play