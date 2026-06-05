La SECCATID amplía la prevención y extiende Volvamos al Parque a cinco departamentos de Guatemala

Jóvenes futbolistas participan en una sesión de entrenamiento en un campo de césped artificial, con espectadores observando desde una colina adyacente en un día soleado. (Seccatid Guatemala)

La SECCATID informó en la segunda Sesión Ordinaria de la CCATID que abrió dos nuevos centros de tratamiento ambulatorio en Escuintla y Chiquimula, amplió acciones de prevención y atendió 1,028 llamadas en la Línea 1538, en una estrategia que busca acercar servicios gratuitos de tratamiento, rehabilitación y reinserción a personas con problemas por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Entre los avances reportados figuran 8,379 personas sensibilizadas para prevenir el consumo de drogas y la expansión del programa “Volvamos al Parque” a cinco departamentos, con más de 5,900 participantes.

Durante la misma sesión, la vicepresidenta de la República Karin Herrera instruyó crear un espacio interinstitucional para abordar de forma integral, técnica y normativa las condiciones laborales y de seguridad vial de los pilotos de transporte pesado.

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El dato central del informe es la descentralización de la atención: los nuevos centros regionales en Escuintla y Chiquimula fueron presentados como parte de una política para desconcentrar los servicios públicos de tratamiento, rehabilitación y reinserción que brinda la secretaría a personas con adicciones.

Los nuevos centros buscan acercar tratamiento gratuito fuera de la capital

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas explicó que el Centro de Tratamiento Ambulatorio de SECCATID es el único centro del Estado que presta gratuitamente servicios en modalidad ambulatoria para niños, niñas, adolescentes y adultos.

La atención se realiza con un equipo multidisciplinario integrado por psicología, psiquiatría, trabajo social y terapeutas. El objetivo de la expansión regional, según la información oficial, es reducir barreras de acceso y garantizar mayor proximidad para quienes necesitan atención profesional.

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Pacientes y personal interactúan en el centro de recuperación Wellness Path, ofreciendo tratamiento ambulatorio para la prevención de drogas y el bienestar mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia sostuvo que la descentralización de estos servicios es una medida necesaria para mejorar el alcance de las intervenciones públicas frente a las adicciones.

La justificación, de acuerdo con el texto oficial, es que la cercanía territorial facilita el tratamiento y la reinserción de personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas.

El informe también sitúa esa política dentro de un problema de salud pública más amplio. La secretaría señaló que el consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos adversos exigen estrategias de intervención efectivas y accesibles en Guatemala.

Volvamos al Parque sumó cinco departamentos con actividades preventivas

El programa “Volvamos al Parque” fue presentado como una herramienta de prevención del consumo de drogas entre jóvenes y comunidad en general mediante la creación de espacios saludables y actividades recreativas en parques.

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Su objetivo general, según la descripción oficial, es promover una cultura de bienestar y participación activa como alternativa al consumo de drogas.

Los objetivos específicos incluyen promover entornos saludables con actividades físicas, culturales y educativas; coordinar acciones con escuelas, universidades y organizaciones locales; sensibilizar sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas; y fomentar estilos de vida saludables entre los jóvenes.

Las acciones previstas por el programa se dividen en tres bloques. En el plano educativo, contempla charlas y conferencias sobre prevención de drogas, talleres de habilidades para la vida orientados a la toma de decisiones, manejo de emociones y resolución de conflictos, y espacios de mindfulness y meditación para fortalecer la atención plena y la gestión emocional.

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En el componente recreativo, el programa incluye juegos deportivos como torneos de fútbol, baloncesto y voleibol, además de picnics saludables con actividades lúdicas y alimentos saludables, y talleres de cocina para enseñar la preparación de comidas nutritivas y económicas.

La iniciativa también incorpora actividades artísticas y culturales: talleres de arte y pintura, presentaciones de conciertos, teatro y danza, y recorridos de arte urbano con exhibiciones de murales y expresiones comunitarias en los parques.

La expansión del programa alcanzó a cinco departamentos y reunió a más de 5,900 participantes, de acuerdo con el balance presentado por CCATID. A ese resultado se sumó la atención de 1,028 llamadas en la Línea 1538, un canal incluido entre los servicios de respuesta de la secretaría.

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El reporte oficial añadió un reconocimiento a la municipalidad de Esquipulas, en Chiquimula, por el impulso local que permitió concretar parte de esta expansión.

El texto subraya que las municipalidades cumplen un papel relevante en la salud pública a nivel local y las vincula con la viabilidad territorial de estas intervenciones.