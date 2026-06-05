El desempleo en Costa Rica se mantiene estable en el primer trimestre de 2026, pero cae la participación laboral femenina

El INEC de Costa Rica reportó que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 6,9% durante el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica presentó los resultados correspondientes al trimestre de febrero, marzo y abril de 2026, a través de la Encuesta Continua de Empleo. El reporte destaca que la población desempleada nacional alcanzó las 161 mil personas, de las cuales 89 mil son hombres y 72 mil mujeres. Este indicador no mostró variaciones estadísticamente significativas respecto al mismo trimestre del año anterior, reflejando estabilidad en el panorama del desempleo costarricense.

La tasa de desempleo se ubicó en 6.9% a nivel nacional, con una diferencia de género: 6.3% para los hombres y 8.0% para las mujeres. Según el INEC, este resultado tampoco presentó cambios relevantes respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, los datos evidencian una tendencia preocupante en la participación laboral femenina. La tasa neta de participación laboral se situó en 54.0% en el ámbito nacional, con 65.9% para los hombres y 42.2% para las mujeres. La reducción de 2,6 puntos porcentuales totales y 3,5 puntos porcentuales en mujeres respecto al año anterior constituye una variación estadísticamente significativa.

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En cuanto a la tasa de ocupación, el porcentaje de personas empleadas respecto a la población de 15 años y más fue 50.3% a nivel nacional, con 61.7% para los hombres y 38.8% para las mujeres. Este indicador registró una baja de 2.2 puntos porcentuales totales y 2.9 puntos porcentuales en mujeres, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los datos del INEC muestran que la caída en la ocupación afecta principalmente a las mujeres, lo cual plantea retos adicionales para la inclusión y equidad en el mercado laboral costarricense.

La participación laboral femenina cayó 3,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también precisa que la fuerza de trabajo nacional alcanzó los 2.32 millones de personas, de las cuales 1.41 millones son hombres y 904 mil son mujeres. En el caso de las mujeres, se produjo una disminución estadísticamente significativa de 63 mil personas respecto al año anterior, lo que refuerza la tendencia decreciente en la participación laboral femenina.

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Respecto al empleo informal, se estimó una población de 795 mil personas, con 502 mil hombres y 293 mil mujeres en esta condición. Este indicador no mostró variaciones significativas frente al mismo trimestre de 2025. Del total de empleo informal, 444 mil personas trabajaron de manera independiente y 351 mil como asalariadas o auxiliares familiares.

El INEC destaca que los resultados completos de la encuesta se encuentran disponibles en su sitio web. La información proporcionada busca ofrecer un panorama detallado sobre la evolución de los principales indicadores laborales en Costa Rica y servir de insumo para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la equidad y las oportunidades de empleo, en especial para la población femenina.

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