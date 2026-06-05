Costa Rica

El desempleo en Costa Rica se mantiene estable en el primer trimestre de 2026, pero cae la participación laboral femenina

La Encuesta Continua de Empleo del INEC revela que la tasa de desempleo nacional fue de 6,9% y que la reducción de la participación laboral afectó principalmente a las mujeres

Guardar
Google icon
Vista trasera de una mujer con cabello castaño sentada en un escritorio de madera, usando una laptop que muestra "buscar empleo" y un smartphone.
El INEC de Costa Rica reportó que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 6,9% durante el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica presentó los resultados correspondientes al trimestre de febrero, marzo y abril de 2026, a través de la Encuesta Continua de Empleo. El reporte destaca que la población desempleada nacional alcanzó las 161 mil personas, de las cuales 89 mil son hombres y 72 mil mujeres. Este indicador no mostró variaciones estadísticamente significativas respecto al mismo trimestre del año anterior, reflejando estabilidad en el panorama del desempleo costarricense.

La tasa de desempleo se ubicó en 6.9% a nivel nacional, con una diferencia de género: 6.3% para los hombres y 8.0% para las mujeres. Según el INEC, este resultado tampoco presentó cambios relevantes respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, los datos evidencian una tendencia preocupante en la participación laboral femenina. La tasa neta de participación laboral se situó en 54.0% en el ámbito nacional, con 65.9% para los hombres y 42.2% para las mujeres. La reducción de 2,6 puntos porcentuales totales y 3,5 puntos porcentuales en mujeres respecto al año anterior constituye una variación estadísticamente significativa.

PUBLICIDAD

En cuanto a la tasa de ocupación, el porcentaje de personas empleadas respecto a la población de 15 años y más fue 50.3% a nivel nacional, con 61.7% para los hombres y 38.8% para las mujeres. Este indicador registró una baja de 2.2 puntos porcentuales totales y 2.9 puntos porcentuales en mujeres, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los datos del INEC muestran que la caída en la ocupación afecta principalmente a las mujeres, lo cual plantea retos adicionales para la inclusión y equidad en el mercado laboral costarricense.

Línea de producción de dispositivos médicos con operarios, mayoritariamente hombres y algunas mujeres, ensamblando componentes. Usan batas, gorros, gafas y microscopios.
La participación laboral femenina cayó 3,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también precisa que la fuerza de trabajo nacional alcanzó los 2.32 millones de personas, de las cuales 1.41 millones son hombres y 904 mil son mujeres. En el caso de las mujeres, se produjo una disminución estadísticamente significativa de 63 mil personas respecto al año anterior, lo que refuerza la tendencia decreciente en la participación laboral femenina.

PUBLICIDAD

Respecto al empleo informal, se estimó una población de 795 mil personas, con 502 mil hombres y 293 mil mujeres en esta condición. Este indicador no mostró variaciones significativas frente al mismo trimestre de 2025. Del total de empleo informal, 444 mil personas trabajaron de manera independiente y 351 mil como asalariadas o auxiliares familiares.

El INEC destaca que los resultados completos de la encuesta se encuentran disponibles en su sitio web. La información proporcionada busca ofrecer un panorama detallado sobre la evolución de los principales indicadores laborales en Costa Rica y servir de insumo para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la equidad y las oportunidades de empleo, en especial para la población femenina.

Temas Relacionados

Costa RicadesempleoINECparticipación laboral femenina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Permiso de viaje para menores en República Dominicana costará más de USD 100 a partir del 29 de junio

El trámite podrá completarse en línea desde cualquier dispositivo y quedará validado automáticamente en los aeropuertos, un cambio con el que las familias evitarán traslados a oficinas y tiempos de espera

Permiso de viaje para menores en República Dominicana costará más de USD 100 a partir del 29 de junio

Militares rusos en Nicaragua inquietan a Costa Rica tras la renovación de un acuerdo con Moscú en plena guerra en Ucrania

El canciller costarricense Manuel Tovar habló con AFP en París y dejó una frase sobre tropas “muy lejos” de su destino, mientras se reaviva el vínculo entre Ortega y el Kremlin

Militares rusos en Nicaragua inquietan a Costa Rica tras la renovación de un acuerdo con Moscú en plena guerra en Ucrania

Guatemala y Perú pondrán en vigor el 1 de julio el tratado de libre comercio

La decisión activará un acuerdo firmado en 2011 y facilitará el ingreso de bienes guatemaltecos con condiciones preferenciales a un destino con más de 33 millones de compradores, según las autoridades de ambos países

Guatemala y Perú pondrán en vigor el 1 de julio el tratado de libre comercio

El Ministerio Público de Guatemala habilitó un portal de transparencia con los sueldos de su personal

La plataforma en línea, activada el 4 de junio bajo la dirección del fiscal general Gabriel García Luna, permite revisar nóminas de marzo de 2026, viáticos, becas, dietas, bonos y otras erogaciones por cargo y dependencia

El Ministerio Público de Guatemala habilitó un portal de transparencia con los sueldos de su personal

Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

Una operación desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Nacional dejó como resultado la captura de cuatro personas en Copán, entre ellas un exdiputado suplente del partido Libre, señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales de un homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en el occidente de Honduras

Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

TECNO

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

HONOR 600 y 600e en Latinoamérica: Así funciona su creador de video con inteligencia artificial que gasta poca batería

¿Es malo apagar el PC desde el botón físico? Esto es lo que puede ocurrir con tu disco duro

WWDC 2026: cuándo y dónde ver el evento en el que Apple presentará iOS 27 y otras novedades

ENTRETENIMIENTO

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Kit Harington reveló que estuvo en rehabilitación mientras se estrenaba el final de ‘Juego de Tronos’: “Necesitaba dejar de beber”

Kylie Jenner presume su espectacular figura en paradisíacas playas del Caribe

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La esposa de Bruce Willis lanza sitio web tras enfrentar su diagnóstico de demencia

MUNDO

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

El gobierno de Keir Starmer condenó las declaraciones de JD Vance sobre el crimen de Henry Nowak que conmociona a Reino Unido