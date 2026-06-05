Deportes

Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

El entrenador Julian Nagelsmann puso en duda la presencia de Lennart Karl en la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Se encendieron las alarmas por la lesión de Lennart Karl (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)
Se encendieron las alarmas por la lesión de Lennart Karl (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

La selección de Alemania atraviesa horas de profunda preocupación porque su entrenador, Julian Nagelsmann, manifestó que Lennart Karl se lesionó durante la práctica de este viernes en el Estadio Soldier Field de Chicago, donde este sábado jugará un amistoso contra Estados Unidos a las 15:30 (hora argentina), y dejó una declaración que puso en duda la presencia de la máxima promesa del equipo a seis días del inicio de la Copa del Mundo.

Lamentablemente, Lenny se lesionó hoy en el entrenamiento. No tiene buena pinta. Vamos al hospital para que lo evalúen. Por favor, no lo sigan, déjenlo descansar. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si necesitamos convocar a un sustituto”, expresó el técnico de 38 años en conferencia de prensa, según recogieron diferentes medios, como el diario alemán Bild.

PUBLICIDAD

La posible baja del mediocampista ofensivo le quitaría una variante muy importante a Die Mannschaft porque el joven de 18 años irrumpió en la Primera del Bayern Múnich en esta temporada con niveles muy altos para su edad y se ganó un lugar en la convocatoria nacional para el Mundial de este año en el continente americano.

Karl marcó 9 goles y 8 asistencias en 40 partidos con los bávaros, levantó la Bundesliga, se coronó en la Supercopa y la Copa de Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions League. Fue citado a la selección en marzo de 2026 y sumó minutos ante Suiza (4-3), Ghana (2-1) y Finlandia (4-0). En ese último duelo disputado el 31 de mayo pasado, brindó un pase gol.

PUBLICIDAD

Jugó solo tres partidos en la selección de Alemania, pero le bastaron para meterse a la lista final del Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)
Jugó solo tres partidos en la selección de Alemania, pero le bastaron para meterse a la lista final del Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Y justamente, esa actuación en el Mewa Arena de Mainz, provocó elogios de su conductor: “Han pasado muchas cosas con Lenny en los últimos siete meses. Hoy lo hizo bien, probó muchas cosas. Sin embargo, tiene que asimilar todo lo que se le ha presentado. Ese es sin duda uno de los mayores retos a su corta edad. ¡Tiene todo el talento futbolístico para dar un golpe de efecto!“.

Joshua Kimmich, su compañero en Bayern Múnich y en el elenco teutón, tampoco ahorró palabras para su fulgurante aparición en el mapa del fútbol mundial: “Aportó al campo lo que necesitamos de él, lo que generalmente necesitamos de los jugadores jóvenes: valentía, iniciativa y audacia. No tiene que asumir ninguna responsabilidad, puede concentrarse en su juego y disfrutar”.

Lennart Karl y Kimmich son dos de los siete citados pertenecientes al Bayern. Se suman a Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka y Jamal Musiala. En este sentido, Bild aseguró que los dichos de Julian Nagelsmann causaron “conmoción”. “Esta declaración es impactante”, subrayaron.

El juvenil se había adaptado al plantel con rapidez y “tenía posibilidades de ser titular en el partido inaugural” del domingo 14 de junio a partir de las 14:00 (hora argentina) por el Grupo E contra Curazao en Houston, aseguró la fuente citada. Los estudios médicos serán vitales para comprobar la gravedad de la dolencia.

Julian Nagelsmann no descartó que Lennart Karl se pierda la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Michael Dinovo)
Julian Nagelsmann no descartó que Lennart Karl se pierda la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Michael Dinovo)

La lista completa de Alemania

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle).

Mediocampistas: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich) y Jamie Leweling (Stuttgart).

Delanteros: Maximiliano Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) y Nick Woltemade (Newcastle).

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Alemania Mundial 2026Lennart KarlBayern MúnichJulian Nagelsmann

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

José Francisco Molina descartó una petición especial de la Albiceleste de cara al encuentro de este sábado en Texas

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

Roberto Carlos mostró la lesión que sufrió en un dedo por intentar agarrar a Messi durante un Real Madrid-Barcelona

El ex lateral brasileño recordó la jugada en el Santiago Bernabéu por la que se dislocó la mano izquierda

Roberto Carlos mostró la lesión que sufrió en un dedo por intentar agarrar a Messi durante un Real Madrid-Barcelona

Preocupación por la salud del futbolista Lautaro Fagioli de 22 años: está internado en terapia intensiva tras un partido por la Copa Santa Fe

El jugador de Colón de San Justo bajo cuidado médico en el Hospital José María Cullen, con respiración asistida y pronóstico reservado, mientras el entorno organiza cadenas de oración

Preocupación por la salud del futbolista Lautaro Fagioli de 22 años: está internado en terapia intensiva tras un partido por la Copa Santa Fe

Briatore elogió el nivel de Franco Colapinto, pero dejó una curiosa crítica sobre su inicio en Alpine: “Estaba concentrado en los chismes”

El líder del equipo francés remarcó la mejora del argentino y aclaró: “Ahora se ha asentado y a todo el equipo le gusta. Estamos muy contentos”

Briatore elogió el nivel de Franco Colapinto, pero dejó una curiosa crítica sobre su inicio en Alpine: “Estaba concentrado en los chismes”

La noticia alentadora sobre Messi que alegró a Scaloni y el panorama de los lesionados que mantienen alerta a la selección argentina

El capitán se mostró sonriente tras la última práctica y está cada vez mejor de su problema físico. El DT pretende darle minutos el próximo martes contra Islandia

La noticia alentadora sobre Messi que alegró a Scaloni y el panorama de los lesionados que mantienen alerta a la selección argentina

DEPORTES

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

Roberto Carlos mostró la lesión que sufrió en un dedo por intentar agarrar a Messi durante un Real Madrid-Barcelona

Preocupación por la salud del futbolista Lautaro Fagioli de 22 años: está internado en terapia intensiva tras un partido por la Copa Santa Fe

Briatore elogió el nivel de Franco Colapinto, pero dejó una curiosa crítica sobre su inicio en Alpine: “Estaba concentrado en los chismes”

La noticia alentadora sobre Messi que alegró a Scaloni y el panorama de los lesionados que mantienen alerta a la selección argentina

TELESHOW

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Cuatro años en la costa: la vida del Indio Solari en Valeria del Mar antes de los Redondos

Fito Páez despidió al Indio Solari con un recuerdo que marcó su vida para siempre: “Hoy murió un chamán”

La palabra de Víctor Hugo Morales al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari: “Un pensador en la vida de la música”

El último ritual del Indio Solari: así fue el recital que cambió para siempre a Olavarría

La muerte del Indio Solari: hubo incidentes entre la policía y un grupo de fanáticos en Plaza de Mayo

INFOBAE AMÉRICA

Qué saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EEUU

Qué saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EEUU

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

Qué es la bacteria “carnívora” detectada en Florida: cuáles son sus principales riesgos y cómo prevenir el contagio

Buscan endurecer las reglas para operar albergues de protección infantil en Panamá