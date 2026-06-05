Conmoción en Alemania por la lesión de su máxima promesa a seis días del Mundial: “No tiene buena pinta”

Se encendieron las alarmas por la lesión de Lennart Karl (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

La selección de Alemania atraviesa horas de profunda preocupación porque su entrenador, Julian Nagelsmann, manifestó que Lennart Karl se lesionó durante la práctica de este viernes en el Estadio Soldier Field de Chicago, donde este sábado jugará un amistoso contra Estados Unidos a las 15:30 (hora argentina), y dejó una declaración que puso en duda la presencia de la máxima promesa del equipo a seis días del inicio de la Copa del Mundo.

“Lamentablemente, Lenny se lesionó hoy en el entrenamiento. No tiene buena pinta. Vamos al hospital para que lo evalúen. Por favor, no lo sigan, déjenlo descansar. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si necesitamos convocar a un sustituto”, expresó el técnico de 38 años en conferencia de prensa, según recogieron diferentes medios, como el diario alemán Bild.

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La posible baja del mediocampista ofensivo le quitaría una variante muy importante a Die Mannschaft porque el joven de 18 años irrumpió en la Primera del Bayern Múnich en esta temporada con niveles muy altos para su edad y se ganó un lugar en la convocatoria nacional para el Mundial de este año en el continente americano.

Karl marcó 9 goles y 8 asistencias en 40 partidos con los bávaros, levantó la Bundesliga, se coronó en la Supercopa y la Copa de Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions League. Fue citado a la selección en marzo de 2026 y sumó minutos ante Suiza (4-3), Ghana (2-1) y Finlandia (4-0). En ese último duelo disputado el 31 de mayo pasado, brindó un pase gol.

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Jugó solo tres partidos en la selección de Alemania, pero le bastaron para meterse a la lista final del Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Y justamente, esa actuación en el Mewa Arena de Mainz, provocó elogios de su conductor: “Han pasado muchas cosas con Lenny en los últimos siete meses. Hoy lo hizo bien, probó muchas cosas. Sin embargo, tiene que asimilar todo lo que se le ha presentado. Ese es sin duda uno de los mayores retos a su corta edad. ¡Tiene todo el talento futbolístico para dar un golpe de efecto!“.

Joshua Kimmich, su compañero en Bayern Múnich y en el elenco teutón, tampoco ahorró palabras para su fulgurante aparición en el mapa del fútbol mundial: “Aportó al campo lo que necesitamos de él, lo que generalmente necesitamos de los jugadores jóvenes: valentía, iniciativa y audacia. No tiene que asumir ninguna responsabilidad, puede concentrarse en su juego y disfrutar”.

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Lennart Karl y Kimmich son dos de los siete citados pertenecientes al Bayern. Se suman a Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka y Jamal Musiala. En este sentido, Bild aseguró que los dichos de Julian Nagelsmann causaron “conmoción”. “Esta declaración es impactante”, subrayaron.

El juvenil se había adaptado al plantel con rapidez y “tenía posibilidades de ser titular en el partido inaugural” del domingo 14 de junio a partir de las 14:00 (hora argentina) por el Grupo E contra Curazao en Houston, aseguró la fuente citada. Los estudios médicos serán vitales para comprobar la gravedad de la dolencia.

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Julian Nagelsmann no descartó que Lennart Karl se pierda la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Michael Dinovo)

La lista completa de Alemania

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle).

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Mediocampistas: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich) y Jamie Leweling (Stuttgart).

Delanteros: Maximiliano Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) y Nick Woltemade (Newcastle).

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