Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

El salario promedio pretendido por los trabajadores panameños se ubicó en $992 mensuales durante abril de 2026. (Reuters)

Los trabajadores panameños están reduciendo sus expectativas salariales. Un informe regional elaborado por Jobint, empresa propietaria del portal de empleos Konzerta, reveló que la aspiración salarial promedio en Panamá cayó 3.33% entre abril de 2025 y abril de 2026, una de las mayores disminuciones registradas entre los países evaluados en América Latina.

La reducción contrasta con el comportamiento reciente del mercado laboral panameño. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se registró un aumento en la contratación formal, impulsado principalmente por empleos temporales y contratos vinculados a proyectos específicos. Sin embargo, los trabajadores parecen estar ajustando a la baja el salario que esperan recibir para acceder a una vacante.

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Según el informe, Panamá se ubicó junto a Ecuador y Argentina entre los pocos países de la región donde las aspiraciones salariales disminuyeron durante el último año. Mientras Perú registró un aumento acumulado de 13.39% en los salarios pretendidos y Chile mostró un crecimiento de 1.37%, Panamá reflejó una caída de 3.33%.

El reporte muestra que el salario promedio pretendido en Panamá alcanzó los $992 mensuales en abril de 2026. Esta cifra sitúa al país en una posición intermedia dentro de la muestra regional, por debajo de Argentina, que lideró con $1,292 mensuales medidos en dólares oficiales, y de Chile, con $1,210.

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Los puestos de jefatura en tecnología presentan algunas de las remuneraciones pretendidas más bajas de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del promedio general, los resultados muestran diferencias importantes según el nivel de experiencia. Para posiciones junior, los trabajadores panameños aspiran a un salario promedio de $790 mensuales. En el segmento senior o semi senior la cifra aumenta a $1,112, mientras que para puestos de jefatura o supervisión alcanza $1,407.

Sin embargo, al comparar esos montos con otros países de la región, Panamá aparece rezagada en varios segmentos. En posiciones junior, Chile registra aspiraciones salariales de $1,012 mensuales, mientras que Argentina lidera las categorías senior y de jefatura con remuneraciones pretendidas de hasta $1,742 para cargos de supervisión.

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Uno de los hallazgos más llamativos del estudio se encuentra en las áreas de Tecnología y Sistemas. Panamá registró la menor aspiración salarial de la región para puestos de jefatura, con un promedio de $1,425 mensuales. La cifra se ubica por debajo de Ecuador ($1,632), Argentina ($1,876 y $1,936 dependiendo del tipo de cambio utilizado), Perú ($2,008) y Chile ($2,126).

La situación se repite en Administración y Finanzas. En esta área, los cargos de jefe o supervisor presentan una aspiración salarial promedio de $1,295 en Panamá, el nivel más bajo entre los países incluidos en el informe. En contraste, Argentina supera los $2,000 mensuales en esta categoría y Chile alcanza $1,524.

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El mercado laboral panameño mantiene desafíos vinculados al desempleo y a la informalidad laboral. EFE

En Producción, Abastecimiento y Logística, Panamá también se mantiene por debajo de varios mercados regionales. Los salarios pretendidos para cargos de supervisión rondan los $1,400 mensuales, mientras que Chile alcanza $1,890 y Perú $1,649.

Los resultados surgen en un contexto donde el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales. La más reciente Encuesta de Mercado Laboral reveló que la tasa de desempleo aumentó de 9.7% en agosto de 2024 a 10.4% en agosto de 2025. Paralelamente, la informalidad alcanzó cerca del 49% de la población ocupada no agrícola, reflejando las dificultades que aún enfrenta una parte importante de los trabajadores para acceder a empleos formales.

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La combinación de desempleo elevado, informalidad persistente y una recuperación económica todavía desigual podría estar influyendo en las expectativas salariales de quienes buscan empleo. En escenarios de mayor competencia por las vacantes disponibles, los aspirantes suelen mostrar una mayor disposición a aceptar remuneraciones más bajas para aumentar sus posibilidades de contratación.

No obstante, el informe también deja un dato positivo para Panamá. El país registró la menor brecha salarial por género entre las economías analizadas. La diferencia entre las aspiraciones salariales de hombres y mujeres fue de apenas 4.62% en abril de 2026, por debajo de Ecuador (6.59%), Perú (9.21%), Argentina (9.37%) y Chile (13.48%).

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Panamá registró la menor brecha salarial de género entre las economías incluidas en el estudio regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia también se mantiene cuando se analiza un período más amplio. Entre mayo de 2020 y abril de 2026, Panamá acumuló una brecha salarial promedio de 4.20%, la más baja de la región, mientras que Chile y Argentina registraron diferencias superiores al 13%.

Para Jeff Alejandro Morales, gerente de Marca de Konzerta, los resultados muestran una realidad dual. Por un lado, Panamá destaca por tener la menor brecha salarial de género de la región. Por otro, presenta algunas de las menores aspiraciones salariales en posiciones de liderazgo dentro de sectores estratégicos como tecnología y administración.

El estudio concluye que Panamá mantiene una posición intermedia en materia salarial dentro de América Latina, pero enfrenta el desafío de mejorar la calidad del empleo y elevar las expectativas de ingresos de los trabajadores en un entorno marcado por la informalidad y una recuperación laboral que todavía no alcanza plenamente los niveles observados antes de la pandemia.

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