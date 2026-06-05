Panamá

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

La reducción ocurre en un mercado laboral donde casi la mitad de los ocupados trabaja en la informalidad

Guardar
Google icon
Una persona sostiene varios billetes de dólar estadounidense, incluyendo de uno y veinte dólares, frente a una calculadora y billetes dispersos
El salario promedio pretendido por los trabajadores panameños se ubicó en $992 mensuales durante abril de 2026. (Reuters)

Los trabajadores panameños están reduciendo sus expectativas salariales. Un informe regional elaborado por Jobint, empresa propietaria del portal de empleos Konzerta, reveló que la aspiración salarial promedio en Panamá cayó 3.33% entre abril de 2025 y abril de 2026, una de las mayores disminuciones registradas entre los países evaluados en América Latina.

La reducción contrasta con el comportamiento reciente del mercado laboral panameño. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se registró un aumento en la contratación formal, impulsado principalmente por empleos temporales y contratos vinculados a proyectos específicos. Sin embargo, los trabajadores parecen estar ajustando a la baja el salario que esperan recibir para acceder a una vacante.

PUBLICIDAD

Según el informe, Panamá se ubicó junto a Ecuador y Argentina entre los pocos países de la región donde las aspiraciones salariales disminuyeron durante el último año. Mientras Perú registró un aumento acumulado de 13.39% en los salarios pretendidos y Chile mostró un crecimiento de 1.37%, Panamá reflejó una caída de 3.33%.

El reporte muestra que el salario promedio pretendido en Panamá alcanzó los $992 mensuales en abril de 2026. Esta cifra sitúa al país en una posición intermedia dentro de la muestra regional, por debajo de Argentina, que lideró con $1,292 mensuales medidos en dólares oficiales, y de Chile, con $1,210.

PUBLICIDAD

Primer plano de torre de PC moderna gris oscuro y plata. Una mano presiona el botón de encendido. Un triángulo rojo de advertencia y puertos USB/audio son visibles.
Los puestos de jefatura en tecnología presentan algunas de las remuneraciones pretendidas más bajas de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del promedio general, los resultados muestran diferencias importantes según el nivel de experiencia. Para posiciones junior, los trabajadores panameños aspiran a un salario promedio de $790 mensuales. En el segmento senior o semi senior la cifra aumenta a $1,112, mientras que para puestos de jefatura o supervisión alcanza $1,407.

Sin embargo, al comparar esos montos con otros países de la región, Panamá aparece rezagada en varios segmentos. En posiciones junior, Chile registra aspiraciones salariales de $1,012 mensuales, mientras que Argentina lidera las categorías senior y de jefatura con remuneraciones pretendidas de hasta $1,742 para cargos de supervisión.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio se encuentra en las áreas de Tecnología y Sistemas. Panamá registró la menor aspiración salarial de la región para puestos de jefatura, con un promedio de $1,425 mensuales. La cifra se ubica por debajo de Ecuador ($1,632), Argentina ($1,876 y $1,936 dependiendo del tipo de cambio utilizado), Perú ($2,008) y Chile ($2,126).

La situación se repite en Administración y Finanzas. En esta área, los cargos de jefe o supervisor presentan una aspiración salarial promedio de $1,295 en Panamá, el nivel más bajo entre los países incluidos en el informe. En contraste, Argentina supera los $2,000 mensuales en esta categoría y Chile alcanza $1,524.

El mercado laboral panameño mantiene desafíos vinculados al desempleo y a la informalidad laboral. EFE
El mercado laboral panameño mantiene desafíos vinculados al desempleo y a la informalidad laboral. EFE

En Producción, Abastecimiento y Logística, Panamá también se mantiene por debajo de varios mercados regionales. Los salarios pretendidos para cargos de supervisión rondan los $1,400 mensuales, mientras que Chile alcanza $1,890 y Perú $1,649.

Los resultados surgen en un contexto donde el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales. La más reciente Encuesta de Mercado Laboral reveló que la tasa de desempleo aumentó de 9.7% en agosto de 2024 a 10.4% en agosto de 2025. Paralelamente, la informalidad alcanzó cerca del 49% de la población ocupada no agrícola, reflejando las dificultades que aún enfrenta una parte importante de los trabajadores para acceder a empleos formales.

La combinación de desempleo elevado, informalidad persistente y una recuperación económica todavía desigual podría estar influyendo en las expectativas salariales de quienes buscan empleo. En escenarios de mayor competencia por las vacantes disponibles, los aspirantes suelen mostrar una mayor disposición a aceptar remuneraciones más bajas para aumentar sus posibilidades de contratación.

No obstante, el informe también deja un dato positivo para Panamá. El país registró la menor brecha salarial por género entre las economías analizadas. La diferencia entre las aspiraciones salariales de hombres y mujeres fue de apenas 4.62% en abril de 2026, por debajo de Ecuador (6.59%), Perú (9.21%), Argentina (9.37%) y Chile (13.48%).

Primer plano de manos de un hombre y una mujer, el hombre sostiene una pila grande de monedas y la mujer coloca una pila pequeña en una balanza. Fondo con gráfico.
Panamá registró la menor brecha salarial de género entre las economías incluidas en el estudio regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia también se mantiene cuando se analiza un período más amplio. Entre mayo de 2020 y abril de 2026, Panamá acumuló una brecha salarial promedio de 4.20%, la más baja de la región, mientras que Chile y Argentina registraron diferencias superiores al 13%.

Para Jeff Alejandro Morales, gerente de Marca de Konzerta, los resultados muestran una realidad dual. Por un lado, Panamá destaca por tener la menor brecha salarial de género de la región. Por otro, presenta algunas de las menores aspiraciones salariales en posiciones de liderazgo dentro de sectores estratégicos como tecnología y administración.

El estudio concluye que Panamá mantiene una posición intermedia en materia salarial dentro de América Latina, pero enfrenta el desafío de mejorar la calidad del empleo y elevar las expectativas de ingresos de los trabajadores en un entorno marcado por la informalidad y una recuperación laboral que todavía no alcanza plenamente los niveles observados antes de la pandemia.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeTrabajoLaboraSalarioInformalidadDesempleoEmpleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Permiso de viaje para menores en República Dominicana costará más de USD 100 a partir del 29 de junio

El trámite podrá completarse en línea desde cualquier dispositivo y quedará validado automáticamente en los aeropuertos, un cambio con el que las familias evitarán traslados a oficinas y tiempos de espera

Permiso de viaje para menores en República Dominicana costará más de USD 100 a partir del 29 de junio

Militares rusos en Nicaragua inquietan a Costa Rica tras la renovación de un acuerdo con Moscú en plena guerra en Ucrania

El canciller costarricense Manuel Tovar habló con AFP en París y dejó una frase sobre tropas “muy lejos” de su destino, mientras se reaviva el vínculo entre Ortega y el Kremlin

Militares rusos en Nicaragua inquietan a Costa Rica tras la renovación de un acuerdo con Moscú en plena guerra en Ucrania

Guatemala y Perú pondrán en vigor el 1 de julio el tratado de libre comercio

La decisión activará un acuerdo firmado en 2011 y facilitará el ingreso de bienes guatemaltecos con condiciones preferenciales a un destino con más de 33 millones de compradores, según las autoridades de ambos países

Guatemala y Perú pondrán en vigor el 1 de julio el tratado de libre comercio

El Ministerio Público de Guatemala habilitó un portal de transparencia con los sueldos de su personal

La plataforma en línea, activada el 4 de junio bajo la dirección del fiscal general Gabriel García Luna, permite revisar nóminas de marzo de 2026, viáticos, becas, dietas, bonos y otras erogaciones por cargo y dependencia

El Ministerio Público de Guatemala habilitó un portal de transparencia con los sueldos de su personal

Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

Una operación desarrollada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Nacional dejó como resultado la captura de cuatro personas en Copán, entre ellas un exdiputado suplente del partido Libre, señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales de un homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en el occidente de Honduras

Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

TECNO

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

HONOR 600 y 600e en Latinoamérica: Así funciona su creador de video con inteligencia artificial que gasta poca batería

¿Es malo apagar el PC desde el botón físico? Esto es lo que puede ocurrir con tu disco duro

WWDC 2026: cuándo y dónde ver el evento en el que Apple presentará iOS 27 y otras novedades

ENTRETENIMIENTO

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Kit Harington reveló que estuvo en rehabilitación mientras se estrenaba el final de ‘Juego de Tronos’: “Necesitaba dejar de beber”

Kylie Jenner presume su espectacular figura en paradisíacas playas del Caribe

La inquietante llamada al 911 que alertó la muerte de James Handy: “Acabo de matar al hombre del pecado”

La esposa de Bruce Willis lanza sitio web tras enfrentar su diagnóstico de demencia

MUNDO

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

El gobierno de Keir Starmer condenó las declaraciones de JD Vance sobre el crimen de Henry Nowak que conmociona a Reino Unido