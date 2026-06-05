La respuesta del DT de Honduras sobre si Argentina pidió “cuidar” a sus jugadores de la pierna fuerte en el amistoso previo al Mundial

Argentina jugará dos amistosos contra Honduras e Islandia antes del Mundial

La selección argentina afrontará su primera prueba antes de la Copa del Mundo contra Honduras en el Kyle Field de Texas. El partido, programado para este sábado desde las 21 (hora argentina), tendrá la baja de varios futbolistas, quienes todavía se recuperan de distintas lesiones, y el entrenador rival fue consultado sobre si la Albiceleste formalizó un pedido para “cuidar” a los jugadores y evitar la pierna fuerte.

José Francisco Molina, quien reemplazó a Reinaldo Rueda a partir de este año y afrontará su segundo partido en el banco de la Bicolor, fue consultado sobre una posible “petición especial” del campeón del mundo en conferencia de prensa y el DT hizo una mueca sin comprender la pregunta, aunque segundos después lo descartó: “No. Vamos a jugar un partido que, para ellos, es preparatorio para el Mundial, y para nosotros es preparatorio de cara a los próximos compromisos que tendremos de la Nations League en septiembre”.

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“A partir de ahí, es un partido de fútbol que tenemos que jugar, que tenemos que competir y lo haremos desde el máximo respeto y sin querer dañar a nadie, si es a lo que te refieres, como lo hacemos todos. No va a ser especial. No hay ninguna petición por parte de nadie en ese sentido”, continuó su respuesta frente a la prensa internacional.

Acto seguido, hizo hincapié en la necesidad de encontrar la mejor versión futbolística del combinado centroamericano, ya que no gana hace tres partidos y Molina se estrenó como entrenador en marzo pasado con un 2-2 ante Perú: “Tenemos que seguir creciendo, seguir transmitiendo la manera de jugar, que los jugadores sigan asimilándola y podamos ser cada vez cada vez mejores y seguir creciendo como selección y equipo, compitiendo en cada partido y preparándonos de la mejor manera para lo que está por venir con el objetivo a largo plazo, que es claro para nosotros: la clasificación para el próximo Mundial”.

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José Francisco Molina comenzó su ciclo después de que Reinaldo Rueda no haya alcanzado la clasificación al Mundial 2026 (Créditos: FFH)

“Queremos dar la mejor imagen posible para que el aficionado hondureño también se sienta contento y orgulloso de su selección”, cerró en el intercambio con los reporteros. Los Catrachos fueron relegados por Haití a la segunda posición de su grupo y se quedaron afuera de la Copa del Mundo por ser el peor segundo entre tres zonas. Los otros dos (Jamaica y Surinam) avanzaron al Repechaje, pero cayeron eliminados.

La respuesta de José Francisco Molina frente al posible fair play de sus jugadores contra el bicampeón de América ocurre bajo un contexto con muchos lesionados en la Argentina. Por un lado, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Lionel Messi y Leandro Paredes trabajan de manera diferenciada con la intención de recuperarse de diferentes dolencias, mientras que Julián Álvarez tampoco está al 100 por ciento y Emiliano Dibu Martínez apunta a decir presente en el debut contra Argelia.

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Por lo pronto, Argentina saldrá a jugar este sábado contra Honduras y el martes a partir de las 22 se medirá a Islandia en Alabama. El cruce contra los argelinos está dispuesto para el 16 de junio en idéntico horario en Kansas City.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium