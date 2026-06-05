Detuvieron a un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina Vega: convivía con Barrelier y había declarado como testigo

Testimonio de un amigo de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves un segundo detenido. Por orden del fiscal Raúl Garzón, fue arrestado Osvaldo Fassetta, de 47 años, un hombre que residía en la vivienda de barrio Cofico donde la Justicia cree que Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años.

Según informó La Voz, Fassetta —que hasta este jueves era considerado testigo de la causa— sería imputado por el delito de encubrimiento agravado.

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La detención adquiere relevancia porque se trata de un hombre que horas antes había brindado varias entrevistas televisivas, encapuchado y de espaldas a la cámara, en las que aseguró haber convivido en la casa de barrio Cofico y haber participado de la búsqueda de Agostina junto a su familia.

Osvaldo Fassetta, el nuevo detenido, vivía en la casa de Claudio Gabriel Barrelier

En sus declaraciones a los medios, el hombre sostuvo que era amigo de Claudio Barrelier y de Melisa Heredia, madre de Agostina.

Según dijo, la mujer recién comenzó a sospechar de Barrelier cuando se conoció el testimonio del remisero que ubicó a la menor junto al principal acusado. “Ella lo asoció automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, recordó al relatar la reacción que tuvo la mamá de Agostina, cuando escuchó la descripción del hombre que había acompañado a su hija horas antes de su desaparición.

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Fassetta vivía en la casa de Juan del Campillo 878 desde hacía 20 días “por un problema familiar”. De acuerdo con su relato, se ausentó de la vivienda durante la noche de la desaparición y, cuando volvió, el domingo 24 a las 12, Barrelier había cambiado un acolchado de la cama. “Habían cambiado mi acolchado”, señaló, aunque aclaró que no observó movimientos extraños ni ingresó a otros ambientes de la casa.

Además, aseguró que en la vivienda se consumían drogas.

Consultado sobre la personalidad del acusado, afirmó que nunca presenció episodios de violencia.“Barrelier no es agresivo”, dijo. También se refirió a la causa iniciada en 2025 por privación ilegítima de la libertad calificada. Según contó, el propio acusado le aseguró que había sido víctima de una falsa denuncia. “Me dijo que le quisieron hacer una cama y no les salió”, recordó.

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Agostina Vega tenía 14 años

La detención de Fassetta representa un giro importante en el expediente. Hasta ahora, Claudio Barrelier era el único arrestado por el femicidio. Desde hace días, la familia de Agostina sostenía que hubía más personas involucradas o que, al menos, tenían conocimiento de lo ocurrido dentro de la vivienda durante las horas previas y posteriores al crimen.

La causa permanece bajo secreto de sumario por diez días mientras continúan las pericias y la toma de testimonios.