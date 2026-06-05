La palabra de Víctor Hugo Morales al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari: “Un pensador en la vida de la música”

La palabra de Víctor Hugo Morales sobre la muerte del Indio Solari

El anuncio de la muerte de Carlos “Indio” Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, provocó una fuerte conmoción en la sociedad y entre los referentes de los medios argentinos. En pleno programa matutino, el periodista Víctor Hugo Morales expresó su profundo impacto.

La muerte, ocurrida el 5 de junio a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir, Ituzaingó, movilizó enseguida a destacados periodistas en la radio y la televisión argentina. Víctor Hugo, conductor de la segunda mañana de la AM750, evidenció su desconcierto y relató su recuerdo personal del Indio. El músico atravesaba la enfermedad de Parkinson y había abandonado los escenarios en 2017.

PUBLICIDAD

Morales recibió la noticia en plena emisión de La Mañana con Víctor Hugo y, afectado, buscó transmitir la magnitud de la pérdida en términos personales y generacionales. “Podíamos pensar que iba a suceder, pero no hoy, no mañana, no en estos días, que iba a estar mucho más tiempo todavía con nosotros el Indio Solari, uno de los artistas fundamentales, un pensador en la vida de la música, un hombre que gravitó sobre generaciones enteras, un hombre que se integra ya a la mitología de los personajes más extraordinarios de la historia del país”, expresó el conductor.

Y agregó un recuerdo personal: “Tengo imágenes como todos. Me gustaría que cada uno busque. La mía es de Gualeguaychú. Me acuerdo que me fui especialmente a verlo y así, disfrutando de lo que significaba verlo al Indio en su despliegue extraordinario de música, de palabras, de ideas, de compromiso en aquel escenario de Gualeguaychú. Hay muchas otras imágenes, pero conservo particularmente esa”.

PUBLICIDAD

El reconocido periodista uruguayo Víctor Hugo Morales en su testimonio sobre la muerte del Indio Solari

Junto a él, el columnista de Deportes, Sergio Altieri, acompañó la emotividad del conductor sumando una reflexión sobre el legado de Solari: “Hoy el Indio podrá irse a otro plano. Ya lo cantaba en Encuentro con un ángel amateur: “Si empiezo por el final, terminaré en el principio”. Todo esto que generó el Indio, que genera, que llega, que pasa más allá de la vida física y que trasciende las barreras. El Indio Solari es un héroe, es un héroe del rock and roll, como Diego fue un héroe de la vida, él también está presente y por supuesto, para nosotros es una despedida que nos entristece, pero sabemos que siempre va a estar en nuestros corazones”.

El ambiente en el estudio de la emisora reflejaba el clima compartido por seguidores y colegas del artista, cuya figura marcó a varias generaciones.

El impacto de la noticia en Mario Pergolini

Mientras tanto, otro referente de los medios argentinos, Mario Pergolini, mucho más emparentado con el ambiente del rock, que lo entrevistó, se enteró también al aire de la muerte de Solari durante su programa en Vorterix. Fue paradójico: había comenzado la jornada con música de los Redonditos de Ricota.

PUBLICIDAD

“Estoy impactado con la noticia. Va más allá de que lo conozca”, confesó Pergolini, visiblemente conmovido. El conductor esperó la confirmación antes de informar definitivamente. Una vez verificado el fallecimiento, decidió cerrar el programa antes de lo previsto: “Creo que es alguien demasiado importante, para mí, para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general”.

Mario Pergolini habló de la muerte del Indio Solari

Pergolini recordó su vínculo personal de años con Solari: “Es alguien con el que he convivido una parte de mi vida. Tengo fotos con él de chico”.

PUBLICIDAD

Vorterix produjo dos documentales sobre los recitales del músico en Tandil. El primero, “Piedra que late”, se estrenó en 2013 y retrató el show ante más de 80.000 personas. El segundo, “Tsunami, un océano de gente”, fue lanzado en 2016 y giró en torno a una entrevista de dos horas entre Pergolini y Solari, realizada antes de un recital con una concurrencia estimada en 200.000 asistentes. Ese día, el propio Solari habló del Parkinson: “El Parkinson me anda pisando los talones”.

Pergolini eligió el tema “Todo un palo” para despedir la transmisión.

Un legado que trasciende generaciones

La muerte de Solari marca un punto de inflexión para la música argentina. El artista fue un referente fundamental que mantuvo hasta el final un lazo fuerte con su audiencia.

PUBLICIDAD

Nacido en 1949, fundó en 1975 junto a Skay Beilinson la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que editó nueve álbumes de estudio antes de disolverse en 2001. Discos como “Oktubre”, “Un baión para el ojo idiota” y “Luzbelito” son parte de la identidad musical argentina.

Carlos Alberto "El Indio" Solari durante su último recital en Olavarría (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

Tras la separación, Solari inició una prolífica etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Entre sus álbumes más relevantes se encuentran “El tesoro de los inocentes”, “Porco Rex” y “El perfume de la tempestad”.

PUBLICIDAD

El fallecimiento fue confirmado por familiares y allegados. La reacción fue inmediata en redes sociales y entre músicos y colaboradores. Skay Beilinson despidió a su compañero con el mensaje “Buen viaje, amigo”, y otros como Rocambole y Walter Sidotti también expresaron su pesar públicamente.

PUBLICIDAD

Solari forjó una trayectoria caracterizada por la independencia creativa, letras enigmáticas y una fuerte presencia contracultural. Su voz y su obra continuarán siendo parte esencial del acervo musical argentino. Para muchos, su despedida quedará como un acto de respeto y afecto compartido a lo largo y ancho del país.