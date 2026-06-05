Las tres dudas de Lionel Scaloni en el equipo de Argentina de cara al amistoso ante Honduras

Las tres dudas que tiene Lionel Scaloni para el once titular contra Honduras (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

La selección argentina jugará este sábado 6 de junio su primer amistoso antes del Mundial 2026 ante Honduras. Con la incógnita puesta en varios futbolistas por molestias, Lionel Scaloni planea utilizar los amistosos —chocará contra Islandia el martes a las 21:30— para medir el estado físico de los futbolistas. De cara al encuentro contra los centroamericanos, el entrenador tiene tres dudas para el once titular.

Con la ausencia de Emiliano Martínez por su fractura en el dedo, Gerónimo Rulli y Juan Musso son los arqueros disponibles. La idea del cuerpo técnico es que uno ataje en cada amistoso, aunque debe definir cómo se reparten los minutos. La gran duda está centrada en el lateral derecho. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel, los dos convocados entre los 26 que tienen su presencia asegurada en el Mundial, están en plena recuperación de sus desgarros, por lo que los jugadores disponibles en el puesto son Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

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Ambos integran la lista de 55 jugadores, por lo que podrían ingresar como reemplazos en caso de que se deba realizar un cambio (el día límite es el 15 de junio, uno antes del debut). Scaloni probó con el ex futbolista de Boca Juniors —hoy en Hamburgo de Alemania— el día lunes. Sin embargo, el defensor de Palmeiras fue titular en la práctica del viernes.

El último interrogante está centrado en el ataque: Giuliano Simeone pelea un lugar con José Manuel López. El jugador del Atlético de Madrid integró el once en el inicio de la semana, pero el Flaco de Palmeiras fue incluido en los días posteriores. Lionel Scaloni deberá definir las tres dudas en el último entrenamiento del plantel en el Kyle Field de Texas, estadio que acogerá el amistoso del sábado.

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En este contexto, el equipo titular de la selección argentina contra Honduras el próximo sábado podría ser Gerónimo Rulli o Juan Musso; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la zona defensiva. La mitad de la cancha sería la que se perfila para el debut contra Argelia en el Mundial: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. Por último, la ofensiva estará integrada por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o el Flaco López.

El cuerpo técnico de Argentina pretende que todos los jugadores sumen minutos en los amistosos (Jamie Squire/Getty Images/AFP)

La idea del cuerpo técnico es que ante Islandia sumen minutos todos los futbolistas, incluidos los que hoy trabajan con cargas diferenciadas. No obstante, la ausencia más definida es la del Dibu Martínez, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha y estará ausente en ambos amistosos. El arquero del Aston Villa llevó tranquilidad al afirmar en un video: “Muy bien, llego, llego”.

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En defensa, Cristian Cuti Romero, que sufrió un esguince del ligamento colateral de la rodilla y se perdió el tramo final de la temporada con Tottenham, sería preservado en el primer amistoso. En el lateral derecho está la urgencia mencionada por Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes se encuentran en la etapa final de recuperación de sus respectivos desgarros.

La única baja en la mitad de la cancha será la de Leandro Paredes, descartado por una contractura en el isquiotibial derecho que arrastra desde su último partido con Boca Juniors. Según informó ESPN, Paredes comenzará con los trabajos junto al resto de sus compañeros y llegaría sin problemas al Mundial.

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Antes del debut con Argelia, Argentina chocará contra Honduras e Islandia como preparación (Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Para el duelo ante Honduras tampoco estarán Nico Paz, Lionel Messi y Julián Álvarez, todos en etapa de recuperación por distintos problemas físicos. El caso de la revelación de 21 años exige más cautela. El jugador de Como transita la última fase de recuperación y tampoco participará del amistoso frente a Islandia con tal de preservarlo para el inicio del Mundial.

La buena noticia es que el capitán está cada vez mejor de su pequeña lesión muscular –detallada oficialmente por Inter Miami como una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda”– y ya empezó a entrenarse con intensidad, al punto de que participó de un partido de fútbol en espacios reducidos. Julián Álvarez, por su parte, se sometió a un tratamiento especial con plasma para solucionar un leve malestar en el tobillo.

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El partido contra Honduras se disputará a las 21:00 (hora argentina) en el estadio Kyle Field de College Station, en Texas. Tres días después, el martes 9 de junio a las 21:30, la selección argentina jugará frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. La defensa del título en el Mundial iniciará el 16 de junio en Kansas frente a Argelia. Luego jugará el 22 de junio contra Austria en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 de junio, otra vez en Dallas, ante Jordania.