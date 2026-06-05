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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 5 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

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En pocas líneas:

    06:48 hsHoy

    Por la mañana se espera cielo nublado a medio nublado y ambiente fresco en la Ciudad de México y el Estado de México. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, aumento de nubosidad y posibilidad de lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Estas condiciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

    La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México es de 23 a 25 grados Celsius, mientras que la mínima oscila entre 13 y 15 grados Celsius. Se espera viento de dirección variable, con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas que pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora.

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