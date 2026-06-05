Preocupación por la salud del futbolista Lautaro Fagioli de 22 años: está internado en terapia intensiva tras un partido por la Copa Santa Fe

Lautaro Fagioli sigue crítico tras un ACV y permanece en terapia intensiva del Hospital José María Cullen (@fagioli.lautaro)

La noticia sobre Lautaro Fagioli impactó de lleno en el ámbito deportivo santafesino. El joven futbolista de 22 años, integrante de Colón de San Justo, permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. La gravedad del cuadro obligó a los médicos a brindarle asistencia respiratoria mecánica y a mantener su pronóstico en reserva.

La familia de Lautaro Fagioli, junto a sus compañeros y directivos de Colón de San Justo, enfrenta una situación de profunda angustia y esperanza. Desde que el futbolista fue ingresado en el Hospital José María Cullen tras presentar complicaciones de salud al día siguiente del partido por la Copa Santa Fe, su estado es seguido de cerca por el equipo médico del centro.

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El deportista continúa en la Unidad de Terapia Intensiva con ventilación mecánica y medicación (@fagioli.lautaro)

El director del hospital, Bruno Moroni, detalló el estado del joven. “Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, drogas vasoactivas y pronóstico reservado”, confirmó el profesional, reflejando la gravedad del cuadro y la atención constante que recibe el deportista.

El ACV isquémico que sufrió el joven ocurrió después de haber disputado un partido de la Copa Santa Fe frente a Central San Carlos. En esa jornada, Colón de San Justo logró avanzar de fase. “El jugador se descompensó el lunes por la mañana. En el partido del domingo no mostró ningún tipo de descompensación; todo lo contrario, festejó el paso de ronda y se mostró feliz por el logro, igual que todo el plantel y el cuerpo técnico”, precisó José Luis Repeto, miembro de la Comisión Directiva del club.

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El diagnóstico fue contundente: “El médico informó que el jugador sufrió una disección de la arteria vertebral. Es el desgarro de una de las capas internas de una de las dos arterias que suministran sangre al cerebro a través del cuello”, detalló Repeto según replicó el diario El Litoral. El dirigente además explicó la gravedad de este tipo de lesión: “Este desgarro permite que la sangre se filtre entre las capas de la pared arterial, lo que puede obstruir el flujo sanguíneo o provocar la formación de coágulos”.

La noticia provocó una inmediata reacción solidaria en la comunidad futbolística regional. Clubes, entrenadores, jugadores y simpatizantes enviaron mensajes de aliento y respaldo a Fagioli y su familia. El club Colón de San Justo publicó un comunicado en el que expresó: “Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha”.

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La Liga Santafesina también unió voces para convocar a una cadena de oración. “¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el Hospital Cullen. Acá no importa de qué equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador”, publicaron en redes sociales.

La pareja de Fagioli publicó un mensaje de fe con la imagen de su hija (@sol.baroni)

El impacto del caso traspasó las fronteras del club. La solidaridad se extendió a instituciones rivales, que dejaron de lado el espíritu competitivo para sumarse al pedido colectivo por la recuperación del deportista. En estos días, el fútbol en Santa Fe muestra su costado más humano.

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Mientras se mantienen los cuidados médicos, la pareja de Fagioli recurrió a las redes sociales para transmitir un mensaje de fe. Sol Baroni, la madre de la hija del jugador de 22 años, compartió una imagen de la niña observando una fotografía de su padre. Junto a la publicación, la frase: “Con toda la fe del mundo”.

“Seguimos pidiendo por Lautaro. Les pedimos que nos sigan acompañando y sigan poniendo su nombre en sus oraciones. Cada día es clave por eso les pedimos que sigan con nosotros, Lautaro tiene que volver a casa con su familia, estamos con mucha fe y convicción de que así será”, expresó la pareja del jugador.

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El gesto de su familia sumó un mensaje de esperanza en plena conmoción por el cuadro neurológico del jugador (@sol.baroni)

En paralelo, se informó que este jueves a las 19 se realizará una misa especial para rezar por la salud del futbolista. “El papá de Lautaro contó anoche que estaba un poco mejor, que ya tenía muy poca fiebre y que respiraba mucho mejor. Su estado sigue siendo grave, pero esa mejoría es una gran esperanza para su familia, amigos y todo el ambiente liguista”, relató Repeto. Esta leve mejoría, aunque no cambia el pronóstico reservado, renovó el ánimo de allegados y seguidores, según la información que compartió el medio El Litoral.

Mientras la expectativa por la salud de Fagioli no pierde vigencia, el plantel de Colón de San Justo debe enfrentar su próximo compromiso deportivo este viernes. El ánimo del equipo está inevitablemente atravesado por la situación de su compañero. Para muchos, el partido de hoy será una ocasión para dedicar el esfuerzo colectivo a Lautaro, en un gesto simbólico de unión y apoyo.

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Colón de San Justo es un club de Santa Fe con 114 años de historia que figura como el más ganador en la historia de la Liga Santafesina precisamente detrás de Colón y Unión, las dos entidades más importantes que militan en este certamen local.