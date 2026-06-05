La nueva derecha y la metáfora del “padre estricto”: Martín Lousteau analizó el marco moral detrás del avance conservador

Martín Lousteau analizó en Infobae a la Tarde la metáfora del “padre estricto” como marco moral de la nueva derecha

El economista Martín Lousteau expuso cómo la metáfora del “padre estricto” funciona como base moral y discursiva de los movimientos de derecha radical, marcando el tono de los debates políticos actuales y condicionando la percepción social de temas clave.

Durante el análisis en Infobae a la Tarde, Lousteau abordó el fenómeno y comentó: “La metáfora del padre estricto tiene una importancia muy grande en los movimientos políticos que estamos viendo hoy”.

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El “padre estricto” como marco moral de la nueva derecha

Lousteau explicó que figuras como Milei, Trump, Bolsonaro, Bukele, Kast y De la Espriella comparten un patrón: “Son promercado a ultranza, antiestado, antirregulación, están en contra del aborto, de los movimientos LGBT y proponen mano dura en seguridad”.

El economista sostuvo que el modelo del “padre estricto” asocia la riqueza con la disciplina y la pobreza con la falta de disciplina (Europa Press)

Según su análisis, detrás de estos puntos dispersos opera un marco mental definido: “El padre estricto considera que el mundo es un lugar peligroso donde hay ganadores y perdedores. Su función es inculcar disciplina. Si es a los golpes, es a los golpes, pero tiene que salir gente con carácter”.

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Al describir la raíz moral de estas posiciones, sostuvo: “Si sos rico es porque fuiste disciplinado, si sos pobre es porque te faltó disciplina. Cuando llegás a la adultez, si no tuviste disciplina, te tengo que dejar de asistir”.

El modelo se traslada a lo social y lo geopolítico: “Estados Unidos es un superadulto, la ONU es un conjunto de adolescentes que anda demandando cosas pero no tiene ninguna responsabilidad”.

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Lousteau subrayó que este modelo jerarquiza: “El orden natural es occidente por encima de oriente, la tradición judeocristiana por encima de las demás, el hombre por encima de la mujer, el hétero por encima del homo, los adultos por encima de los niños”. Y advirtió: “Si no te das cuenta del marco, te están llevando para su lado y debatís en sus términos. Es como que siempre jugás de visitante”.

Lousteau afirmó que Milei, Trump, Bolsonaro, Bukele, Kast y De la Espriella comparten una agenda promercado, antiestado, antirregulación y de mano dura en seguridad

Estrategias, lenguaje y la batalla cultural

El economista citó al lingüista George Lakoff para advertir cómo los marcos morales condicionan el debate público: “Cuando ese es el marco a partir del cual ponen a discusión todos los temas en la sociedad, si no te das cuenta, te llevan a debatir en un esquema que les favorece”.

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Aportó un ejemplo de manipulación discursiva: “Ellos instalaron la expresión ‘alivio fiscal’, como si los impuestos fueran siempre malos. Yo también te podría decir lo contrario: el impuesto es tu cuota de pertenencia a un club. Pero instalaron el tema de alivio fiscal, y en el momento que cualquier discusión tributaria es ‘alivio’, quiere decir que algo es malo y lo estás resolviendo”.

Lousteau remarcó la existencia de una estrategia deliberada y organizada detrás de estos discursos: “Hay un esfuerzo consciente de instalar esto. Hubo un memorándum en Estados Unidos, el Memorándum Powell, donde se recomendó invertir en universidades, medios y analistas para instalar el marco moral de la derecha”. A nivel local, señaló: “En Argentina, la Fundación Faro —que en 2023 tenía un patrimonio neto de 12 mil millones de pesos y en 2024 de 4.400 millones— solo se dedica a instalar esta batalla cultural”.

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El economista sostuvo que el modelo del “padre estricto” asocia la riqueza con la disciplina y la pobreza con la falta de disciplina (Infobae Centroamérica/Reuters)

El columnista también analizó cómo la retórica machista y la obsesión con la genitalidad se vuelven símbolo de poder en este universo: “El supermacho que exhibe sus genitales en nombre de la ultraderecha pasa a segunda vuelta en Colombia”, citó sobre Abelardo de la Espriella. Y trazó el paralelo con Donald Trump, quien “en un debate entre republicanos llegó a hablar del tamaño de sus genitales como argumento político”.

El progresismo, sus límites y la disputa de marcos

Lousteau contrastó el modelo del “padre estricto” con el del “padre protector”, que asocia al progresismo: “La crianza es más compartida, no hay una primacía del hombre. El mundo es bueno pero hay que mejorarlo. En lugar de disciplina, es empatía y responsabilidad”.

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Sin embargo, reconoció dificultades: “Muchas veces todas las discusiones se dan en el marco mental del otro. Cuando caés en el marco mental del adversario, ya es más complicado”.

Lousteau explicó que la nueva derecha traslada ese marco moral a lo social y geopolítico, con jerarquías sobre Occidente, género y orientación sexual (REUTERS/Nathalia Angarita)

Puso como ejemplo el debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad: “La derecha extrema te lleva a debatir el orden fiscal. Si quisieras cambiar el marco, dirías: ‘¿Vos conocés una familia que saca los recursos a un hijo discapacitado para dárselos a los otros?’”. Y advirtió: “Cuando en Europa la derecha instaló la palabra ‘invasión’ para los inmigrantes, fue una construcción deliberada de un enemigo”.

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Analizó también el impacto de estas estrategias en la agenda de género: “Hay modelos de crianza distintos, y la encuesta de Atlas Intel muestra que la evaluación de las mujeres sobre líderes como Milei es muchísimo peor que la de los hombres. ¿No será que en esta concepción inconsciente hay algo que a las mujeres les hace mucho más ruido?”

Lousteau concluyó con una reflexión sobre la importancia de no aceptar pasivamente los marcos impuestos: “Es muy importante poder darlo vuelta. Existen ahora herramientas como el kit antiautoritario, que ayudan a identificar y cuestionar estos marcos”.

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