Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

Delegados participan activamente en una sesión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la Oficina de la ONU en Ginebra, discutiendo temas clave para el desarrollo global. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

Guatemala fue elegida el 4 de junio de 2026 como miembro del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2027-2029, una designación que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la incorporará de nuevo al órgano encargado de coordinar la labor económica, social y ambiental de la ONU y le permitirá impulsar su agenda de desarrollo sostenible e inclusión en el sistema multilateral.

La elección se decidió en la sede de la organización en Nueva York, Estados Unidos, durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la Cancillería, Guatemala obtuvo el respaldo de la Asamblea General con la candidatura promovida bajo el lema “Desarrollo Sostenible e Inclusivo para Todos”.

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Se trata de la séptima vez que el país integra el ECOSOC, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Guatemala ya había ocupado un asiento en los períodos 1967-1969, 1974-1975, 2002-2004, 2009-2011, 2014-2016 y 2021-2023.

Guatemala ocupará uno de los 54 asientos del principal órgano social y económico de la ONU

El ECOSOC está integrado por 54 Estados miembros y es uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas, según la información oficial difundida por la Cancillería. Su función es coordinar el trabajo económico, social y medioambiental del organismo internacional.

Ese consejo también actúa como foro central para el debate y la formulación de recomendaciones sobre desarrollo sostenible, progreso social, mejores niveles de vida y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería añadió que el órgano promueve acuerdos vinculados con la reducción de la pobreza y la cooperación internacional.

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Una representante de Guatemala sonríe en la sala de sesiones de la ONU, tras la elección del país para el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en el período 2027-2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la elección constituye “un nuevo voto de confianza de la comunidad internacional hacia Guatemala y su compromiso con el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional, principios que han guiado la participación del país en diversos espacios de diálogo global”.

La respuesta central a la designación es esta: Guatemala formará parte del ECOSOC entre 2027 y 2029 y participará, junto con los demás Estados miembros, en las decisiones y recomendaciones del principal órgano de la ONU en materia de desarrollo económico, social y ambiental, según la Cancillería.

La Cancillería anticipó que Guatemala llevará al consejo la Agenda 2030 y el Compromiso de Sevilla

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación guatemalteca estará guiada por los principios de su política exterior y buscará promover la dignidad humana, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la reducción de las desigualdades y la construcción de oportunidades para todas las personas.

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En el seno del Consejo Económico y Social, Guatemala promoverá el diálogo, la cooperación y la búsqueda de consensos para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dar continuidad al Compromiso de Sevilla, de acuerdo con la Cancillería. Entre los desafíos citados por el ministerio figuran la pobreza, el hambre, el cambio climático y las limitaciones en el financiamiento para el desarrollo.

La Cancillería afirmó además que el país apoyará los esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para generar resultados concretos y mantener su relevancia como espacio de concertación y acción colectiva frente a los retos globales del siglo XXI.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que esta nueva elección refleja un compromiso histórico de Guatemala con el sistema multilateral y con la contribución a los esfuerzos internacionales en favor del desarrollo sostenible. Según el mismo Minitesrio, esa trayectoria también expresa la voluntad del país de intervenir de forma constructiva en los espacios de cooperación internacional.