Roberto Carlos mostró la lesión que sufrió en un dedo por intentar agarrar a Messi durante un Real Madrid-Barcelona

El ex lateral brasileño rememoró un clásico español en el que terminó con el dedo fracturado al intentar marcar al argentino

El inusual desenlace de un clásico entre Real Madrid y Barcelona dejó una marca física imborrable en la mano de Roberto Carlos. El ex lateral brasileño relató que, al intentar frenar a Lionel Messi durante uno de esos duelos, sufrió una fractura en el dedo de su mano izquierda. La anécdota fue recuperada por el propio exfutbolista en el programa La Revuelta, donde compartió detalles de aquel momento.

La lesión se produjo en el estadio Santiago Bernabéu, cuando el defensor buscó detener a Messi en una de sus acostumbradas escapadas. En su intento por sujetarlo de la camiseta, Roberto Carlos terminó con el dedo dislocado y debió seguir jugando pese al dolor. Más tarde, el cuerpo médico del club le inmovilizó la mano para que pudiera estar presente en el siguiente partido.

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Roberto Carlos recordó cuando se fracturó un dedo por frenar a Lionel Messi en un clásico español (EFE/ Andrea Montolivo)

Durante la entrevista, David Broncano le preguntó por sus rivales más recordados en Barcelona. Roberto Carlos se detuvo con una sonrisa en el nombre de Messi y mostró su mano: “El dedo, mira”, invitó al presentador a observar la secuela. El conductor, al notar la deformidad, consultó si realmente el incidente ocurrió intentando frenar al argentino. “Exactamente”, confirmó el brasileño, mientras el conductor bromeaba: “Está un poco torcido”.

Ese episodio ilustró la dificultad de enfrentar a Messi en la época de los llamados “Galácticos”. Roberto Carlos evocó el nivel de calidad de aquellos partidos: “Él jugaba con Ronaldinho, tenía a Figo. Entonces eran partidos especiales. Partidos buenísimos para jugar”, expresó. Añadió también una reflexión sobre el valor de compartir cancha con futbolistas de esa magnitud: “Los grandes jugadores tienen que siempre ser admirados. Entonces jugar contra esas leyendas, para nosotros, la época era espectacular”.

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En el clásico de octubre de 2006, el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona adquirió una intensidad especial en un equipo Merengue que durante esos momentos contó con la presencia de figuras como Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazário y Luis Figo en el vestuario blanco. Ese día, el reto de controlar a Messi se volvió aún más evidente para la defensa madrileña.

El ex lateral brasileño compartió detalles de su etapa en el Real Madrid (EFE/ Abir Sultan)

En palabras de Roberto Carlos, frenar a Messi resultó especialmente complejo para la zaga merengue. El argentino fue elegido por la prensa española como la figura del partido, tras una actuación que lo consagró como el mejor blaugrana en el campo. Los defensores no lograron neutralizarlo, y el lateral brasileño se llevó, literalmente, una marca imborrable de ese duelo.

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Durante el programa, Roberto Carlos también se permitió bromear sobre su estilo de juego, confesando que sus patadas dejaron huella en varios rivales: “Jesús Navas, ha sido sin querer. Finidi George y Joaquín conmigo sufría el pobre”, recordó entre risas, mientras en el estudio compartieron la imagen del momento de la lesión en su dedo.

La fractura, lejos de alejarlo de la cancha, solo motivó que el cuerpo técnico le inmovilizara la mano para disputar el partido siguiente. Frente a la insistencia del conductor, el exfutbolista reiteró que la imagen de su dedo era una novedad para él: “Yo no la tenía”, aseguró, mientras Broncano le prometía enmarcarla y entregársela más adelante.

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El grupo de los galácticos que deslumbro durante en los 2000 en el Santiago Bernabéu (AFP PHOTO/ JAVIER SORIANO)

No era la primera vez que Roberto Carlos evocaba la dificultad de enfrentar a Messi. En una entrevista previa con 90Min, el ex lateral relató una jugada que lo marcó junto a su compañero Fabio Cannavaro: “Cuando Messi nos regateó a Cannavaro y a mí y nos pasó por encima, y acabó el partido, me giré hacia Cannavaro y le dije: ‘Dios mío, ¿Quién es este jugador? Es el nuevo Maradona’”.

Roberto Carlos añadió en aquel momento respecto al campeón mundial argentino: “Tengo suerte. No me queda mucho tiempo antes de retirarme. ¿Cómo se las arreglará la próxima generación de defensas? Lo van a tener muy difícil. Sabía que sería el mejor jugador del mundo. En el futuro, ganaría todo. Estoy contento porque lo vi más de lo que jugué contra él”.

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Durante aquel clásico, la presión sobre Messi llevó a que recibiera una tarjeta amarilla tras una dura entrada de Emerson. El árbitro, Pérez Burrull, evitó mostrarle la segunda amonestación tras otra falta contra el argentino. Como consecuencia de ese pisotón, el argentino sufrió un esguince de tobillo y no pudo disputar el siguiente encuentro ante el Badalona.

En esos años, el vestuario de Real Madrid reunía a nombres estelares, pero ni la calidad colectiva ni los recursos defensivos lograron frenar el avance de Messi en el césped. El clásico de octubre de 2006 quedó en la memoria por la actuación del rosarino y por la anécdota insólita que Roberto Carlos ahora revive con humor.

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