El Vasco Arruabarrena tomó la delantera para ser nuevo DT de Boca Juniors: los detalles

Rodolfo Arruabarrena es el entrenador que tomó la delantera en la carrera por ser nuevo DT de Boca Juniors tras confirmarse la salida de Claudio Úbeda la última semana. Al Sifón se le vencía el contrato el próximo 30 de junio y la comisión directiva le anunció que no sería renovado, por lo que inmediatamente se puso a la búsqueda de un reemplazante pensando en el inicio de la pretemporada el próximo 18 de junio. El Vasco es el que más fichas tiene puestas a esta hora.

Dentro de este casting de técnicos que hizo en primera instancia la CD boquense, Infobae pudo confirmar que Arruabarrena estaba en la lista de candidatos junto a otros como el Turco Mohamed, Kily González, Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Costas. Es una realidad que no existe un DT que deslumbre de sobremanera a Juan Román Riquelme, por lo que la búsqueda se redujo bastante teniendo en cuenta que muchos de los ponderados en el mercado actualmente tienen trabajo.

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En concreto, Riquelme y Marcelo Delgado, director deportivo de la entidad de la Ribera, se pusieron en contacto con Arruabarrena para hacerle saber su intención de negociar su arribo. En primera instancia, hay que recordar que el Vasco dirigió por última vez en Argentina -justamente a Boca- hace diez años. Luego inició un periplo en Medio Oriente, donde es muy ponderado, al mando de Al Wasl, Shabab Al Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Al Rayyan (Qatar), Pyramids (Egipto), Al Taawoun (Arabia Saudita) y el seleccionado emiratí.

Las últimas experiencias del Vasco Arruabarrena como entrenador fueron en Medio Oriente (REUTERS/Stringer)

Una fuente cercana al estratega de 50 años le confió a este medio que la puerta para tomar el mando del Xeneize está más que abierta, aunque no lo confirmó al 100 por ciento. En el último tiempo, Arruabarrena recibió propuestas para dirigir en Sudamérica y siempre está latente su posible regreso a Medio Oriente, donde está muy bien catalogado y él está adaptado a su cultura y costumbres. Por otra parte, aunque no son amigos íntimos, el Vasco tiene buena relación con Riquelme, con quien además de Boca jugó en Villarreal de España. Además, conoce a buena parte del grupo de trabajo que conforma la estructura del fútbol amateur en las divisiones inferiores, con Mauro Navas, DT de la Novena, con quien nunca perdió el contacto.

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Antes de ser transferido al Villarreal, Arruabarrena ganó tres títulos como futbolista de Boca: el Apertura 98, el Clausura 99 y la Libertadores 2000. Además, el Xeneize fue su tercer equipo como entrenador profesional, luego de sus pasos por Tigre y Nacional de Montevideo. Con el traje de DT, fue campeón del torneo 2015 y la Copa Argentina 2014/2015, mientras que fue eliminado por River en las semifinales de la Sudamericana 2014 y también en los octavos de la Libertadores 2015, en la recordada serie del gas pimienta que no terminó en cancha. Sus números en Boca como director técnico marcan una efectividad superior al 68% producto de 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas sobre un total de 75 cotejos dirigidos.

Sin un candidato preferido entre los fanáticos, existe cierta aceptación en gran parte del Mundo Boca para con Arruabarrena, que en caso de aceptar el desafío tendrá que reestructurar a un plantel todavía golpeado por la eliminación de la Libertadores, hacerlo protagonista en la Sudamericana (afrontará los playoffs de 16avos de final ante O’Higgins de Chile) y también llegar a las últimas instancias del Torneo Clausura y la Copa Argentina.

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Luego de las gestiones de Russo (dos ciclos), Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago y Claudio Úbeda, a los que se les sumaron algunos interinatos de Mariano Herrón, el presidente de Boca tiene los ojos puestos en Arruabarrena, que está a un paso de volver a ser quien conduzca al elenco de la Ribera.