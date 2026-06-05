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Abel Pintos destacó a Lorenzo Fiorotto en Es mi sueño: “Estoy como loco, te felicito, amiguito”

El cantante y jurado se mostró conmovido por la templanza del joven participante en el ciclo de Guido Kaczka, tras un traspié con la letra y una interpretación que terminó ganándose al estudio

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El participante de Es mi sueño que defendió su participación hasta el final

La actuación de Lorenzo Fiorotto en el programa de Guido Kaczka, Es mi sueño, dejó una huella inesperada durante la segunda etapa del certamen. No fue su afinación perfecta ni la seguridad absoluta lo que marcó la noche, sino la manera en que enfrentó una dificultad en vivo: equivocó la letra de Color Esperanza, la popular canción de Diego Torres, y aún así logró conquistar al jurado y emocionar a Abel Pintos.

Desde el inicio, la atención se centró en la reacción del joven participante frente al traspié. En vez de dejarse vencer por el nerviosismo, optó por continuar, repitiendo una estrofa y transformando el error en parte de su interpretación. La escena resonó en el estudio y generó una respuesta inmediata de los presentes, que valoraron su capacidad para sobreponerse a la situación.

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El participante de Es mi sueño que defendió su participación hasta el final capturas
Lorenzo Fiorotto se equivocó en la letra de “Color Esperanza” en Es mi sueño y transformó el error en parte de su interpretación

Durante la devolución, Abel Pintos se detuvo en ese momento clave. “Comenzó la canción, te equivocaste la letra, dijiste dos veces la misma estrofa”, recordó el cantante y jurado. Luego, subrayó la actitud de Fiorotto: “Lejos de entrar en pánico con eso, que hace temblar a más de un gigante, lo que decidiste fue que, ya que ibas a decir dos veces lo mismo, decirlo una vez más, hermoso que la anterior”.

Este episodio no solo exhibió la templanza de Lorenzo ante el error, sino que también puso en debate cómo se mide el talento en escenarios televisivos. En Es mi sueño, los participantes son constantemente evaluados tanto por sus condiciones técnicas como por su capacidad de adaptarse ante imprevistos en vivo. La presentación de Fiorotto quedó como ejemplo de esa resiliencia, y su nombre se ubicó entre los favoritos del público.

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La actuación avanzó y Abel Pintos continuó con su análisis. El artista reconoció que la canción no era la más cómoda para la voz de Lorenzo, pero destacó la inteligencia con la que resolvió la interpretación. “Avanzó la canción y defendiste una canción que no te quedaba cómoda en la tonalidad y cantaste en el lugar que tenías que cantar”, puntualizó. Para Pintos, el joven supo identificar el punto exacto donde debía ubicarse y desplazarse con soltura por la melodía, sin excederse ni forzar su registro.

El participante de Es mi sueño que defendió su participación hasta el final capturas
Lorenzo Fiorotto avanzó de ronda en Es mi sueño, emocionó a Abel Pintos y quedó entre los nombres más comentados del certamen

La reacción del jurado, y en particular del cantante, se tradujo en palabras de entusiasmo. “Estoy como loco, te felicito, amiguito”, expresó Pintos, marcando uno de los momentos más cálidos de la emisión. El comentario no solo validó el desempeño de Fiorotto, sino que también sirvió como mensaje para quienes enfrentan inseguridades en situaciones de exposición pública.

El desarrollo de la gala ofreció además otras devoluciones que enriquecieron la experiencia. Joaquín Levinton, integrante del jurado y cantante de Turf, compartió una visión más crítica sobre la elección del tema. “Me pareció que la vez anterior cantaste mejor, la canción no te quedaba muy bien”, opinó, sugiriendo al participante que, para futuras presentaciones, tenga en cuenta cómo transitará el repertorio elegido.

El participante de Es mi sueño que defendió su participación hasta el final capturas
Es mi sueño volvió a poner en debate cómo se mide el talento televisivo entre la técnica vocal y la capacidad de adaptación en vivo

Levinton introdujo un momento de distensión con una propuesta inesperada: “Si fuese tu padre, quisiera que seas mi hijo. ¿Te molestaría llamarme papá?”. La broma fue correspondida con naturalidad por Lorenzo, quien respondió entre risas: “Gracias, papá”. Este intercambio alivió la tensión y aportó frescura al ambiente, mostrando la complicidad que puede generarse entre jurado y participantes.

La experiencia de Lorenzo en el programa demuestra que, en contextos de alta exigencia, la reacción ante los imprevistos puede definir el rumbo de una presentación. Su capacidad para transformar un error en fortaleza le permitió avanzar de ronda y recibir el reconocimiento del jurado. Así, la emisión del 4 de junio se recordó menos por la perfección técnica y más por el espíritu de superación que transmitió el joven cantante.

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