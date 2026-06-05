Colombia

Jota Pe Hernández reveló que será expulsado del partido Alianza Verde: “Saldré por la puerta de atrás”

El congresista Fabián Díaz hizo la solicitud formal al Consejo de Control Ético de la colectividad. Aseguró que el senador tiene una visión de país muy diferente a la del partido

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Jota Pe Hernández aseguró que, pese a su posible expulsión del partido, seguirá exponiendo sus posturas políticas - crédito Prensa Senado
Jota Pe Hernández aseguró que, pese a su posible expulsión del partido, seguirá exponiendo sus posturas políticas - crédito Prensa Senado

El congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, reveló que será expulsado del partido Alianza Verde. De acuerdo con una publicación que hizo en su cuenta de X, un integrante del movimiento político presentó una solicitud formal al Consejo de Control Ético de la colectividad para que se apruebe su salida.

SERÉ EXPULSADO DEL PARTIDO VERDE! He sido informado que el senador Fabián Díaz radicó una solicitud para que me expulsen del partido. Ayer me negaron la escisión y hoy saldré por la puerta de atrás”, informó el senador, que también funge como presidente de la Comisión de Ética de la corporación.

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Según indicó, aunque se declare su expulsión, continuará expresando su postura política y su rechazo hacia el congresista y candidato presidencial de la izquierda Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico). A su juicio, el aspirante representa un “peligro” para Colombia.

El congresista Jota Pe Hernández reveló que será expulsado del partido Alianza Verde - crédito @JotaPeHernandez/X
El congresista Jota Pe Hernández reveló que será expulsado del partido Alianza Verde - crédito @JotaPeHernandez/X

En su publicación, compartió el documento que allegó el senador Fabián Díaz al partido Alianza Verde para solicitar su expulsión. El texto no expone los motivos por los cuales se debería aceptar la petición.

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“EDWING FABIÁN DÍAZ PLATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.363.825, en mi calidad de miembro y militante del Partido Alianza Verde, me permito solicitar respetuosamente que se adelanten las actuaciones correspondientes y se imponga la EXPULSIÓN al Senador JONATHAN FERNEY PULIDO HERNÁNDEZ. Conforme a sus competencias y a las disposiciones estatutarias aplicables”, se lee en el documento que adjuntó.

El congresista Fabián Díaz solicitó la expulsión Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde - crédito @JotaPeHernandez/X
El congresista Fabián Díaz solicitó la expulsión Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde - crédito @JotaPeHernandez/X

El congresista Díaz se pronunció a través de su cuenta de X al respecto. Dio a conocer su solicitud y argumentó que la postura política de Jota Pe Hernández es completamente diferente a la del partido.

“He solicitado formalmente al @PartidoVerdeCoL la expulsión de @JotaPeHernandez. ​La visión de país que tenemos en el partido es muy diferente a la suya“, precisó el legislador.

El congresista Fabián Díaz explicó el motivo por el cual solicitó la expulsión de Jota Pe Hernández - crédito @FabianDiazPlata/X
El congresista Fabián Díaz explicó el motivo por el cual solicitó la expulsión de Jota Pe Hernández - crédito @FabianDiazPlata/X

El divorcio “pacífico” que quiere Jota Pe Hernández

El senador Hernández presentó la escisión, que consiste una especie de separación del partido, debido a que no está de acuerdo con algunas de sus posturas, entre ellas, el respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

La colectividad emitió un comunicado el 4 de junio en el que informó que se llevó a cabo una reunión ordinaria para adelantar el procedimiento correspondiente para atender la solicitud del congresista.

Luego de que se efectuara una votación sobre el tema, la Dirección Nacional del partido envió los resultados al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tome una decisión al respecto.

El partido Alianza Verde informó sobre as escisiones presentadas por Jota Pe Hernández y Catherine Juvinao - crédito @PartidoVerdeCoL/X
El partido Alianza Verde informó sobre as escisiones presentadas por Jota Pe Hernández y Catherine Juvinao - crédito @PartidoVerdeCoL/X

Según advirtió el legislador en una publicación en X, la votación que se realizó no fue suficiente para aprobar su escisión. De acuerdo con su explicación, congresistas afines al Gobierno y al aspirante Iván Cepeda la rechazaron.

“NO ES CIERTO QUE MI SALIDA DEL PARTIDO FUE APROBADA! Hoy líderes de izquierda del verde, hundieron mi escisión y no me permitieron salir del partido. Necesitaba 42 votos y los seguidores de Cepeda votaron negativo. Pero ahora más que nunca, voy firme contra los bandidos!“, escribió Jota Pe Hernández.

Jota Pe Hernández sobre su proceso de escisión
El senador Jota Pe Hernández amplió sus reacciones sobre su proceso de escisión y confirmó que su solicitud fue hundida - crédito @JotaPeHernandez/X

En conversación con Caracol Radio, el senador confesó que siente que “sobra” en la colectividad debido a sus posiciones y a que no enarbola las banderas del partido. De igual manera, aclaró que la decisión de separarse del movimiento político no tiene como objetivo crear un nuevo partido, su plan es acudir a una figura legal que le permita divorciarse pacíficamente de la Alianza Verde para que también pueda reconfigurarse.

“Creo que el Partido Verde últimamente se ha dado a conocer como un partido de diferentes tendencias, pues está buscando una reorganización, una reestructuración, un reencuentro con su identidad ideológica y no está muy lejano de esto (...) sencillamente hoy hay una disputa porque hay unos candidatos sobre la parrilla y los congresistas quieren apoyar a X o Y candidato”, dijo al informativo citado.

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