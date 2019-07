Pero para que el sistema de delivery funcione los compradores deben registrar las operaciones en un portal simplificado (ePago), al que también se puede ingresar desde la página del Correo. Esa operación es la que no está funcionando del todo bien. O sea: si los encargados de hacer el delivery final no se enteran de la compra, no puede llegar a la casa del comprador. En total, desde abril llegaron 700.000 productos al país. Se devolvieron 79.000 y se entregaron 262.000, según datos oficiales.