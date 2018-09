"Vi un dato optimista que no sé cuanto puede incidir, pero las acciones argentinas en el exterior (ADRs) después del cierre del mercado y al conocerse los anuncios, tuvieron leves subas. Tal vez esto adelante un buen día para la Bolsa local o no. El mercado está muy sensible. Lo que es indudable es que se viene un período de tasas muy elevadas y que se murió el carry trade a poco de nacer. No veo a la gente vendiendo dólares para pasarse a pesos", agregó.