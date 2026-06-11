El Salvador

Gobierno salvadoreño propone ampliar a cinco años el fideicomiso al sector cafetalero, conocido como “FICAFÉ”

La iniciativa enviada a la Asamblea Legislativa busca extender hasta 2031 la vigencia del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero, cuyo vencimiento actual está previsto para julio de 2026

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El proyecto de ley plantea mantener las condiciones legales y crediticias del mecanismo administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador ante la volatilidad de precios y los efectos climáticos. (Cortesía: Café de El Salvador)
El proyecto de ley plantea mantener las condiciones legales y crediticias del mecanismo administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador ante la volatilidad de precios y los efectos climáticos. (Cortesía: Café de El Salvador)

El gobierno central de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para ampliar por cinco años el plazo del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE). La propuesta fue enviada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, encargado del despacho y busca mantener las condiciones de apoyo al sector cafetalero, según la correspondencia admitida este miércoles en el pleno.

El documento remitido a la Asamblea Legislativa señala que el Estado, conforme al artículo 101 de la Constitución, debe promover el desarrollo económico y social, incrementar la producción y la productividad, y fomentar los sectores productivos, entre ellos la caficultura. También indica que el sector cafetalero, desde el cultivo hasta la agroindustria, tiene un papel en la mitigación de los efectos del cambio climático.

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Fundamentos de la prórroga del FICAFE

Pese a los beneficios derivados del FICAFE desde su creación, el sector ha enfrentado desafíos como la volatilidad de precios internacionales, el impacto de enfermedades como la roya, la presión de las sequías y los efectos del cambio climático, que han afectado la producción y la calidad del café.

El texto agrega que la adaptación a nuevas condiciones ambientales requiere apoyo financiero y legal.

“El sector cafetalero, si bien resultó beneficiado desde la constitución del FICAFE, se ha enfrentado a cambios en los precios internacionales, así como las variaciones en las temperaturas y patrones de lluvias que afectan los ciclos de cultivo y la calidad del café; todo lo cual conlleva que la adaptación del sector a estas nuevas condiciones continúe requiriendo de apoyo en inversiones y condiciones favorables para el cumplimiento de obligaciones en materia crediticia”, expone las consideraciones.

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La propuesta oficial amplía de forma excepcional en cinco años la vida del instrumento creado por hasta 25 años, con el fin de preservar la estabilidad productiva y exportadora de la caficultura (fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador)
La propuesta oficial amplía de forma excepcional en cinco años la vida del instrumento creado por hasta 25 años, con el fin de preservar la estabilidad productiva y exportadora de la caficultura (fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador)

¿Cómo funciona el fideicomiso?

El FICAFE fue creado como un mecanismo de apoyo financiero para el sector cafetalero, al permitir la emisión de certificados fiduciarios respaldados por créditos y carteras de crédito orientados a la producción y exportación de café.

El fideicomiso es administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL). Su marco regulatorio original estipulaba un plazo de hasta 25 años, cuyo vencimiento está previsto para julio de 2026.

Lo que establece la propuesta de ley

La iniciativa plantea prorrogar de forma excepcional ese plazo por cinco años adicionales para dar continuidad a los beneficios del fideicomiso y a la estabilidad del sector ante las condiciones del mercado y del clima.

La propuesta establece en su primera disposición en la ampliación del plazo del FICAFE, con lo que el sector cafetalero mantendría el acceso a los beneficios del fideicomiso bajo los términos ya previstos en la legislación vigente.

Café verde y café tostado (Freepik)
El esquema se basa en títulos respaldados por préstamos vinculados a cosecha y venta externa, mientras el documento cita obligaciones constitucionales y el rol del rubro desde la finca hasta la industria ante el calentamiento global (Freepik)

La segunda disposición que se plantea es que, al finalizar el nuevo plazo, los bienes y derechos fideicomitidos retornarán a sus fideicomitentes o se transferirán conforme lo determine la normativa aplicable. Finalmente, le autoriza a los fideicomitentes, en coordinación con el fiduciario, a realizar las adecuaciones jurídicas y financieras necesarias para adoptar la ampliación del fideicomiso.

El estudio de la medida se le asignó a los diputados que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, convocada a sesionar el lunes.

En 2013 el Gobierno aprobó una ley transitoria que suspendió embargos y pagos de deudas del sector productor de café para apoyar su recuperación tras la caída de precios internacionales y el impacto de la roya del café. La normativa detuvo el pago de capital e intereses de obligaciones con el FICAFE y el FEC hasta el 31 de diciembre de 2018. Más tarde, la medida se prorrogó hasta diciembre de 2021.

En 2022 se aprobó una nueva ley transitoria ante una crisis más profunda, atribuida al endeudamiento y a daños por el cambio climático. Esa vigencia se fijó del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y luego se extendió hasta el 1 de enero de 2026.

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