Sting vuelve a capitanear el musical ‘The Last Ship’ con una versión renovada en la Metropolitan Opera de Nueva York

Sting - The Last Ship

Allá por 2014, ni siquiera Sting pudo salvar su espectáculo de Broadway, The Last Ship. A medida que bajaban las cifras de taquilla, se incorporó a la producción con la esperanza de que sus fans acudieran en masa al teatro para verlo sobre el escenario. Pero su disponibilidad era limitada debido a una gira programada, así que, cuando esa estrategia fracasó, el espectáculo se vio obligado a cerrar tras 105 funciones, lo que le costó a los productores 15 millones de dólares.

Y, sin embargo, The Last Ship se ha negado a hundirse. Se ha representado en Salt Lake City, Toronto y Finlandia, y realizó una gira por el Reino Unido en 2018. En 2020, se embarcó en una gira por los Estados Unidos, pero esta se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus. Ahora, tras recientes temporadas en Ámsterdam, París y Brisbane (Australia), una producción revisada de The Last Ship está a punto de comenzar sus funciones, con Sting al frente en un papel protagonista, en la Metropolitan Opera, donde se representará nueve veces a lo largo de seis días.

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“La mayoría de las obras no funcionan del todo bien y luego nunca las volvemos a ver”, dijo Sting, de 74 años, a mediados de marzo mientras estaba sentado en la sala de música de su apartamento, en lo alto de Central Park South. “Pero no confundo en absoluto el éxito comercial con la excelencia, y tengo la suerte de poder poner a prueba esa teoría”.

El espectáculo, ambientado en la ciudad naval de Wallsend, en el noreste de Inglaterra —donde nació el cantautor Gordon Sumner—, no es solo una historia de amor, sino también una exploración de las dinámicas entre padres e hijos, con el telón de fondo de la historia (basada en hechos reales) de unos trabajadores a quienes se les comunica el cierre de su astillero. Su respuesta es ocupar los muelles para construir un último barco con el que dar la vuelta al mundo.

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"The Last Ship" sitúa su historia en Wallsend y aborda el cierre de un astillero, la relación entre padres e hijos y la decisión de los trabajadores de construir un último barco

No era la primera vez que hablaba con Sting sobre The Last Ship. Cuando el espectáculo estaba a punto de estrenarse en Broadway hace más de una década, me dijo que ya habían sido “casi cinco años” de su vida en los que había “vivido, comido, bebido y dormido todo esto”. Y no era el primer proyecto en el que revisaba sus primeros años: ya había explorado su infancia, su familia y su comunidad a través de su álbum de 1991, The Soul Cages, y de sus memorias de 2003, Broken Music.

“Creo que es una forma de terapia”, me dijo allá por 2014. “Y tal vez ya he hecho suficiente terapia sobre esa parte de mi vida”. (Cuando le recordé este comentario al hablar con él esta primavera, se rió entre dientes. “Bueno, está claro que no”, dijo.)

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Aunque las críticas de la producción de Broadway habían sido mixtas, el espectáculo recibió dos nominaciones a los premios Tony. “Me encantó”, dijo Sting. “Me entristece que no durara más, pero la situación económica era difícil. No fue un éxito comercial, pero tampoco fue un fracaso. Fue parte del proceso que nos permitió llegar hasta aquí, así que no tengo ningún remordimiento”.

El productor Karl Sydow, quien ha respaldado tres versiones diferentes del espectáculo en la última década, escribió en un correo electrónico que cuando vio The Last Ship en Broadway, le dijo a Sting: “Si hubiera justicia en el mundo, el espectáculo debería ser un gran éxito porque la música lo merecía, pero como todos sabemos, no hay justicia en el mundo, ni hay forma de saber realmente qué va a tener éxito”.

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El material sigue siendo muy cercano para el compositor. “Los personajes son parte de mí; todos forman parte de mi historia, de mi personalidad”, dijo Sting, quien interpreta al veterano capataz Jackie White. “He tenido un éxito increíble, pero lo he logrado gracias al trabajo duro, y esa ética de trabajo la heredé de la comunidad en la que crecí. Así que siento que estoy pagando una deuda al contar la historia de mi comunidad de una manera honorable”.

Sin embargo, el alcance de la narrativa ha sido la parte del espectáculo que más dudas ha suscitado. (En su reseña de 2014 en el New York Times, Charles Isherwood elogió la “belleza reflexiva y evocadora de su partitura” y las “actuaciones vitales”, pero calificó la trama de “desenfocada y difusa”).

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Sting sostiene que "The Last Ship" no fue un éxito comercial en Broadway, pero afirma que el proceso permitió desarrollar la obra sin confundir taquilla con excelencia

La producción actual incluye varias canciones nuevas y revisadas, así como un nuevo libreto del dramaturgo Barney Norris. “Casi parecía un ciclo de canciones”, dijo Norris en una entrevista en video. “Y la pregunta es: ¿Cómo integramos estas líneas narrativas? Quiero que el libreto de este espectáculo no se interponga en la música". (Sydow dijo que su reacción ante la producción original fue que “la música era brillante, pero el libreto no lo era”).

Sting afirmó que “no ha habido cambios drásticos: la trama principal sigue siendo la misma, pero los cabos sueltos que quizá quedaron sin atar ahora se están resolviendo”. Además de hacer que la obra se cante de principio a fin, señala que el cambio más importante fue convertir al hijo adolescente del personaje principal, Gideon Fletcher, de un hijo en una hija.

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En general, dijo Sting, a las mujeres del espectáculo se les ha dado más protagonismo. “Al principio era una obra muy masculina, y las mujeres comenzaron a materializarse de una manera mucho más fuerte. Y, de hecho, el protagonismo de las mujeres es lo que da sentido al final”.

Otro cambio notable es la incorporación de la estrella del reggae Shaggy, cuyas colaboraciones anteriores con Sting incluyen el álbum ganador de un Grammy de 2018, 44/876, en el papel del Barquero, con la incorporación de ritmos isleños en sus canciones. En una entrevista en video, Shaggy (quien llamó a Sting “el hermano que nunca supe que necesitaba”) dijo que agregar sus “expresiones en patois jamaicano” a la partitura tenía sentido porque muchos de los trabajadores de la construcción en Inglaterra en ese momento habían llegado al país desde el Caribe.

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La nueva producción de 'The Last Ship' incorpora canciones revisadas, cambios en la trama y la participación del rapero Shaggy

Estos trabajadores, independientemente de su origen, son el eje central de la trama de la obra, ambientada en la Inglaterra de la época de Margaret Thatcher. “Hay un corazón socialista que late en ella, que tiene que ver con la colectividad y la resistencia”, afirmó Norris.

Sting añadió que, aunque The Last Ship es una obra muy de su época, la idea de la obsolescencia laboral y las economías en transformación sigue siendo relevante en 2026. “Aunque está ambientada en la década de 1980″, dijo, “aborda una inquietud contemporánea, y esa es la redundancia: el hecho de que te consideren prescindible, o de que te hagan sentir prescindible. Creo que toda la sociedad se siente ahora amenazada por esta cosa de la IA, bastante siniestra y que se cierne sobre nosotros. No me refiero a la IA en absoluto, sino a los trabajos que te dan una identidad, un sentido de propósito y una comunidad que de repente se ve amenazada”.

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Sus colaboradores mencionaron la dedicación del artista. “Tenemos una broma recurrente de que viene a ver cómo se seca la pintura”, dijo Shaggy, reflexionando sobre cómo Sting suele llegar al teatro varias horas antes de lo necesario. Y cuando Sting no está en el escenario, dijo Shaggy, a menudo se le puede encontrar entre bastidores, tocando la armónica junto con la banda.

Para Sting —quien describe The Last Ship como “la aventura más satisfactoria, compleja, difícil, frustrante y gloriosa”—, el musical representa no solo su homenaje a haber crecido a la sombra de un astillero, sino la culminación de su carrera, la máxima extensión y expresión de sus años componiendo canciones pop que él mismo describe como “granadas de mano de tres minutos”.

“He puesto toda mi vida en este trabajo”, dijo. “Empiezo a sentir que toda mi vida parece ser el barco, y todas las canciones que he escrito fuera de eso tal vez me hayan estado preparando para hacer esto. El arte de componer canciones que he desarrollado fue para traerme hasta aquí”. No es que haya abandonado su trabajo como rockero; alterna entre las producciones de The Last Ship y su gira Sting 3.0, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. “Una noche salgo del escenario en la ópera”, dijo, “y luego voy a un concierto la noche siguiente”.

En paralelo a las funciones de 'The Last Ship', Sting continúa con su gira '3.0' de shows de rock

Doce años después de su llegada a Broadway, Sting sigue abierto a nuevas ideas sobre la puesta en escena de The Last Ship. (La temporada de una semana en el Met encaja con la necesidad de la institución de obtener nuevas fuentes de ingresos en tiempos financieros difíciles.) Sin embargo, su ambición actual para el espectáculo es verlo producido con éxito sin depender de su propio poder de estrella para vender entradas.

“Todavía no estamos listos para eso, pero cuanto más se vea, más familiarizada estará la gente con las canciones y la historia, y tal vez tenga una vida más larga”, dijo.

Por ahora, Sting está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener a flote The Last Ship. “Si tuviera que hacerlo, saldría a la calle con un cartel publicitario”, dijo. “Me encanta esta obra y haré lo que sea para que siga en cartelera”.

Fuente: The New York Times.

[Fotos: La Seine Musicale; EFE/ EPA/ Sander Koning y Europa Press]