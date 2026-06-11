Panamá

Policía panameña incauta cargamento de armas de fuego de alto poder en bodegas del Aeropuerto de Tocumen

La carga consistía en 500 fusiles, 400 cañones, 25 guardamanos y tornillos empleados en el ensamblaje de armas de fuego

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El cargamento procedía de Turquía y era descrito como armas de fogueo. (Policía Nacional)
El cargamento procedía de Turquía y era descrito como armas de fogueo. (Policía Nacional)

La Policía Nacional incautó un cargamento de armas de fuego de alto poder oculto en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá.

El operativo, identificado como Operación Candado, se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Fiscalía de Crimen Organizado, la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) y Aduanas.

Durante la inspección, los agentes localizaron 120 cajas dentro de un depósito de carga aérea en Tocumen.

De acuerdo con la información oficial, la revisión permitió identificar 500 fusiles y 400 cañones, así como 25 guardamanos y tornillos empleados en el ensamblaje de armas de fuego.

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La carga tenía origen en Turquía y la documentación de embarque la describía como armas de fogueo.

En la requisa las autoridades encontraron fusiles desarmados, cañones y piezas adicionales. (Policía Nacional)
En la requisa las autoridades encontraron fusiles desarmados, cañones y piezas adicionales. (Policía Nacional)

Según la DIASP, un perito armero verificó los componentes y determinó que no correspondían a armas de fogueo, sino a armas automáticas reales equipadas con selector de tres posiciones: seguro, semiautomático y automático.

La Fiscalía de Crimen Organizado, que participó en la operación, investiga el destino final de las armas y los posibles vínculos con organizaciones criminales.

Las autoridades panameñas destacaron en la presentación del caso la colaboración entre agencias y el empleo de recursos técnicos especializados para la identificación de los mecanismos internos de las armas. Varios funcionarios subrayaron que la incautación representa una de las mayores realizadas en los últimos años en el país.

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El proceso de inspección incluyó la apertura de cada una de las cajas, donde se hallaron los fusiles desarmados, los cañones y piezas adicionales, distribuidos de forma que buscaban no levantar sospechas en el control aduanero.

El cargamento había sido declarado como material inerte, lo que motivó la intervención de expertos en balística de la DIASP.

Por su posición geográfica, Panamá es un punto estratégico en el tráfico de armas, indican las autoridades. (Policía Nacional)
Por su posición geográfica, Panamá es un punto estratégico en el tráfico de armas, indican las autoridades. (Policía Nacional)

“Durante la revisión técnica se comprobó que los mecanismos permiten disparar en modo automático, lo que los clasifica como armas de guerra”, explicó un portavoz del Ministerio de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa.

La Fiscalía de Crimen Organizado mantiene bajo análisis las rutas logísticas y los responsables de la importación, mientras refuerza la cooperación con agencias internacionales para rastrear el posible destino de los fusiles.

Panamá, por su posición geográfica, se considera un punto estratégico en las rutas de tráfico de armas hacia distintos países de la región, según informes de organismos multilaterales.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones continúan y no descarta nuevas acciones en el marco de la Operación Candado.

Las autoridades enfatizaron en la importancia de la coordinación interinstitucional para enfrentar el tráfico ilícito de armas y reforzar la seguridad en los puntos de ingreso al país.

Capturan a un sujeto presuntamente vinculado a un hecho delictivo en donde perdió la vida una abogada. (Policía Nacional)
Capturan a un sujeto presuntamente vinculado a un hecho delictivo en donde perdió la vida una abogada. (Policía Nacional)

En tanto, la Policía Nacional también informó que en conjunto con la Fiscalía de Homicidio aprehendió en el corregimiento de Pedregal, en las afueras de la ciudad capital, a un hombre presuntamente vinculado a un hecho contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio.

El caso se registró el 6 de marzo de este año, en perjuicio de una profesional del derecho en la Avenida Centenario de Costa del Este.

La víctima fue identificada como Nadine De Jesús Silvera Pereira, de 37 años, quien se encontraba en el asiento del copiloto de un vehículo tipo camioneta Honda Pilot. La dama viajaba en compañía de su pareja, Roberto Alberto Cárdenas Olivares, de 44 años, de nacionalidad venezolana, quien resultó ileso.

Durante los allanamientos realizados en la residencia del presunto implicado se incautaron equipos tecnológicos como celulares y otros indicios, como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

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