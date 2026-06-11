Cómo actualizar tu router paso a paso para tener un Wi-Fi más rápido y seguro

El router actúa como el punto de acceso principal a la red en el hogar o la oficina. (Imagen ilustrativa Infobae)

Actualizar el router de casa es una de las acciones más recomendadas para garantizar una conexión Wi-Fi más rápida y segura. Muchos usuarios no prestan atención a este dispositivo tras la instalación inicial del operador, pero mantener el firmware actualizado permite corregir errores, solucionar problemas de seguridad y mejorar el rendimiento general del equipo.

Este proceso, aunque puede parecer técnico, es sencillo y está al alcance de cualquier persona si se siguen unos pasos básicos.

Por qué es necesario actualizar el firmware del router para mejorar el Wi-Fi

El router actúa como el punto de acceso principal a la red en el hogar o la oficina. Con el tiempo, pueden aparecer fallos en el sistema operativo interno, también conocido como firmware. Estos problemas se manifiestan en forma de caídas en la velocidad, interrupciones de servicio o dificultades al configurar opciones avanzadas.

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El software que gobierna el router es tan determinante como la calidad de su hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el router permite resolver estos fallos, al igual que ocurre con los teléfonos móviles y ordenadores cuando se instalan actualizaciones. Los fabricantes lanzan nuevas versiones del firmware para corregir errores de fábrica y mejorar la estabilidad del dispositivo. Además, también se refuerzan aspectos de seguridad que protegen la red ante posibles amenazas externas.

El software que gobierna el router es tan determinante como la calidad de su hardware. Detrás de cada marca existen sistemas propios de actualización y configuración.

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Por eso, se recomienda instalar únicamente el firmware destinado a cada modelo, evitando incompatibilidades que puedan dejar el dispositivo inutilizado. Antes de iniciar cualquier actualización, es útil descargar tanto la versión nueva como la anterior, de modo que, si surge un problema, se pueda volver atrás.

Actualizar el router de casa es una de las acciones más recomendadas para garantizar una conexión Wi-Fi más rápida y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el firmware del router es una acción clave para mantener una conexión Wi-Fi estable y segura. El proceso ayuda a evitar errores que afectan la experiencia de navegación, mejora la cobertura y soluciona posibles interrupciones del servicio. Así, los usuarios pueden aprovechar al máximo la velocidad contratada y proteger su red frente a vulnerabilidades.

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Problemas habituales que resuelve la actualización del router

Las versiones antiguas del firmware pueden desencadenar una variedad de inconvenientes. Entre los más comunes se encuentran la pérdida de velocidad de conexión, la cobertura insuficiente en algunas zonas de la casa, los cortes intermitentes y la imposibilidad de modificar ciertas configuraciones.

Aunque factores como el cableado también pueden afectar la velocidad, la actualización del sistema operativo del router suele ser la solución más rápida cuando se trata de errores internos.

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También se resuelven problemas de conectividad derivados de la complejidad de las configuraciones disponibles y de los posibles fallos de fábrica no detectados en las primeras pruebas.

En los routers modernos, la actualización puede gestionarse de forma automática desde el propio menú de configuración. (Imagen ilustrativa Infobae)

Actualizar el router es una medida preventiva y correctiva a la vez. Mantener el equipo al día no solo evita que los errores afecten la vida digital del usuario, sino que garantiza una conexión óptima en todo momento.

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Cómo comprobar si el router necesita actualización y dónde encontrar el firmware

El primer paso consiste en acceder a la configuración del router. Para la mayoría de los modelos, basta con introducir en el navegador una dirección como 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Una vez dentro, será necesario ingresar el nombre de usuario y la contraseña; si nunca se han cambiado, suelen ser los valores predeterminados como “admin” o “user”.

En el menú de configuración, normalmente existe un apartado llamado “Administración” o “Sistema”, aunque también puede aparecer bajo nombres como “Restablecimiento” o “Backup”.

Actualizar el router es una medida preventiva y correctiva a la vez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí se localiza la opción para actualizar el firmware. Se debe descargar el archivo de actualización desde la página oficial del fabricante, asegurándose de que corresponde exactamente con el modelo del dispositivo. La fecha de publicación ayuda a identificar la versión más reciente.

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En los routers modernos, la actualización puede gestionarse de forma automática desde el propio menú de configuración, eliminando la necesidad de descargar el archivo manualmente. Durante el proceso, el router se reiniciará, por lo que se recomienda avisar a los usuarios conectados para evitar la pérdida de información.

Actualización de routers proporcionados por operadoras

Cuando el router pertenece a la operadora y no ha sido sustituido por un modelo neutro, el proceso varía. Las principales compañías, como Movistar, Orange, Vodafone y Digi, gestionan la actualización de los equipos de sus clientes directamente y de manera remota. El usuario no tiene que intervenir, y en muchos casos no tiene acceso al firmware.

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Cuando el router pertenece a la operadora y no ha sido sustituido por un modelo neutro, el proceso varía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, en el caso de Movistar, algunos modelos permiten la actualización manual, pero los archivos no están disponibles en los canales habituales, lo que desaconseja esta vía. Orange realiza las actualizaciones de forma automática, utilizando certificados digitales para asegurar el proceso.

Vodafone limita la actualización a sus propios técnicos, quienes gestionan los cambios sin intervención del cliente. Digi también realiza estas operaciones remotamente en la mayoría de sus dispositivos.

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Para comprobar si el router está personalizado por la operadora, basta con revisar la configuración y buscar el logo de la compañía. En estos casos, no se recomienda intentar modificar el firmware, ya que puede causar incompatibilidades o dejar el dispositivo fuera de servicio.

El proceso suele requerir unos minutos y el router se apagará durante la actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para actualizar un router neutro de manera segura

Para los routers no vinculados a una operadora, el procedimiento es más estándar. Primero, se accede a la página oficial del fabricante y se introduce el modelo del dispositivo en el buscador. Allí se descarga el archivo de firmware más actualizado. Tras esto, se entra en la configuración del router desde el navegador, se localiza la sección de actualización y se carga el archivo descargado.

El proceso suele requerir unos minutos y el router se apagará durante la actualización. Es fundamental no interrumpir la corriente eléctrica ni apagar el aparato en este tiempo, ya que podría quedar inservible.

Al finalizar, el dispositivo se reiniciará y, en algunos casos, puede restablecerse la configuración de fábrica. Si esto ocurre, se deben emplear los datos de acceso predeterminados.