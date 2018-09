– ¿Cómo es el crecimiento de la industria publicitaria digital local si se lo compara con otros países?



– Estamos más o menos en el medio. Quién está muy adelante es Inglaterra, que siempre está a la vanguardia. Además de todas las estadísticas positivas tiene un cantidad impresionante de dispositivos conectados en los hogares. Hace tres años había nueve por hogar y hoy están entre 17 y 18. En general, en el mundo hay muchos dispositivos y la velocidad empieza a no alcanzar. No es sólo acá que no alcanza, es un problema en muchos lados. Estamos en un mundo de comunicaciones caóticas, algo que no necesariamente es malo. También hay mucha información no relevante y malos contenidos. Es todo un debate, pero hay que ser prudente: en su momento muchos decían que las novelas por entregas de Dickens eran una porquería. No todo es entretenimiento, pero si hoy algo no entretiene…