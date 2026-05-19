México

Lady Racista incumple órdenes del juez y podría terminar detenida en CDMX

La mujer que insultó a un policía en la Condesa nuevamente enfrenta polémica tras revelarse nuevos detalles del caso

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Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México condena a 'Lady Racista'.
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México condena a 'Lady Racista'. Créditos: X/@TaideEstivali

El caso de Ximena Pichel, conocida en redes sociales como “Lady Racista”, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se diera a conocer que presuntamente incumplió algunas de las medidas ordenadas por un juez tras el escándalo ocurrido en la Ciudad de México.

La mujer de origen argentino se volvió viral en julio de 2025 después de protagonizar un altercado con un elemento policiaco en la colonia Hipódromo Condesa. El incidente ocurrió cuando un oficial colocó un inmovilizador, conocido como “araña”, en su automóvil Mercedes-Benz debido a la falta de pago del parquímetro.

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Usuarios en redes no tardaron en viralizaar el momento (X TaideEstivali)

Durante la discusión, Pichel lanzó insultos y comentarios discriminatorios contra el policía, situación que quedó grabada en video y rápidamente generó indignación entre usuarios de redes sociales.

“No me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul...”, “Odio a los negros como tú. Los odio” y “Los odio por nacos”, fueron algunas de las frases pronunciadas por la mujer durante el altercado que se viralizó en internet.

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Tras el caso, las autoridades determinaron diversas medidas que debía cumplir para evitar enfrentar prisión. Entre las disposiciones impuestas se encontraba acudir periódicamente a firmar documentos durante seis meses, pagar más de 97 mil pesos como reparación del daño al policía afectado y asistir a terapias psicológicas y cursos enfocados en prevenir la discriminación.

El actor habló de 'Lady racista' |Crédito: Facebook Aaron Beas

Además, también se le ordenó residir en un domicilio específico, evitar frecuentar la zona donde ocurrieron los hechos, realizar servicio social en la Comisión para Prevenir la Discriminación (COPRED) y abstenerse de salir del país.

Sin embargo, recientemente surgieron reportes que señalan que Pichel no habría cumplido completamente con dichas obligaciones.

El periodista Carlos Jiménez informó mediante su cuenta de X que la mujer no tomó las terapias contra la discriminación que formaban parte de las condiciones establecidas por el juez.

El periodista Carlos Jiménez expuso que Lady Racista podría pisar la cárcel.
El periodista Carlos Jiménez expuso que Lady Racista podría pisar la cárcel.

“INCUMPLE LADY RACISTA; BUSCARÁN ORDEN de APREHENSIÓN en SU VS Ximena Pichel no ha tomado las terapias vs discriminación como lo ordenó un juez. Ante ello, fue citada a audiencia mañana en el @PJCDMX, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscarán q el juez ordene encerrarla”, escribió el comunicador.

De acuerdo con la información difundida, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscarán que el juez emita una orden de aprehensión en su contra durante la audiencia programada para este miércoles 20 de mayo.

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