Defensor de DDHH de Nuevo Laredo acusa a Cabeza de Vaca y exmando de la Marina de orquestar sanciones de EEUU en su contra

Raymundo Ramos criticó las acciones del gobierno estadounidense en materia de seguridad y tráfico ilegal de armas. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo)

El activista y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, aseguró que los señalamientos emitidos recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra buscan desacreditar su trabajo como defensor de derechos humanos y frenar las denuncias que ha realizado sobre presuntos abusos de Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

En entrevista con Infobae México, Ramos rechazó las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo que lo señaló por presuntamente utilizar una “fachada de activista” para colaborar con el Cártel del Noreste. La dependencia estadounidense sostuvo que el defensor habría encabezado durante más de una década una supuesta campaña de desinformación para favorecer la imagen pública de la organización criminal y desacreditar las acciones del Ejército mexicano.

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Al ser cuestionado sobre una posible injerencia de autoridades mexicanas en los señalamientos del gobierno estadounidense, Ramos afirmó que detrás de las acusaciones existirían intereses relacionados con personajes que, según dijo, son protegidos por Estados Unidos.

El activista señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu.

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“Hubo injerencia de dos actores que son protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien, tengo conocimiento, ya no está en Estados Unidos, que ha viajado a Europa a esconderse de la Interpol”, señaló.

En el caso de Ortega Siu, sostuvo que el exmando naval estuvo involucrado en la desaparición de más de 50 personas en Nuevo Laredo tras un operativo que salió mal y no ha sido llamado a declarar por estos hechos.

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“Me parece que el gobierno de Estados Unidos, para protegerlos a ellos, está intentando silenciarnos a nosotros en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, afirmó.

Señalamiento de la OFAC

La OFAC señaló recientemente que Ramos presuntamente comandó una campaña para presentar denuncias falsas contra las Fuerzas Armadas mexicanas, pagar a personas para participar en protestas y defender únicamente a integrantes del Cártel del Noreste.

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Algunos de los personajes sancionados por la OFAC por sus presuntos nexos con el Cártel del Noreste. (Crédito: Departamento del Tesoro | OFAC)

Ante ello, el activista insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia de criminalización que, según dijo, enfrenta desde hace más de una década debido a las denuncias que su organización ha presentado por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad en Tamaulipas.

“Yo tengo treinta años de defensor y los últimos quince han sido de este tipo de campañas de desprestigio”, sostuvo.

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Carpeta de investigación en su contra en 2018

Ramos recordó que en 2018, durante el gobierno estatal encabezado por Cabeza de Vaca, se abrió una carpeta de investigación en su contra bajo acusaciones similares relacionadas con presuntos vínculos criminales.

También mencionó que entre 2020 y 2022, periodo en el que denunció haber sido víctima de espionaje con el software Pegasus, volvió a enfrentar campañas de desprestigio y criminalización.

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“Son señalamientos dolosos”

Durante la entrevista, el defensor también criticó las acciones del gobierno estadounidense en materia de seguridad y tráfico ilegal de armas, además de exigir investigaciones contra funcionarios fronterizos vinculados con el paso de contrabando entre México y Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas reaccionan contra las denuncias de su organización debido a que exhiben presuntos abusos cometidos por personal militar.

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“En la medida en que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos, creo que no van a tener ningún problema”, declaró.

Finalmente, responsabilizó públicamente a Cabeza de Vaca y a Ortega Siu de cualquier afectación contra su vida, libertad o integridad.

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“Ellos son los responsables (de una campaña de desprestigio) y sobre ellos recae mi vida, mi libertad y mi integridad”, concluyó.