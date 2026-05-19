Gobierno propone la suspensión temporal de compromisos para algunos usuarios y proteger el sistema eléctrico ante el fenómeno de El Niño

Las empresas de energía dicen que pueden garantizar el servicio si el Gobierno Petro toma medidas urgentes frente al fenómeno de El Niño - crédito @Dumek_Turbay/X

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció nuevas disposiciones para reforzar la seguridad del sistema eléctrico colombiano ante el posible impacto de la sequía generada por el fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre de 2026. La entidad publicó para consulta pública proyectos de resolución que contemplan acciones permanentes y mecanismos temporales destinados a garantizar el suministro eléctrico bajo escenarios climáticos extremos.

La entidad propuso tres medidas permanentes y dos mecanismos temporales que responden a análisis técnicos que advierten sobre una posible transición a condiciones hidrológicas críticas durante el segundo semestre de 2026. La experiencia acumulada en la gestión del sistema eléctrico y la información técnica disponible motivaron la formulación y publicación de estos proyectos regulatorios.

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“En nuestra más reciente sesión, desarrollada durante la jornada de hoy, aprobamos la publicación para consulta pública diversos proyectos de resolución, en los cuales se contemplan tres medidas permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender escenarios de estrés energético asociados a condiciones hidrológicas críticas que pueden presentarse”, explicó el director ejecutivo encargado de la Creg, William Abel Mercado.

El proyecto de resolución de la Creg propone medias permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender los escenarios de estrés energético - crédito Creg

Cuáles son las medidas propuestas

Entre las medidas se destacan:

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Habilitación temporal de entrega de excedentes de energía al SIN: esto permitirá a plantas de generación no despachadas centralmente, autogeneradores y cogeneradores entregar excedentes adicionales de energía al sistema de manera temporal. Su objetivo es ampliar la oferta disponible en caso de una contingencia eléctrica.

Facilitación de entrada en pruebas de nuevos proyectos o ampliaciones: consiste en flexibilizar temporalmente algunos requisitos regulatorios, permitiendo que proyectos de generación que no han iniciado operación comercial puedan aportar energía al sistema cuando se detecte riesgo para la confiabilidad nacional.

Medidas sobre usuarios no regulados conectados al Sistema de Transmisión Nacional: se propone la suspensión temporal de compromisos mínimos de consumo para dotar al sistema de mayor flexibilidad operativa durante los periodos en que se activen otras medidas de emergencia.

En cuanto a los mecanismos temporales, se contempla:

Garantizar el suministro energético durante el mantenimiento de la planta de regasificación de gas importado en la Costa Caribe. Con esta medida, la Creg busca asegurar la cobertura sin interrupciones, tomando en cuenta la experiencia previa en la región y promoviendo el uso eficiente del gas.

Integrar la participación de la respuesta de la demanda en el mercado de corto plazo o bolsa de energía. Con esta iniciativa, los usuarios podrán recibir una remuneración por reducir su consumo en momentos en que el sistema lo requiera. El proyecto asociado se remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio para el trámite de abogacía de la competencia, y se prevé que la versión definitiva sea adoptada próximamente.

Activación, consulta pública y próximos pasos

La activación de las medidas regulatorias dependerá de una evaluación técnica que confirme el riesgo efectivo para el suministro eléctrico por condiciones hidrológicas adversas. Si los análisis lo justifican, la Dirección Ejecutiva de la Creg comunicará de manera oficial la entrada en vigor de las medidas mediante circular.

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Los proyectos de resolución, con excepción del remitido a la SIC, estarán en consulta pública durante diez días hábiles a partir de su publicación en el portal web de la Comisión. Agentes del sector, usuarios, autoridades y otros actores podrán enviar comentarios y observaciones en ese plazo.

El mecanismo relacionado con la respuesta de la demanda requiere el trámite de abogacía de la competencia en la SIC antes de su adopción definitiva.

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El Gobierno Petro descartó un posible apagón ante el fenómeno de El Niño - crédito Jair Coll/Reuters

Respuestas anticipadas

De acuerdo con William Abel Mercado, las disposiciones adoptadas buscan ofrecer respuestas anticipadas ante escenarios de estrés energético, fundamentadas en el aprendizaje de eventos anteriores y en la actualización técnica constante del sector.

El funcionario reiteró que la Creg mantiene como objetivo principal la protección de los usuarios y la garantía de una operación estable del sistema eléctrico, sobre todo, ante eventuales desafíos derivados de la sequía generada por el fenómeno de El Niño.

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Anotó que las intervenciones propuestas pretenden que el sistema eléctrico colombiano cuente con condiciones fortalecidas para atender la demanda de forma segura y continua, aun en presencia de fenómenos climáticos de gran magnitud.