– ¿Cuáles son las prioridades para el corto plazo?

– Nuestra prioridad es consolidar lo ya hecho en la Argentina, y crearle valor a los clientes. Lo que no quiere decir que si no aparece la oportunidad de comprar otra empresa del sector no lo analicemos, pero la prioridad al 90%, no sólo en la Argentina sino en dónde estamos en América latina, es fortalecernos en crearle valor a los clientes y desarrollar más esta industria.