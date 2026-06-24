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Revelaron la insinuante frase que Mauro Icardi le habría dicho a Eka Ojeda y desató el escándalo con la China Suárez

Yanina Latorre contó que habló con la joven y ésta le confesó lo que el futbolista le susurró al oído en el sector VIP de Tequila, un detalle que suma otra capa al episodio que terminó con gritos y empujones

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Yanina Latorre reveló las frases que Mauro Icardi le habría dicho a Ekaterina Ojeda en el boliche Tequila (Video: SQP, América TV)

El escándalo del boliche Tequila sumó un nuevo capítulo con una revelación que amplió el cuadro de lo ocurrido aquella noche en Costanera Norte: Yanina Latorre logró contacto directo con Ekaterina Milena Ojeda y reveló en el programa SQP (América TV) las frases textuales que Mauro Icardi le habría dicho al oído, en dos acercamientos distintos durante la velada, mientras la China Suárez estaba presente en el mismo sector VIP.

Hombre con tatuajes besa a mujer con gorra y piruleta. Ambos sostienen bebidas. Fondo rojo con figuras humanas. Brazo tatuado en primer plano
Mauro Icardi le habría susurrado a Ekaterina Ojeda: “Me encantás. Pero ojo, que por acá está Eugenia”, mientras la China Suárez estaba en el VIP

Según el relato que Latorre expuso en el piso, el primer acercamiento ocurrió cuando el VIP todavía tenía poca gente y Ekaterina y sus amigas no habían visto a la China en el lugar. Icardi se acercó a servirse un trago y aprovechó la proximidad para hablarle al oído a la joven. La frase, según la conductora, fue: “Me encantás. Pero ojo, que por acá está Eugenia”. Latorre aclaró un detalle que consideró revelador: “Por eso lo creo, porque él no le debe decir ‘la China’, él le debe decir ‘Eugenia’. La China le decimos nosotras”.

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La noche avanzó, el VIP se llenó de gente y el grupo de Ekaterina quiso irse en varias ocasiones, pero un amigo de Icardi llamado Enzo les pedía que se quedaran. Fue en ese segundo momento, con el espacio más concurrido, cuando Icardi volvió a acercarse a la joven. Esta vez la frase fue más directa: “Sos la mujer más hermosa que vi”. Latorre la leyó textualmente en el programa ante la reacción de todo el panel. Lo que siguió fue inmediato: la China vio a su pareja hablando al oído de Ekaterina, se levantó, se acercó y comenzó a gritar “sáquenla, sáquenla”, mientras la empujaba para que abandonara el sector.

Primer plano de una mujer joven rubia con pelo largo y una chaqueta amarilla. La mujer sonríe mirando ligeramente a la derecha
En un segundo acercamiento en Tequila, Mauro Icardi le habría dicho a Ekaterina Ojeda: “Sos la mujer más hermosa que vi”

Latorre fue precisa en un punto que matizó versiones anteriores: según el testimonio de Ojeda, no hubo tiro de pelos. “No hubo tirada de pelo. Según la chica, no hubo tirada de pelo”, aclaró la conductora, aunque confirmó los empujones y el pedido a los gritos para que la echaran del lugar. El grupo de Ekaterina, ante el caos, decidió irse. “Por las dudas, sí”, fue la explicación que la propia joven dio después al ser consultada sobre su retirada.

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Ekaterina Ojeda habló por primera vez de su encuentro con el delantero (Video: Intrusos-América TV)

Ekaterina rompió su silencio ante las cámaras de Intrusos (América TV). El cronista la interceptó en la vía pública cuando salía con sus amigas. La joven no esquivó las preguntas, aunque tampoco las respondió en su totalidad: eligió las medias palabras y los silencios a lo largo de toda la entrevista. Sobre lo que pasó con Icardi, fue escueta: “Charla de boliche, que sé yo”. Cuando le preguntaron directamente si el futbolista había intentado darle un beso, Ekaterina respondió: “No lo dejé, no lo dejé”. Icardi no llegó a concretar nada, aunque ella confirmó que sí se quedó mirándola. “Lo retaron, ¿no?”, dijo, y admitió que la China se lo llevó a un rincón.

Sobre la reacción de la actriz, la joven fue directa: “Sí, se enojó, se enojó”. Ante la pregunta de si el enojo era con ella o con Icardi, Ekaterina abrió una grieta: “Quizás con él, no sé si conmigo”. Uno de los puntos que más le importó aclarar fue que su presencia en el boliche no tenía ningún vínculo con el futbolista. “Lo único que no soy fan. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo”, dijo. Y cuando el cronista le preguntó si la China “es brava”, Ekaterina cerró con una sonrisa: “Y, se sabe, ¿o no?”.

En su propio descargo, que Latorre leyó en SQP, Ojeda también fue contundente sobre la distribución de responsabilidades de la noche: “No me le tiré encima, él me buscó toda la noche. La China en lugar de agarrársela con él, se la agarró conmigo. Una maleducada”, escribió la joven, según la conductora.

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