Política

“Es insostenible y le dio en el corazón al discurso de Milei”: la senadora Florencia López cuestionó la permanencia de Adorni

La legisladora justicialista advirtió en Infobae al Regreso que la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete expone una crisis interna en el oficialismo y profundiza la tensión en el Senado por el debate sobre su eventual interpelación

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Florencia López cuestionó la permanencia de Manuel Adorni y sostuvo que su continuidad expone una crisis interna en el oficialismo

El Senado enfrenta un escenario de máxima tensión institucional al discutir la posibilidad de interpelar a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. El bloque opositor encabeza el pedido y exige transparencia, mientras el oficialismo intenta bloquear la moción mediante la exigencia de mayorías agravadas.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, la senadora nacional del bloque justicialista María Florencia López expresó: “Nadie sabe qué va a pasar a las once de la mañana”, aludiendo a la incertidumbre respecto a la votación sobre la citación a Adorni.

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La legisladora explicó que existen dos trámites independientes: “Uno es el informe que él tiene que dar el 2 de julio, que él mismo propuso esa fecha, y otro es la interpelación previa a la moción de censura”. Consideró que “es una vergüenza y deja al descubierto que ni ellos saben qué hacer”, en referencia a las diferencias internas en el oficialismo y la confusión sobre los procedimientos parlamentarios.

El Senado define la suerte de Adorni y la oposición exige respuestas

La discusión política gira en torno a la interpretación reglamentaria sobre la mayoría necesaria para habilitar la interpelación. López remarcó: “Nos están queriendo aplicar este trámite como si fuera una ley o cualquier otro trámite legislativo. Esto es un trámite específico, como el de los DNU. La Constitución establece claramente cómo se trata la moción de censura”. Según la senadora, el oficialismo pretende “exigir mayorías calificadas que la Constitución no exige”, lo que, a su juicio, constituye una maniobra dilatoria.

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(Infobae en Vivo)
La senadora María Florencia López afirmó que existe incertidumbre sobre la votación para citar a Adorni en el Senado (Infobae en Vivo)

Gonzalo Aziz puso sobre la mesa la tradición de requerir mayorías especiales cuando los proyectos llegan al recinto sin dictamen de comisión. López replicó: “No le podés aplicar el trámite para una ley a esto. En ningún país del mundo es así. En otros países, listo: moción de censura y se aparta”. Agregó: “Nunca se aplicó porque nunca hubo un presidente tan caradura de sostener un jefe de Gabinete que no se sostiene”.

La senadora fue consultada sobre qué haría si la situación ocurriera bajo un gobierno de su propio signo político: “Primero le diría a mi presidente que deje de generar un desgaste tan grande. Es inentendible. ¿Por qué lo sostienen a Adorni en estas circunstancias?”.

El oficialismo y la oposición: fricciones, mayorías y desgaste

En el marco de la labor parlamentaria, la senadora denunció cambios de criterio: “La labor parlamentaria anterior se acordó una cosa cuando había dieciséis senadores; en la de ayer hubo ocho y fijaron dos tercios”. Para López, la exigencia de una mayoría agravada “es cambiar las reglas del juego”. Planteó: “¿Por qué te cambian las reglas de la Constitución, que te dice 37 votos? Ellos quieren que tengamos 48. No es así”.

La legisladora consideró improbable que la oposición reúna los dos tercios, pero afirmó: “No nos vamos a quedar con esta posición. Se judicializará, verá qué pasará, pero no nos vamos a quedar callados”.

El Senado debate la interpelación a Manuel Adorni por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y la oposición reclama transparencia (REUTERS/Mariana Nedelcu)
El Senado debate la interpelación a Manuel Adorni por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y la oposición reclama transparencia (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La entrevista derivó en un debate sobre el rol de la dirigencia y la necesidad de autocrítica dentro del peronismo: “Somos bastante blandos con algunas acciones. El que cometa algo que está mal nos perjudica a todo el movimiento nacional y por lo tanto no lo podemos admitir”.

López también abordó la necesidad de una renovación partidaria y sostuvo: “Nosotros necesitamos un peronismo renovado, con territorio. Hay que empezar a mirar el interior. Queremos unas PASO. Tenemos buenos candidatos y creo que esa es la salida”.

Corrupción, confianza y autocrítica: el peronismo ante la presión social

Consultada sobre la reacción del peronismo ante casos de corrupción, López admitió: “Hay actos de corrupción, no lo vamos a negar. Lo que es inadmisible es que el jefe lo deje estar. Si descubro un acto de corrupción en alguno de mis funcionarios, lo que tengo que hacer es correrlo”.

Relató que, en su provincia, “se descubrió y a las 24 horas el tipo estaba fuera del gobierno. A mí me dio vergüenza eso, porque nosotros somos los que andamos casa por casa pidiendo a la gente que nos vote”.

(Infobae en Vivo)
Florencia López advirtió que el cambio de criterio en la labor parlamentaria alteró las reglas del debate sobre Manuel Adorni en el Senado (Infobae en Vivo)

La senadora remarcó: “La gente quiere que seamos oposición porque alguien tiene que oponerse a este gobierno. En mi provincia ganó el peronismo. Nosotros no podemos dejar en el aire estos acuerdos que hacen otros bloques y después levantar las banderas de la corrección”.

Sobre la polémica por el asueto provincial en La Rioja durante el Mundial, López reconoció: “No lo hubiera hecho, pero tampoco lo puedo juzgar. Uno cuando gobierna toma decisiones, a veces bien, a veces mal. Pero no lo hubiera hecho”.

El debate concluyó con una apelación a la necesidad de mayor coherencia y responsabilidad política: “Cuando algo anda mal perjudica a todos y te cuesta después levantar”.

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