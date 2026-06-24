Colombia

Ante creciente deuda de las EPS, la Secretaría de Salud de Bogotá pidió nuevamente intervención del Gobierno: deuda alcanza los $417.000 millones

La cartera presenta un incremento del 142% frente a 2023 y mantiene la preocupación sobre la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos de la capital

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Aumento del 7.5% en infecciones respiratorias agudas agrava crisis hospitalaria en Bogotá durante el primer semestre del año - crédito Secretaría de Salud
Las cifras muestran un aumento sostenido de la deuda durante los últimos años, al pasar de $172.475 millones en 2023 a más de $417.000 millones en el más reciente corte - crédito Secretaría de Salud

La cartera acumulada de varias EPS con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá alcanzó los $417.189 millones con corte a abril de 2026, cifra que representa un incremento del 142% frente a 2023 y que llevó a la Secretaría Distrital de Salud a solicitar por quinta vez la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para gestionar el cumplimiento de los pagos por parte de las entidades que mantienen obligaciones pendientes con la red pública hospitalaria de la capital.

La petición fue elevada en medio de la presión que enfrentan los servicios de urgencias, hospitalización y atención de mediana y alta complejidad en Bogotá, donde las autoridades distritales advierten que el aumento sostenido de la cartera está impactando la liquidez de los hospitales públicos y la capacidad financiera de las subredes encargadas de atender una parte significativa de la demanda asistencial de la ciudad.

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El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, hizo pública la situación a través de su cuenta de X, donde señaló que la deuda de las EPS intervenidas continúa creciendo mientras la red pública sigue prestando los servicios a los usuarios afiliados a esas entidades.

“La situación de nuestras subredes de salud en @Bogota, se torna cada día más compleja por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas. (...) Estamos soportando la atención de sus usuarios y los pagos no llegan ni a un 30% de lo facturado. Solicito por quinta vez la intervención de la @Supersalud para lograr que las EPS intervenidas le cumplan a la red pública de Bogotá”, escribió el funcionario.

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La cartera creció de forma sostenida durante los últimos años

Nueva EPS registró el mayor crecimiento porcentual de cartera entre 2023 y abril de 2026, con un aumento del 282% - crédito @Gerson_bermont/X
Nueva EPS registró el mayor crecimiento porcentual de cartera entre 2023 y abril de 2026, con un aumento del 282% - crédito @Gerson_bermont/X

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría Distrital de Salud, la deuda de las EPS con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud ha mostrado una tendencia ascendente durante los últimos cuatro años.

Mientras en 2023 la cartera total ascendía a $172.475 millones, en 2024 llegó a $220.518 millones. Para 2025 el valor aumentó hasta los $349.385 millones y, finalmente, en abril de 2026 alcanzó los $417.189 millones.

Las cifras evidencian un crecimiento constante de las obligaciones pendientes, situación que, según el Distrito, afecta la planeación financiera y la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de los hospitales públicos.

La administración distrital indicó que el incremento de la cartera no corresponde a un rezago temporal, sino a una acumulación progresiva de deudas que viene aumentando año tras año y que impacta directamente la sostenibilidad financiera de las subredes.

Entre las EPS con mayores incrementos figura Nueva EPS, cuya cartera aumentó un 282% entre 2023 y abril de 2026. También se registraron aumentos en Proteger EPS, Capresoca, Famisanar, Dusakawi EPSI, Asmet Salud y Coosalud.

En términos absolutos, las cifras muestran que Nueva EPS y Famisanar concentran los mayores saldos pendientes de pago al último corte reportado por la Secretaría Distrital de Salud.

Las EPS que no suscribieron acuerdos por la totalidad de sus obligaciones

Durante las mesas de trabajo realizadas en mayo de 2026, varias EPS no suscribieron acuerdos de pago por la totalidad de sus obligaciones con las cuatro subredes públicas de salud de Bogotá - crédito @Gerson_bermont/X
Durante las mesas de trabajo realizadas en mayo de 2026, varias EPS no suscribieron acuerdos de pago por la totalidad de sus obligaciones con las cuatro subredes públicas de salud de Bogotá - crédito @Gerson_bermont/X

La Secretaría Distrital de Salud informó además que durante las mesas de trabajo realizadas en mayo de 2026 se identificó que varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) no firmaron acuerdos de pago por la totalidad de las obligaciones que mantienen con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud.

Entre las entidades señaladas aparecen Aliansalud, Asmet Salud, Capital Salud, Compensar, Coosalud, Emssanar, SOS, Famisanar, Mallamas, Mutual Ser, Nueva EPS, Pijaos, Proteger EPS, Salud Total, Sanitas, Savia Salud y Suramericana.

Según la Secretaría, la falta de acuerdos completos dificulta el avance de los procesos de saneamiento de cartera y limita el ingreso oportuno de recursos a la red pública de salud.

El Distrito advirtió que varias de las entidades mencionadas se encuentran bajo intervención, vigilancia especial o medidas administrativas, razón por la cual considera necesario fortalecer el seguimiento al cumplimiento de sus compromisos financieros con los prestadores de servicios de salud.

Según el secretario de Salud, Gerson Bermont, las EPS intervenidas continúan recibiendo la atención de sus afiliados en la red pública, pero los pagos realizados no alcanzan el 30% de los servicios facturados - crédito Secretaría de Salud de Bogotá
Según el secretario de Salud, Gerson Bermont, las EPS intervenidas continúan recibiendo la atención de sus afiliados en la red pública, pero los pagos realizados no alcanzan el 30% de los servicios facturados - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

Así las cosas, la solicitud presentada por la Secretaría Distrital de Salud busca que la Superintendencia Nacional de Salud adelante gestiones para que las EPS con mayores niveles de deuda cumplan los compromisos adquiridos en las mesas de concertación, especialmente en materia de contratación y giro de recursos.

La Secretaría reiteró que la acumulación de cartera está presionando la liquidez de la red pública, restringiendo su capacidad presupuestal y generando riesgos para la continuidad, oportunidad y calidad de la atención que reciben los usuarios en Bogotá.

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