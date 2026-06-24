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En medio de la ola polar, más de 13 mil usuarios siguen sin luz en el sur del Gran Buenos Aires

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad informó que cientos de hogares están sin suministro eléctrico. Las mínimas serán de un dígito durante la madrugada

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Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Más de 13 mil usuarios siguen sin luz en el sur del Gran Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que más de 13 mil usuarios se encuentran sin luz en el sur de la Ciudad como del Gran Buenos Aires. Los principales focos se registraron en la zona de Florencio Varela y San Vicente.

Según la información en tiempo real que brinda el organismo nacional, pasadas las 8 de la noche había 13.985 usuarios de Edesur y 7.807 de Edenor que estaban sin luz. Esta mañana, en el partido de Avellaneda, la empresa que concesiona el servicio para la zona sur reportó que más de 30 mil usuarios estuvieron sin suministro.

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Los cortes se produjeron en uno de los días más fríos del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas mínimas de un dígito y alertas activas por frío extremo. La combinación de alta demanda de calefacción eléctrica y las bajas temperaturas sostenidas desde el martes presiona la infraestructura de distribución en múltiples partidos del conurbano sur y oeste.

El partido más afectado según los registros del ENRE es San Vicente, donde 3.032 usuarios permanecen sin suministro por una interrupción en el servicio de media tensión, con normalización estimada para las 3:30 del jueves 25. En Florencio Varela, los cortes se acumulan en distintos alimentadores: la localidad de Bosques concentra 2.550 hogares sin luz, con restablecimiento previsto para las 4:24 del jueves, mientras que otras interrupciones en el mismo partido suman 411, 508, 391, 97 y 480 usuarios adicionales afectados en distintas zonas.

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En el partido de Tigre, General Pacheco registra 2.391 usuarios sin servicio, con normalización estimada para la medianoche del miércoles. La zona rural del partido Presidente Perón acumula 1.074 afectados, y Esteban Echeverría suma 777 en su zona rural más 32 en Canning, ambos con restablecimiento previsto para las 3:30 del jueves. En Ezeiza, Tristán Suárez contabiliza 784 usuarios sin suministro en el mismo horario estimado de normalización.

Corte de luz
Algunos barrios porteños también se quedaron sin suministro eléctrico (@solotránsito)

En Lanús, los cortes programados por mantenimiento y obras afectan a 562 vecinos de Lanús Este y 584 de Lanús Oeste, ambos sin datos de hora de restablecimiento. Berazategui Centro suma 521 usuarios con corte programado, con normalización estimada para las 23:54 del miércoles. En tanto, los registros de baja tensión distribuyen afectaciones menores en Lomas de Zamora, La Boca, Villa Soldati, Villa Luro, Recoleta y Mataderos, entre otros barrios de la Ciudad y el conurbano.

La empresa Edesur reconoció la falla de la mañana en un posteo publicado en su cuenta de X: “Esta mañana se produjo una falla en nuestra red que afecta el servicio en la zona de Avellaneda. Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando en la zona. El servicio se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”.

Los cortes se producen en el marco de una jornada que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Para este miércoles 24 se registran valores en torno a los 4 ℃ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de hasta 1 ℃ en el interior del GBA, con heladas matinales.

Para el jueves 25, el ingreso de aire desde el noroeste permitiría un leve repunte de las mínimas, con valores estimados de entre 6 y 7 ℃ para la Ciudad y hasta 5 ℃ en zonas del GBA, aunque la nubosidad mantendría las máximas acotadas en torno a los 14 ℃, según Meteored.

El fin de semana presentaría una dinámica diferente. El sábado 27 mantendría mínimas por debajo del promedio mensual, entre 7 y 9 ℃ en la Ciudad, con una máxima estimada de 16 ℃ y un ambiente que se tornaría inestable durante la noche. El domingo 28 sería el día más complejo del período: el avance de un nuevo frente polar generaría un aumento de la nubosidad, descenso de temperaturas y una probabilidad de precipitaciones del 20%, con mínimas nocturnas en torno a los 8 ℃ y máximas que no superarían los 13 o 14 ℃ en la Ciudad.

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